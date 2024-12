Sonia Ferrer reclama gestión a Nacho Abad ante lo sucedido con uno de sus colaboradores

Nacho Abad ha puesto sobre la mesa en 'En boca de todos' si hay o no tongo en la Lotería de Navidad tras la confusión que se vivió ayer con una niña de San Ildefonso que, por error, cantó el Gordo por segunda vez. Fue una equivocación que se subsanó al momento pero las elucubraciones en redes se sucedieron.

"¿Hay tongo en el sorteo de la Lotería?", ha planteado el presentador de Mediaset. "Eso no lo podemos afirmar, pero a mi todas estas cosas me suenan a tongo. Todo lo que venga de... me suena a tongo", ha comentado Bárbara Royo, la mujer de Abad.

"Yo creo que no, para nada; y, es más, no creo ni siquiera que la excusa sea la apropiada. Dice 'un chico me ha dicho' y yo creo que algún chaval allí en la organización le diría 'venga, vas a cantar los 4 millones' como deseo de que le tocara a ella porque también es un premio para los chavales ser el responsable de decir el Gordo. Y yo creo que confundió los deseos de querer cantar el gordo con el 'tienes que decirlo'", ha opinado Sonia Ferrer.

"Una cosa es pensar en virtud del buenismo y otra lo que sea. Estas niñas están perfectamente instruidas para saber lo que tienen que decir", le ha rebatido Bárbara Royo. "Están nerviosas y es un directo (...) Yo no creo, Nacho, que haya tongo porque hay tantísima gente pendiente y tantos notarios cuidando...", ha apostillado Patricia Cerezo. "La bola pone 1000 euros, no hay manera de que cuele", ha enfatizado Ferrer.

"Sinceramente no hay ningún tongo. De hecho, el propio sistema subsana al sistema. La niña se equivoca y rápidamente lo arregla y dice que no son 4 millones, sino que son mil euros", ha resaltado Carlos Segarra por su parte.

"¿Entonces todos los que critican en redes son conspiranoicos?", ha cuestionado Nacho Abad, que pretendía dar pábulo a esas sospechas. "En este país vivimos en una conspiración permanente para todo y de todo. Dice Bárbara que están perfectamente instruidos pero también un GEO lo está y puede errar un tiro. Son niños y se pueden poner nerviosos", ha discutido Segarra, poniendo en valor en todo momento a los sistemas de verificación y a los controles de Loterías.

"El motivo por el que hay gente que tiene sensación de que hay tongo en la Lotería es después de lo que pasó el año pasado, que no tenemos ninguna explicación, porque vimos a un señor con algo en la manita y ponerlo dentro del bombo. Hasta que no nos expliquen eso, se va a sospechar siempre", ha reflexionado Sonia Ferrer.

En ese momento, Carlos Segarra ha señalado una contradicción en su compañera: "Sonia, acabas de defender esto y lo contrario. Me tienes loco". "Escúchame, de nuevo volvemos tú y yo a no entendernos. Te estoy diciendo que esta niña no tenía opciones de engañar a nadie porque está marcado y yo he explicado de donde creo que viene su error; y luego, también, simultáneamente, te digo que el año pasado ocurrió algo...", ha tratado de defenderse pero el colaborador le ha pisado.

"¿Me puedes dejar hablar, de verdad?", le ha recriminado Sonia Ferrer molesta. "Es muy difícil, Nacho, tío, ven aquí, ven a este lado de la mesa, por favor. Gestiona", le ha demandado a Nacho Abad para que ejerciera su papel de moderador en condiciones.

"Estoy viviendo un matrimoniadas", ha respondido el comunicador. "Es que es bastante sencillo de entender. Esta niña no ha hecho ningún tongo pero creo que hay algo del año pasado que hace sospechar de absolutamente todo", ha rematado Sonia Ferrer para justificar por qué decía una cosa y otra al mismo tiempo y por qué no era incompatible.

"Defiendes esto y lo contrario", ha insistido Carlos Segarra. "No pasa nada si no lo entiendes tampoco", le ha arreado con sorna Sonia, que daba por perdida la batalla. "Cómo estamos hoy", ha exclamado Nacho Abad antes de cambiar de asunto.