La lista de todos los estrenos que llegan a Netflix en 2025, con hasta 25 apuestas españolas

Por mucho que leamos críticas a Netflix por sus subidas en las tarifas o tras eliminar las cuentas compartidas, la plataforma de streaming sigue siendo líder entre todas las demás. Y no es para menos, porque no deja de crear contenido, incluso tras la huelga que afectó a toda la industria hollywoodiense. A lo largo de estos años, Netflix ha ido creando ficciones reconocibles internacionalmente. Y no solo en Estados Unidos, sino en Reino Unido, Francia, México, Corea o España. En nuestro país comenzó en 2017 con 'Las chicas del cable' y ahora, siete años después, acumula más de un centenar de proyectos, entre series, películas o documentales. Después del reciente estreno de 'La última noche de Tremor', Netflix unirá a la lista unos cuantos más.

Porque no solo en lo que queda año van a llegar cuatro más, con el documental sobre la selección española de fútbol femenino o la nueva serie de Álex De la Iglesia como puntas de lanza. Es que en 2025 llegan más de veinte nuevas producciones realizadas en nuestra país, y no puede ser una lista más completa. Entre ellas, encontramos los documentales de Alejandro Sanz, Alcaraz o Aitana. Pero también nos llegará la temporada 2 de 'La chica de nieve', una de las series más exitosas de Netflix España. O la versión española del reality 'Too hot to handle', con Alba Carrillo como presentadora.

También tenemos que destacar la llegada de dos de las apuestas fuertes de Netflix con 'Olympo', la que ya califican como la nueva 'Élite'. O 'Manual para señoritas', con Álvaro Mel como protagonista. Además del remake producido por Los Javis del clásico del cine español 'Mi querida señorita', también hay lugar para otras películas en la lista. '53 domingos', con Javier Cámara, Carmen Machi y Javier Gutiérrez. O 'El niño', adaptación de la novela de Fernando Aramburu.

Estrenos con fecha:

La última noche en Tremor (serie)

(serie) Sinopsis: Un músico y compositor en crisis se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varios kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos.

Un músico y compositor en crisis se recluye en un pueblo costero en el norte para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varios kilómetros a la redonda son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos. Fecha de estreno: 25 de octubre

#SeAcabó: diario de las campeonas (documental) Sinopsis: Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes y Aitana Bonmatí, entre otras, se reúnen por primera vez para revivir y hablar en exclusiva sobre cómo, tras años de injusticia, un beso inapropiado desencadenó un debate nacional, destituciones de alto nivel y cambió para siempre el fútbol femenino español. #SeAcabó: Diario de las campeonas cuenta la historia, en primera persona, del escándalo que eclipsó la victoria del equipo español femenino de fútbol en la Copa del Mundo de 2023. Fecha de estreno: 1 de noviembre

(documental)

Outer Banks Temporada 4 (parte 2) (serie) Sinopsis: John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope y Cleo han creado un nuevo refugio seguro donde viven juntos, disfrutando de la estabilidad de su tienda de cebos, aparejos y excursiones turísticas. Sin embargo, a pesar del éxito inicial, una serie de contratiempos financieros comienza a amenazar su estilo de vida, obligándolos a reconsiderar sus opciones. Fecha de estreno: 7 de noviembre

(serie)

Asalto al Banco Central (serie) Sinopsis: Barcelona, 23 de mayo de 1981. Han pasado tres meses exactos desde el intento de golpe de estado en el congreso de los diputados cuando once hombres encapuchados entran en la sede del Banco Central de Barcelona. Lo que comienza como un espectacular atraco pronto se convierte en un verdadero desafío para la reciente democracia española. Los atracadores tienen más de 200 rehenes en el banco y amenazan con matarles si el gobierno no accede a liberar al coronel Tejero y a otros tres responsables del 23F. Fecha de estreno: 8 de noviembre

(serie)

Arcane Temporada 2 (parte 1) (serie) Sinopsis: Las ciudades de Pivotel y Zaun han llegado a un punto crítico. Un fatídico enfrentamiento ha cambiado las dos ciudades para siempre. La relación entre las hermanas huérfanas Vi y Jinx, que se han criado a caballo entre las dos ciudades gemelas, ha sufrido una dramática ruptura. Jinx se ha convertido en una auténtica bomba de relojería tras aliarse con el capo del crimen, Silco. Mientras que Vi se ha aliado con Caitlyn, una vigilante rebelde que está investigando los crímenes de Silco. Fecha de estreno: 9 de noviembre

(serie)

Cobra Kai Temporada 6 (parte 2) (serie) Sinopsis: Tras la desaparición de Cobra Kai, los alumnos de Miyagi-Do y Eagle Fang se preparan para el Sekai Taikai. Fecha de estreno: 15 de noviembre

(serie)

Senna (serie) Sinopsis: Miniserie de ficción de 6 episodios sobre la vida de Ayrton Senna da Silva, la leyenda del automovilismo que ganó tres veces el Campeonato Mundial de Fórmula Uno. Fecha de estreno: 29 de noviembre

(serie)

Un lugar para soñar Temporada 6 (serie) Sinopsis: Melinda Monroe es una enfermera de Los Angeles que decide empezar de cero, así que contesta a un anuncio para trabajar en Virgin River, un pueblo remoto del norte de California cerca de las montañas rocosas. Fecha de estreno: 19 de diciembre

(serie)

El juego del calamar Temporada 2 (serie) Sinopsis: Tres años después de ganar 'El juego del calamar', el jugador 456 sigue decidido a encontrar a la gente que está detrás del juego y poner fin a su vicioso deporte. Usando su fortuna para financiar su búsqueda, Gi-hun empieza por el más obvio de los lugares: buscar al hombre del elegante traje que juega al ddakji en el metro. Pero cuando sus esfuerzos por fin dan resultado, el camino para acabar con la organización resulta ser más complicado de lo que imaginaba: para acabar con el juego, necesita volver a entrar en él. Fecha de estreno: 26 de diciembre

(serie)

1992 (serie) Sinopsis: Unos misteriosos asesinatos en los que siempre se repite el mismo patrón: todas las víctimas han sido quemadas y junto a los cuerpos aparece un muñeco de Curro, la icónica mascota de la Expo ’92 de Sevilla. Fecha de estreno: 2024

(serie)

Álex De la Iglesia en Netflix

Estado eléctrico (película) Sinopsis: Una adolescente huérfana atraviesa el oeste americano con un robot misterioso y un vagabundo excéntrico en busca de su hermano menor. Fecha de estreno: marzo de 2025

(película)

Estrenos sin fecha

· Producciones españolas:

La chica de nieve Temporada 2 (serie)

Too hot to handle Spain (reality)

Berlín Temporada 2 (serie)

Valeria Temporada 4 (serie)

Aitana Temporada 1 (documental)

Manual para señoritas (serie)

El jardinero (serie)

Un fantasma en la batalla (película)

Alcaraz (documental)

Olympo (serie)

Superestar (serie)

Alejandro Sanz (documental)

El refugio atómico (serie)

53 domingos (película)

El cuco de cristal (serie)

Salvador (serie)

Legado (serie)

Animal Salvaje (miniserie)

La viuda negra (película)

Mi querida señorita (película)

El Niño (película)

· Producciones internacionales: