Jenni Hermoso protagonizará el próximo proyecto de Netflix un año después del beso de Rubiales

Este último año y medio fue un auténtico éxito en el deporte español. Y especialmente en el fútbol. No solo la selección masculina ganó de nuevo la Eurocopa y el oro olímpico, sino que la selección femenina arrasó en el mundial de 2023 de Nueva Zelanda, proclamándose campeona del mundo por primera vez en nuestra historia. Pero tras el abuso cometido por Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, se inició un movimiento sin precedentes comandado por Jenni Hermoso y el resto de jugadoras de la selección. Y, a raíz de esa denuncia contra el patriarcado y el abuso de poder, llegaron muchas otras voces que culminan aquí. En el documental de Netflix ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’ que llega el próximo 1 de noviembre.

La película documental producida por You First Originals recoge las declaraciones inéditas de las jugadoras que marcaron un punto de inflexión en el deporte femenino a nivel mundial. Figuras clave como Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Olga Carmona, Teresa Abelleira, Ivana Andrés, Laia Codina, Sandra Paños o Lola Gallardo desvelan detalles desconocidos hasta la fecha. Además, analizan las claves del movimiento social iniciado con ese beso no consentido de Rubiales delante de las cámaras de todo el mundo. Pero el documental de Netflix no solo es un relato de denuncia sino también de unidad y amistad. Una reflexión sobre el concepto de equipo y su significado por encima de los objetivos personales.

El beso solo fue la gota que colmó el vaso. El camino desde la carta de Las 15 hasta el Mundial, contado de primera mano por algunas de las campeonas. ‘#SeAcabó: Diario de las campeonas’ llega el 1 de noviembre. pic.twitter.com/VGFqu2aBu8 — Netflix España (@NetflixES) October 2, 2024

Un documental valiente y necesario

“Las jugadoras relatan lo vivido en el último año desde un lugar donde no lo habían hecho nunca antes. Es la primera vez que muchas hablan de esto. Es un privilegio contar con testimonios tan personales de un hito que ha marcado un antes y un después en la historia deportiva y social de nuestro país”. Así define ‘#Se acabó: diario de las campeonas’ su directora Joanna Pardos. Este documental además llegará a Netflix poco después de otro relato de abuso sexual y de poder como es la serie ‘Ni una más’. Sigue así el compromiso de la plataforma por dar contenido que haga pensar, que ayude a denunciar hechos que deberían haber quedado en el pasado.

Según el comunicado que ha compartido Netflix, es un documental que explora el camino extraordinario que recorrieron las jugadoras hasta ganar el campeonato más difícil e instaurar las bases de una nueva generación del fútbol. Es el testimonio de las luchas, los esfuerzos y los sacrificios detrás de esta gesta deportiva. Además de un homenaje a las mujeres que están revolucionando este deporte dentro y fuera del campo.



“Es la historia de cómo un grupo de mujeres excepcionales no solo transformaron el deporte que aman, sino que también desafiaron y cambiaron las percepciones y estructuras sociales. Gracias a ello, inspiraron a generaciones futuras a luchar por la igualdad y el reconocimiento. Es una crónica de resistencia, pasión y triunfo ante la adversidad. Marcando un hito en la lucha por la igualdad en el deporte y en la sociedad”, añaden los co-productores ejecutivos, Javier Martínez y Luis Miguel Calvo.