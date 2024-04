Alejandro Sanz muestra su poca simpatía por Pablo López con lo que llega a compartir

Parece que a Alejandro Sanz el estilo que tiene Pablo López a la hora de salir al escenario no le gusta demasiado. Y parece que el artista tampoco le hace gracia la diferente vara de medir que se tiene a la hora de valorar a un cantante hombre con lo que se les pide a las cantantes mujeres encima de un escenario.

Así, el cantante no ha tenido reparos en darle like, o lo que es lo mismo un ‘me gusta’, a un comentario que criticaba el estilo y look que lleva Pablo López en sus conciertos.

«Imagina ir a un concierto y que el artista tenga esta presencia escénica. Luego las mujeres sirven temazos, outfit, coreo y coñ* y se les critica porque no hacen un salto mortal«, era el comentario que escribía una usuaria de «X» al que ha dado like Alejandro Sanz.

Todo ello junto al vídeo de una actuación de Pablo López cantando «Te espero aquí» con la guitarra en mano y con ropa informar. Por si fuera poco, al malagueño se le ve completamente sudado.

Imagina ir a un concierto y que el artista tenga esta presencia escénica, luego las mujeres sirven temazos, outfit, coreo y c0ño y se les critica porque no hacen un salto m0rtal ¿? pic.twitter.com/Z6GgmTvhsN — miguelcema ❄️ (@miguelcema) April 11, 2024

El hecho de que Alejandro Sanz haya dado ‘me gusta’ a esta crítica a su compañero de profesión. Algo que llama la atención pues el artista y Pablo López fueron compañeros en ‘La Voz’ y siempre se ha visto buena relación entre ellos.