Sonia Ferrer arma el escándalo ante lo que propaga contra Carlos Alcaraz y deben frenarla

Este fin de semana, Carlos Alcaraz se ha convertido en protagonista y no precisamente por una victoria. El tenista murciano no pudo contener los nervios y acabó rompiendo la raqueta tras darle varios golpes contra el suelo tras perder en el Masters de Cincinnati. Unas imágenes que han impactado mucho y sobre las que han debatido en ‘En boca de todos’ donde Sonia Ferrer se ha pronunciado de forma rotunda.

Tras las críticas recibidas y después de haber visto lo sucedido, Carlos Alcaraz ha querido pedir perdón a todos a través de las redes sociales. «Pido perdón porque mi actitud de ayer no fue correcta y es algo que no debería hacerse dentro de una pista. Soy humano, tenía acumulación de nervios dentro y a veces es muy complicado controlarse cuando estás con las pulsaciones tan altas. Trabajaré para que no vuelva a repetirse», escribía el tenista en su cuenta de «X».

Así, tras ver lo sucedido, David Aleman conectaba con Crys Dyaz, ex deportista de élite y entrenadora que dejaba claro que «no es lo habitual ni lo normal pero hay que contextualizar su reacción y valorarlo con su trayectoria e intentar no darle más importancia, que es un gesto del que tiene que aprender, no es correcto y él lo sabe», añadía antes de escuchar las opiniones de Sonia Ferrer y otros colaboradores.

«Lleva un año de absoluto éxito y creo que al final todos en nuestro día a día no controlamos las emociones y creo que Carlitos no tuvo la mejor reacción pero va a ser un gran aprendizaje y seguro que va a seguir siendo ejemplo para todos», proseguía analizando Crys Dyaz. «¿Esto cómo se trabaja?», le preguntaba el presentador. «Creo que el gestionar las emociones y controlar los niveles de ansiedad, estrés y presión donde te estás jugando mucho en un partido, al final la madurez emocional te la dará el tiempo y tendrá que trabajar con su coach», contestaba la entrenadora.

Sonia Ferrer sentencia a Carlos Alcaraz por su gesto: «No se puede justificar»

Tras despedir a su invitada, David Aleman daba la palabra a Sonia Ferrer. «Creo que Sonia no ve con buenos ojos el comportamiento de Carlos Alcaraz», advertía el presentador al darle paso. «No, no me gusta ver esas imágenes, es evidente que es una falta de control de su emoción y de su ira«, destacaba la colaboradora.

«Y lo que más me preocupa es que ahora lo intentemos justificar hablando de su edad cuando el control de las emociones no se aprende a partir de los 20 años, se aprende en la infancia, de hecho es muy prontito cuando se aprende. Esto está mal y todos deberíamos llegar a un consenso por mucho que nos guste como jugador», proseguía opinando Sonia Ferrer.

«Como jugador nos gusta y creo que como sociedad deberíamos ser capaces de entender que esto está mal. Y que cuando Djokovic se dedica a romper raquetas y nos tirábamos de los pelos y salía Nadal diciendo yo nunca haría eso porque dennotaría una falta de crontrol de mis emociones y eso no está bien salíamos todos a aplaudir y ahora como es un jugador español el que lo hace todos los justificamos», seguía reflexionando Sonia Ferrer.

Pero lejos de quedarse ahí, Sonia aseguraba que «la realidad es que esto lo hace porque ha perdido un partido». «¿Y qué ocurrirá si yo que se se entera de que su mujer le ha puesto los cuernos partirá la casa?«, cuestionaba la colaboradora armando el lío con su comentario sobre Alcaraz. «Hombre no, Sonia», le recriminaban. «La falta de control es eso, cuando te enfadas rompes cosas y yo no puedo justificarlo», insistía Ferrer.

Los colaboradores de ‘En boca de todos’ cuestionan las palabras de Sonia

«Sonia nadie está justificando ese comportamiento. Hablamos de Alcaraz que pierde los JJOO y llora de la frustración y la rabia. En este caso, le falta mucho para gestionar sus emociones, no le justifico por la edad pero sí tiene 21 años y viene de ganar Roland Garros, de ganar Wimbledon y no hay que demonizarle, no es una persona violenta, no es Djokovic», le replicaba Patricia Cerezo.

«Yo no soy deportista de élite pero soy madre y esto es algo que aprendes desde pequeño que no puedes romper cosas por nada», seguía cuestionando Sonia Ferrer. «Yo jugué al tennis hasta los 22 años, te pegas tres, cuatro horas tu solito, tienes toda la presión y el estrés sobre ti y hay un momento en el que explota. Es un chaval que tiene un mérito extraordinario y se le compara todo el rato con Nadal que era excepcional en todo», añadía Carlos Cuesta.