Netflix se vuelve a pasar 'El juego del calamar' con lo que hace con Melody antes de Eurovisión

Ya se ha convertido en una auténtica tradición que Netflix haga una promo para Eurovisión. Y si hubo una promoción que llamó mucho la atención fue la que hizo en 2022 con Chanel y 'El juego del calamar'. En aquella aparecía Melody y por ello han querido volver a esa idea este año.

Así, la plataforma de streaming ha vuelto a tirar de la serie japonesa que se convirtió en toda una revelación aquel año para hacer una promo de Eurovisión 2025 en la que aparecen la propia Chanel, Melody así como otros artistas que han intentado ir a Eurovisión como Jorge González, Sara Deop, JKBello y Daniela Blasco.

"Quiero volver, ahora tengo la fórmula perfecta para pasarme el juego", recalca Melody dejando claro que "una diva es valiente". Y en la promo, todos hacen referencia a las canciones con las que intentaron representarnos en Eurovisión tras su paso por el Benidorm Fest.

Pero los guiños en esta promo no cesan pues también aparece Jedet quejándose de que Melody no para de cantar como ya pasara en los Premios Goya y Soraya Arnelas recordándole que ella ya le ganó en el año 2009. "No, no ahora soy yo la que tiene un truquito", sentencia la sevillana tras hacer desaparecer a la extremeña con magia como en su actuación de "La noche es para mí".

Y por si fuera poco, Netflix también ha decidido contar con otro rostro que se ha convertido en un icono de Eurovisión en los últimos años: María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE.