Estrenos semanales que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+ del 26 de mayo al 1 de junio: de 'La viuda negra' al 'Capitán América'

La semana llega cargada de estrenos imperdibles para todos los gustos y plataformas. Desde el esperado regreso del universo Marvel hasta thrillers sobrenaturales, pasando por comedias adolescentes, dramas familiares y la continuación de algunas de las series más virales. Netflix, Disney+, HBO Max y el resto de plataformas de streaming renuevan su catálogo, y os traemos la mejor lista para que estéis al día.

Entre las novedades más destacadas se encuentra 'La viuda negra', un nuevo true crime de Netflix de los creadores de 'El caso Asunta', con Carmen Machi como protagonista. En ese género también podremos ver 'El mal invisible', que ya se pudo ver en TV3 y que ahora llega a Disney Plus, también para hablar de casos reales. Para los fans del cine de superhéroes, 'Capitán América: Brave New World' y 'Venom: El último baile' llegan con grandes expectativas, dispuestos a redefinir sus respectivas franquicias, aunque ninguna de las dos tuvo buenos resultados en taquilla.

Y si queremos un poco de comedia costumbrista y que nos saque un par de sonrisas, tenemos en Prime Video 'Viaje de fin de curso: Mallorca', con un toque veraniego perfecto. O el regreso de las chicas de 'And Just Like That…' con su tercera temporada, dispuesta a seguir explorando la vida, el amor y la amistad después de los 50.

Estrenos de Netflix

La viuda negra

Sinopsis: En agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional. El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a una sospechosa que nadie esperaba: Maje, la joven viuda, dulce y serena, que llevaba casada con la víctima menos de un año.

Ivana Baquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi protagonizan esta película a cargo de los creadores de ‘El caso Asunta’. Lo más interesante de 'La viuda negra' es que se basa en un crimen muy reciente en España, y que tuvo lugar en el verano de 2017 en Patraix, un barrio de Valencia. Allí asesinaron a Antonio Navarro Cerdán, un ingeniero de 35 años originario de Novelda (Alicante) y quien acababa de casarse con María Jesús ‘Maje’ Moreno Cantó, a la que se conocería posteriormente como ‘La viuda de Patraix‘. Uno de los puntos positivos de este título de Netflix es que la producción ha contado con la colaboración del Cuerpo de Homicidios de Valencia.

"El true crime es interesante si es un estudio para comprender la mente humana", explicó Ivana Baquero, otra de sus protagonistas, en una entrevista para Europa Press. Uno de los títulos más interesantes de Netflix y que llega con mucha expectación.

Fecha de lanzamiento: 30 de mayo

Estrenos de Prime Video

La mejor hermana

Sinopsis: Chloe navega por la vida con su esposo Adam y su hijo Ethan mientras su hermana Nicky lucha contra la adicción. El asesinato de Adam revela secretos familiares ocultos desde hace mucho tiempo, sacudiendo su mundo.

La serie protagonizada por Jessica Biel y Elizabeth Banks es uno de los estrenos más esperados de Amazon Prime Video. Basada en la novela de la autora Alafair Burke, también nos lleva al complicado mundo de dos hermanas que separaron sus vidas y acaban reencontrándose muchos años después. Los ocho episodios de esta serie limitada están dirigidos por Craig Gillespie, director de 'Yo, Tonya', 'Cruella' o la inminente película de Supergirl.

Fecha de lanzamiento: 29 de mayo

Viaje de fin de curso: Mallorca

Sinopsis: Año 2021. Tras pasar un año de confinamiento, un grupo de estudiantes de bachillerato y dos profesoras inician un viaje de fin de curso a Mallorca. Este planazo supone la última oportunidad que tienen de estar todos juntos, recuperar el tiempo perdido, poder divertirse como nunca lo han hecho y despedir está loca etapa de sus vidas. Sin embargo, un nuevo brote de coronavirus trunca todos sus planes y les obliga a quedarse encerrados en las habitaciones del hotel. Más de 50 alumnos, 2 profesoras, un hotel y muchos, muchos minibares… ¿Qué podría salir mal?

La nueva película de Paco Caballero, director de 'Perdiendo el Este' o 'Amor de madre', llega por fin este 30 de mayo a Prime Video. Y su principal reclamo es que encontramos a Yolanda Ramos como una de sus protagonistas, interpretando a una profesora que tiene que aguantar un viaje de fin de curso en pleno brote de coronavirus. Escrita por Eric Navarro y Natalia Durán, es una de esas comedias españolas de verano que han proliferado tanto en los últimos años. Humor absurdo, situaciones surrealistas y un reparto repleto de nuevas caras conforman esta nueva película perfecta para la época.

Fecha de lanzamiento: 30 de mayo

Estrenos de Movistar Plus+

El artista de cristal

Sinopsis: El joven Vincent y su padre Tomas, los encargados de dirigir el mejor taller de vidrio del país, temen por una guerra inminente en la que no quieren participar. La llegada a su pueblo de un coronel del ejército y su hija Alliz, joven y talentosa violinista, sacudirá su realidad y pondrá a prueba la relación entre ambos.

‘El artista de cristal’, dirigida por Usman Riaz, con un guión de Moya O’Shea, se trata del primer anime pakistaní de la historia. De hecho, la primera película de Pakistán animada tradicionalmente (es decir, a mano), llevada a cabo por Mano Animation Studios, primer estudio de animación tradicional de Pakistán. Además, contó con un español en el equipo de producción: Manuel Cristóbal. “Me encantan las películas de Studio Ghibli y los trabajos de antaño de Disney. Ambos fueron ENORMES inspiraciones para este proyecto”, contó su director Usman Riaz durante la presentación oficial de la película. Y es que 'El artista de cristal' nos recuerda a ese tipo de películas más tradicionales que han dejado de hacerse, y demuestra que aún hay cabida para historias más íntimas y cuidadas como antaño.

Fecha de lanzamiento: 27 de mayo

Venom: el último baile

Sinopsis: Eddie y Venom están a la fuga. Perseguidos por sus sendos mundos y cada vez más cercados, el dúo se ve abocado a tomar una decisión devastadora que hará que caiga el telón sobre el último baile de Venom y Eddie.

¿Quién iba a decirnos que el experimento de 'Venom', estrenado e 2018, iba a tener tanta continuidad, y llegaría hasta completar la trilogía? Tom Hardy está aquí pasárselo en grande, y quizá esta última entrega sea la más macarra, la más mamarracha y la más sinvergüenza de todas. Aquí nos encontramos de nuevo a Eddie, unido a su compañero alienígena Venom, pero esta vez se unen a una familia en medio de una travesía por el desierto de Nevada. Los efectos dejan bastante que desear, pero da bastante igual. Solo hemos venido a divertirnos, a no pensar durante las dos horas de duración, y a reírnos con las ocurrencias de Venom. No es la mejor película pero cumple lo que promete, y da lo que uno espera de ella. ¿Qué más podemos pedir?

Fecha de lanzamiento: 27 de mayo

Estenos de MAX

And just like that... (Temporada 3)

Sinopsis: Carrie, Miranda y Charlotte continuarán enfrentando las complejidades de la vida en Nueva York, explorando nuevas relaciones, carreras y desafíos personales, con un enfoque en el amor, la amistad y la autoexploración.

"Estamos encantados de pasar más tiempo en el universo de 'Sexo en Nueva York' contando nuevas historias sobre las vidas de estos personajes, identificables y aspiracionales, interpretados por estos increíbles actores", dijo el productor ejecutivo y showrunner Michael Patrick King. La crítica se ha cebado mucho con esta serie secuela del clásico noventero 'Sexo en Nueva York'. Primero por la ausencia de Samantha (a la que daba vida Kim Cattrall). Luego por su insistencia en volverse más inclusiva que nunca, desdibujando muchas veces a los personajes por el camino (sí, lo decimos por Miranda).

Aunque la segunda temporada corrigió el rumbo, se ha convertido en un guilty pleasure en toda regla. Los fans lo sabemos, la crítica lo sabe y las propias protagonistas también. En esta tercera temporada seguimos explorando esa nueva oportunidad en el amor de Carrie con Aidan, mientras Miranda sigue descubriéndose a sí misma y Charlotte lucha por entender a sus hijos.

Fecha de lanzamiento: 30 de mayo

Estrenos de Disney Plus

Capitán América: Brave New World

Sinopsis: Tras reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir la razón detrás de un nefasto complot global antes de que la verdadera mente maestra tenga al mundo entero viendo rojo.

Es muy difícil sustituir a un Capitán América tan perfecto como el de Chris Evans, las cosas como son. Anthony Mackie lo tenía difícil, con todos los fans en contra. Pero protagonizó la serie de 'Falcon y el soldado de invierno', bastante infravalorada, y ahora por fin ha tenido su propia película. Aunque preferimos la trama de la serie, siendo sinceros. Marvel sigue teniendo problemas para darnos historias como las de antaño, y aquí le cuesta conseguir que empaticemos con los personajes.

El único que parece entender de qué va todo es Harrison Ford, que sustituye a William Hurt como el general Ross. Ahora Presidente de los Estados Unidos. Sí, hay buen ritmo, y tiene una trama política que podría haber dado mucho más de sí. Pero no acaba de atreverse y se queda a medio camino de todo.

Fecha de lanzamiento: 28 de mayo

El mal invisible

Sinopsis: Narra la investigación por parte de dos agentes de homicidios para encontrar a un asesino en serie que ha elegido como sus víctimas a la parte más débil de la sociedad: los sin techo.

Serie inspirada en una historia real que sucedió a finales de abril de 2020, en pleno confinamiento por la Covid, cuando las autoridades detuvieron a un hombre acusado de asesinar a varios indigentes en las calles de Barcelona. Siempre seguía los mismos patrones. Los asesinatos sucedían mientras las víctimas dormían y con una brutalidad extrema. Los agentes de homicidios a cargo de la investigación, sus círculos más cercanos y las personas obligadas a sobrevivir en las calles de Barcelona sin posibilidad de huir son los protagonistas de esta historia.

David Verdaguer y Ángela Cervantes son los protagonistas de este nuevo thriller de Disney Plus España que llega sin hacer mucho ruido, pero que puede ser uno de los títulos más interesantes de la plataforma. Aunque ya es una serie que pudimos ver en la televisión catalana TV3 y la plataforma 3Cat. Sul creador Lluís Arcarazo defiende que 'El mal invisible' "no es un true crime al uso" ya que, en vez de centrarse en el asesino, busca mostrarnos a las víctimas y al equipo policial.

Fecha de lanzamiento: 30 de mayo

Más estrenos semanales: