Qué estrenos llegan esta semana a Netflix, Prime Video, Movistar+ o Max del lunes 23 al domingo 29 de junio

Vale. Ahora sí estamos hablando. Porque esta semana llegan series de altos vuelos. No lo decimos nosotros (bueno, un poco sí), sino sus fans. Y es que todos estamos esperando el desenlace de 'El juego del calamar' como agua de mayo. En este caso, como agua de junio. La serie creada por Dong-hyuk puede que sea una de las ficciones televisivas más famosas de la última década. Aunque la segunda temporada nos dejó con un final abrupto y al borde del infarto, la tercera temporada va a resolver todas nuestras dudas. O eso esperamos. Si no, estaremos denunciando.

Pero no es la única serie que regresa este mes de junio. Porque tendremos la cuarta temporada de 'The Bear', grabada simultáneamente con la tercera, y que pretende quitarnos el agridulce sabor de boca de esa última tanda de capítulos. También vuelve 'La edad dorada'. Y si hay una serie bonita y cuidada en la actualidad, es precisamente la serie de HBO. Además, nos lleva la nueva ficción de Marvel, 'Ironheart', aunque con muy poca promoción por parte de Disney Plus. O 'Smoke', con Taron Egerton de nuevo sufriendo en un thriller intrigante, ahora con el mundo de los incendios. Y ojo a 'Los sin nombre', la adaptación a serie del clásico de terror de Balagueró.

Estrenos en Netflix

El juego del calamar (Temporada 3)

Sinopsis: Aunque Gi-hun está en su punto más bajo, el juego no se detiene ante nadie. Así, Gi-hun se verá obligado a tomar decisiones importantes ante una desesperación abrumadora mientras él y los jugadores sobrevivientes se ven envueltos en juegos cada vez más letales que ponen a prueba la determinación de todos. Con cada ronda, sus decisiones llevan a consecuencias cada vez más graves. Mientras tanto, In-ho retoma su papel de líder para dar la bienvenida a los misteriosos VIP, y su hermano Jun-ho continúa su búsqueda de la esquiva isla sin saber que hay un traidor entre ellos. ¿Tomará Gi-hun las decisiones correctas o el líder finalmente le quebrará la moral?

La tercera y última temporada de la serie más famosa de Netflix llega este mes de junio, después de dejarnos con un cliffhanger de aúpa al final de la segunda. El creador Hwang Dong-hyuk ha revelado que esta entrega será la más intensa y brutal hasta ahora, introduciendo juegos diseñados para exponer "lo más bajo del ser humano". La trama continuará siguiendo a Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) en su intento por poner fin al juego, enfrentándose a nuevos desafíos y explorando la pérdida, la culpa y la lucha por preservar la humanidad en medio de una competencia feroz. Y es que tenemos unas ganas increíbles de ver cómo termina todo.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Dong-hyuk explicó que su objetivo es enfrentar a los personajes con desafíos que "saquen a flote las partes más oscuras de la naturaleza humana". Además, mencionó que un bebé, vinculado al personaje Kim Jun-hee, jugará un papel crucial en la historia, afectando el destino de todos los participantes en el juego. Giros y más giros nos esperan en este final de infarto. ¡Y mucha sangre, eso desde luego!

Fecha de estreno: 27 de junio

Estrenos en MAX

La edad dorada (Temporada 3)

Sinopsis: La Edad Dorada estadounidense fue un período de inmensos cambios económicos y sociales, en el que se construyeron imperios, pero ninguna victoria se logró sin sacrificios. Tras la Guerra de la Ópera, la vieja guardia se debilita y los Russell se preparan para asumir su lugar a la cabeza de la sociedad. Bertha pone la mira en un premio que elevaría a la familia a alturas inimaginables, mientras que George lo arriesga todo en una táctica que podría revolucionar la industria ferroviaria, si no lo arruina primero.

Esta nueva entrega de la serie creada por Julian Fellowes constará de ocho episodios que explorarán las tensiones sociales y personales de la alta sociedad neoyorquina del siglo XIX. La trama abordará temas como el movimiento sufragista, los cambios económicos y las rivalidades familiares, centrándose en las consecuencias de la "Guerra de las Óperas" y el papel de la familia Russell en la consolidación de su posición en la élite social. Obviamente vuelven sus principales protagonistas, con Louisa Gummer, Christine Baranski, Carrie Coon o Cynthia Nixon. Aunque todavía está muy lejos del fandom y los guiones de 'Downton Abbey', la serie es una de las más aplaudidas de los últimos años de HBO.

Y es que al final, Fellowes domina como nadie este tipo de series 'de tacitas'. "Es impresionante. No creo que haya participado en ninguna otra producción tan lujosa, tan grande y tan apabullante", explicó Cynthia Nixon para Vogue sobre cómo se sintió rodando la primera temporada de la serie.

Fecha de estreno: 23 de junio

Estrenos en Disney Plus

Ironheart

Sinopsis: sigue a Riri Williams, una genio inventora que crea su propia armadura de alta tecnología, inspirada en el legado de Iron Man, tras los eventos de "Black Panther: Wakanda Forever". En Chicago, su ciudad natal, Riri se enfrenta a una peligrosa amenaza y a un conflicto con Parker Robbins/The Hood, lo que la lleva a asumir el manto de Ironheart y a explorar los límites de la tecnología y la magia.

Llevamos desde 2022 esperando esta nueva serie de Marvel. En la D23 de ese año se anunció su rodaje e incluso se pudo ver un pequeño avance de lo que estaba por venir. Pero la serie de ‘Ironheart’ quedó atrapada en un limbo que ha durado ya tres años. Pudimos ver al personaje de Riri Williams por primera vez en 2022, en la película ‘Wakanda Forever’ y, desde entonces, deseamos ver más de ella. Porque al final, si el MCU sigue la senda de los cómics, va a ser un personaje vital en el futuro de Marvel, ya que forma parte de los Jóvenes Vengadores. La serie tendrá a Dominique Thorne como protagonista, y ojo, se enfrentará al diablo Mefisto, al que va a dar vida Sacha Baron Cohen. Serán solo seis episodios, pero tenemos claro que va a ser una serie importante en el futuro de Marvel.

Fecha de estreno: 25 de junio

The Bear (Temporada 4)

Sinopsis: Esta temporada, la búsqueda de la excelencia no se limita únicamente mejorar, sino también a decidir a qué vale la pena aferrarse.

Jeremy Allen White regresa como Carmy, el chef más angustiado del mundo, en la nueva temporada de 'The Bear', después del traspiés de crítica de la temporada anterior. En esta nueva entrega, se tendrán que enfrentar a las consecuencias de una crítica mixta del Chicago Tribune que pone en riesgo el futuro del restaurante. Mientras tanto, Sydney (Ayo Edebiri) se debate entre quedarse en The Bear o aceptar una oferta en un restaurante de alta cocina. La temporada también marca el debut como guionistas de Edebiri y Lionel Boyce, quienes coescribieron un episodio. La filmación de esta temporada se realizó en paralelo con la tercera, completándose a principios de 2025.

En una entrevista con Extra TV, Jeremy Allen White describió la nueva temporada como centrada en "avanzar y cambiar", destacando la evolución de los personajes y la dinámica del restaurante. Y sí, volveremos a ver a Jamie Lee Curtis. Estamos deseando saber más sobre el restaurante y sus idas y venidas. Solo esperamos que el personaje de Carmy vuelva a caernos mejor, porque cada vez se está volviendo más antipático... y perdiendo protagonismo en su propia serie.

Fecha de estreno: 26 de junio

Estrenos en Movistar Plus+

Los sin nombre

Sinopsis: Claudia, una mujer que pierde a su hija Ángela de forma traumática, descubre, años después, justo cuando empieza a recuperarse del trauma, que puede que su hija aún siga con vida. "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!". Esta es la frase estremecedora que Claudia escucha por teléfono y que le dará esperanzas. Claudia recurrirá entonces a Salazar, el inspector que llevó el caso tras la desaparición, y a Laura, la joven a la que Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tráfico. Juntos seguirán la pista de la pequeña a través de misteriosos lugares que esconden una verdad aterradora.

En 1999, nuestro director de terror favorito, Jaume Balagueró, debutó con 'Los sin nombre'. Luego llegaría 'REC' o 'Darkness', pero este primer acercamiento aél género le abrió las puertas del cine comercial. Ahora, casi treinta años después, llega una nueva adaptación en formato serie, creada por Pau Freixas y Pol Cortecans. Ambos proyectos se han basado en la novela homónima de Ramsey Campbell. Con de seis episodios, seguiremos la historia de Claudia, una ginecóloga a la que da vida Miren Ibarguren. Junto al inspector Salazar (Rodrigo de la Serna) y Laura (Milena Smit), una joven con un pasado ligado a Ángela, nos meteremos de lleno en una ficción de puro terror y misterio.

"Los sin nombre es un thriller con pequeños toques sobrenaturales y, aunque podríamos decir que plantea si los milagros existen, de lo que realmente habla la serie es de la necesidad de las personas de creer en algo", dijo su creador para la revista Camera & Light Magazine.

Fecha de estreno: 26 de junio

Plataforma: Movistar Plus+

Cónclave

Sinopsis: Tras la inesperada muerte del Sumo Pontífice, el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo: la elección de un nuevo Papa. Cuando los líderes más poderosos de la Iglesia Católica se reúnen en los salones del Vaticano, Lawrence se ve atrapado dentro de una compleja conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la Iglesia.

Esa es la sinopsis oficial de 'Cónclave', la gran sorpresa de esta última carrera de premios de cine. Ralph Fiennes es el protagonista indiscutible, junto a Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini (que fue nominada también como mejor actriz secundaria). El actor británico esta teniendo una nueva edad dorada en su carrera. No solo gracias al aplauso de la crítica, sino también del público. No deja de darnos personajes icónicos en los últimos años. Ahora estrena '28 años después' y ya suena con fuerza como una de las mejores interpretaciones de su carrera. 'Cónclave' dominó la conversación cinematográfica a comienzos de este año. Y no es para menos, porque es una película visualmente apabullante, y que además, funciona como un reloj suizo.

Fecha de estreno: 27 de junio

Estrenos en AppleTV+

Smoke

Sinopsis: Cuenta la historia de una detective atormentada y un enigmático investigador de incendios provocados que siguen la pista de dos pirómanos en serie.

Una nueva serie de AppleTV+ que sigue apostando por hacer cosas diferentes. Crimen y suspense se dan la mano en 'Smoke', creada por Dennis Lehane, y basada en el aclamado pódcast Firebug de truth.media. Protagonizada por Taron Egerton como Dave Gudsen, un investigador de incendios, y Jurnee Smollett como la detective Michelle Calderone, la trama sigue a ambos personajes mientras colaboran para detener a dos pirómanos en serie que aterrorizan el noroeste del Pacífico. El elenco incluye a John Leguizamo, Greg Kinnear, Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky y Adina Porter. Quizá la premisa recuerde un poco a ese clásico de los 90 protagonizado por Jeff Bridge, 'Volar por los aires', ¿no?

Fecha de estreno: 27 de junio

