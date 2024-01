Crítica ‘Echo’: la serie más violenta de Marvel se acerca a su época en Netflix con ‘Daredevil’

Marvel lleva dando bandazos creativos desde que finalizara su primera gran etapa con ‘Vengadores: Endgame’. Sí, ha habido grandes proyetos desde entonces. Es decir, estamos hablando de Marvel, ¿verdad? Ahí tenemos ‘Bruja Escarlata y Visión’, ‘Eternals’ (que solo tuvo hate por parte de los de siempre), ‘Guardianes de la galaxia vol. 3’ u ‘Ojo de halcón‘. Pero por el camino, y sobre todo en los últimos años, no ha vuelto a dar con la tecla que tanto gustaba a su público. ‘The Marvels’ fue su película menos taquillera, ‘Invasión secreta’ no la vio nadie, y ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’ fue un caos absoluto. Pese a ello, sigue tratando darnos cosas diferentes, y ahí encontramos a ‘Echo’, que ha llegado este 10 de enero.

La serie es un spin-off de la mencionada ‘Ojo de Halcón’ (una de las mejores series de la compañía), y se centra en el personaje de Maya López, Echo, una sicaria a las órdenes del mafioso Kingpin, sordomuda y con una pierna protésica. Lo conocimos como un personaje secundario, y por eso sorprendió a todos que se anunciara una serie del personaje en solitario. El proyecto fue retrasándose y sufriendo recortes bastante sustanciales. Por ejemplo, lo que iba a ser una serie de 8 episodios, acabó siendo recortada en una de 5, que es la que podemos ver ahora en Disney Plus, y además entera, en un acto novedoso por parte de Marvel. ¿No confían en su propia serie, o es que consideran que así funciona mejor la historia?

Siendo sinceros, que se estrenen todos de golpe beneficia a ‘Echo’. No es una serie con grandes cliffhangers, ni con una historia demasiado potente como para sobrevivir el hype a lo largo de cinco semanas. Pero la gran pregunta es: ¿merece la pena ver ‘Echo’? Quizá solo sea un proyecto para completistas de Marvel, pero esconde cosas que la hacen sobresalir por encima de la media. Os contamos un poco sobre ella, tratando de no hacer spoilers.

¿De qué va ‘Echo’?

Marvel Studios presenta Echo, en la que Maya López lucha por volver a conectar con sus raíces nativo americanas mientras lo equilibra con sus aspiraciones ligadas a una vida de crimen como sucesora del brutal legado de Wilson Fisk, alias Kingpin.

Un comienzo desdibujado

La serie comienza con un primer capítulo con demasiadas cosas que contar. Marvel se pone mística y nos enseña a los antepasados de la tribu de Maya, y cómo fueron asentándose poco a poco en Estados Unidos. Pero el flashback no acaba ahí, sino que se alarga durante casi veinte minutos de capítulo. Porque así ‘Echo’ aprovecha para contarnos toda la historia de Maya, desde que era niña pequeña sordomuda, hasta su accidente de coche, o la muerte de su madre a manos de Clint Barton. Para terminar con un disparo en la cara de Kingpin, que es como terminaba la serie de ‘Ojo de Halcón’.

Por el camino, tenemos una brillante escena de acción, en la que Echo y Daredevil luchan en una gran pelea coreografiada. Aunque le sienta bien que no dé ni un solo respiro, porque hay momentos bastante ridículos (hay una caída de Daredevil bastante sonrojarte para el personaje). Pero ya desde ese momento vemos que Marvel no es que trate de hacer algo diferente, sino que busca acercarse a las series callejeras de Netflix. Sobre todo a ese ‘Daredevil’ que le funcionó tan bien.

El principal problema es que no acaba de dar con la historia que quiere contar, o al menos el ritmo que busca. Principalmente por la gran cantidad de guionistas que pueblan los cinco episodios. Un total de 12. Así es difícil de insuflar a los personajes de una personalidad atrayente y con la que empaticemos. Los secundarios acaban siendo un poco desdibujados, y solo nos interesa Maya, Kingpin (que sale demasiado poco) y Daredevil (que sale aún menos).

Maya, dispuesta a matar. / MARVEL

Una acción brillantemente violenta

No queda muy claro a dónde quiere ir la serie hasta bien avanzado el segundo capítulo. Y eso, en una serie de solo cinco episodios, puede ser un problema. Maya quiere romper lazos con el imperio criminal de Kingpin. Ya lo vimos en el final de ‘Ojo de halcón’, y aquí quiere seguir igual, sobre todo cuando vuelve a verse inmersa en todo el follón.

‘Echo’ tiene grandes escenas de acción, aunque la serie habría mejorado mucho de tener algunas más. Están demasiado espaciadas a lo largo de los capítulos, lo que provoca que de vez en cuando desconectemos de la historia principal. Un punto a favor de ellas es cómo están planteadas, sobre todo por la sordera del personaje protagonista. Muchas veces, la serie nos pone en silencio para que sintamos como ella, y es un acierto. Vimos algo similar en ‘Solo asesinatos en el edificio’, en un episodio brillante. Y nos da la sensación de que se aprovechó mejor en la serie de Selena Gomez que en ‘Echo’.

La serie está planteada dentro del nuevo sello de Marvel: Spotlight. Ahí podremos encontrar proyectos que no estén tan atados a la continuidad principal del UCM. Pero el problema es cuando tampoco acabas de insuflar personalidad propia al proyecto. ‘Echo’ se siente como una historia demasiado alargada, y que podría haber sido condensada en una película de hora y media. O incluso en una trama secundaria de una serie mayor. Se siente como un preludio a la futura ‘Daredevil Born Again’, y no vamos a quejarnos de ello, pero es verdad que podría haberse explotado mucho más.

Kingpin y Maya. / MARVEL

Nuevos poderes

Marvel se vuelve terrenal, callejera, sucia, adulta… Aunque muchas veces, los estudios confunden ‘adulto’ con violento. Sabemos que el estudio es capaz de ello, y mucho más. Ya no solo lo vimos en sus series de Netflix, sino en los propios cómics. Varias de las mejores historias de Marvel, son historias más realistas, más crudas y más callejeras. Ahí están los ejemplos del ‘Daredevil’ de Frank Miller, o el ‘Dios ama, el hombre mata‘ de Chris Claremont.

En ‘Echo’ parecen no estar del todo cómodos, y añaden algo nuevo al personaje, dándole poderes místicos a través de unos tatuajes. Herencia directa de sus antepasados. Un añadido interesante al personaje, pero al que no le hacía falta. Lo interesante de Maya López es que es una chica inteligente, que ha superado todas sus dificultades y se ha convertido en una mujer empoderada, que gana a cualquier hombre en una pelea, y con unas habilidades impresionantes. Justificar muchas de esas características, reduciéndolas a «poderes místicos ancestrales», le resta mucho al personaje. Parece como si en Marvel no pudieran tener un personaje femenino independiente y fuerte sin que se sustente en poderes sobrenaturales.

Alaqua Cox da vida a Echo. / MARVEL

Aunque se entiende que el mensaje que se quiere transmitir es el de aceptar tus raíces, no huir de ti misma, y sobre todo, destacar el papel de los nativos americanos en la sociedad estadounidense actual. Al final acaba siendo una crítica a cómo los grandes imperios arrasan a las civilizaciones que ya estaban antes ahí, pero no son conscientes de que si son fuertes, es muchas veces gracias a esos pueblos que masacraron. Kingpin bien podría estar representando a Estados Unidos, o cualquier otro gran imperio, y Maya López es la resistencia, los nativos americanos, los que buscan conservar su cultura y luchar contra aquellos que quieren erradicarla.

Aun así, ‘Echo’ no es una mala serie, ni mucho menos. Quizá de haber tenido más tiempo, habría conseguido dar más personalidad a sus secundarios, o incluso plantear mejor la trama. Pero no acaba de dar con la tecla, y eso se nota en el conjunto final. En ‘Echo’ hay una buena ficción, pero no siempre sale a la superficie. Y sí, todo mejora cuando Kingpin está en pantalla. Sobre todo gracias a la enorme presencia de Vincent D’Onofrio. Su mirada mezcla ternura y dureza de una forma increíble. Alaqua Cox también se luce como Maya López, aunque es verdad que al final acaba siendo un personaje algo desdibujado, y que podría haber funcionado mucho mejor.