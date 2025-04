Carlos Alcaraz hace saltar las alarmas sobre su estado de salud en 'El Hormiguero' y siembra dudas con su futuro

Carlos Alcaraz regresó a 'El Hormiguero' este miércoles con un motivo muy especial, el estreno de su primera serie documental para Netflix. El tenista volvió a encontrarse con Pablo Motos para adelantar todos los detalles de 'Carlos Alcaraz: A mi manera', pero terminó sincerándose sobre el complicado momento de salud que atraviesa y que podría costarle su participación en el Mutua Madrid Open

"En el documental me abro, soy yo como persona y cuento lo que tengo en mi cabeza, como soy en casa con mis padres, mis amigos. Para que me conozcan como persona y no como tenista", comenzó explicando el invitado de Pablo Motos al principio de la noche sobre su nueva docuserie, que se estrenó en la plataforma este mismo miércoles.

Carlos Alcaraz se sincera sobre su revés de salud más reciente: "Me hice unas pruebas y estoy esperando"

Fue entonces cuando el presentador le preguntó por su reciente participación en Conde de Godó, destacando cómo se le pudo ver con molestias en algunos momentos. "El lunes me hice unas pruebas y estoy a la espera...", confesó Carlos Alcaraz, explicando que desde ese encuentro no ha podido recuperarse por completo.

"Pensaba que a principios de semana iba a mejorar pero la verdad es que estoy un poco fastidiado físicamente", aseguró el tenista, haciendo saltar todas las alarmas por su continuidad en el resto de la temporada. Y es que, con el Mutua Madrid Open a la vuelta de la esquina, Pablo Motos no dudó en preguntarle si podrá afrontarlo.

Y Carlos Alcaraz se mostró firme en su decisión. "Está en duda porque también hay que escuchar al cuerpo, mañana hablamos con el equipo médico, tengo que ver cómo me siento pero voy a hacer todo lo posible por poder jugar", adelantó el profesional entre aplausos, reiterándose en la importancia de descansar y no precipitarse.