Por qué ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ es la serie familiar perfecta para esta Navidad

Ya estamos en Navidad (aunque algunos seamos de la creencia de que esta empieza el 1 de diciembre), y a las plataformas llegan un sinfín de contenidos para disfrutar en familia durante estas fiestas. Disney, siendo la productora familiar por excelencia, tiene mucha experiencia en ello, así que todos sus estrenos de este mes hay que tenerlos muy en cuenta. ¿El último? La serie de ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo‘ de la que vamos a hablaros en esta crítica y que ha llegado a la plataforma este 20 de diciembre, con sus primeros dos episodios ya disponibles de un total de ocho.

La serie ha sido creada por el propio autor de la saga literaria, Rick Riordan, que ha unido esfuerzos con Jonathan E. Steinberg, creador de otras series como ‘Jericho’ o ‘Black Sails‘. Pero no están solos, ya no solo por un buen grupo de guionistas que se encargan de la adaptación de los libros, sino por todo el apartado técnico, destacando sobre todo Bear McCreary en la composición musical. McCreary no solo ha compuesto bandas sonoras maravillosas como las de los videojuegos de ‘God of War’ y ‘God of War: Ragnarok’. También es el compositor de la banda sonora de la reciente ‘Los anillos de poder‘, la serie sobre ‘El señor de los anillos’ de Amazon Prime Video.

Ya en el reparto nos encontramos al jovencísimo Walker Scobell dando vida a Percy Jackson. Aryan Simhadri en el papel de Grover Underwood, y Leah Jeffries en el de Annabeth Chase. El trío protagonista de la historia, y que cargará con todo el peso de la serie. Ya profundizaremos más adelante, pero de los tres, Leah Jeffries es la más destacada con diferencia. En el apartado de los adultos (y los dioses), nos encontramos a Lance Reddick (‘John Wick‘), en el papel de Zeus; Lin-Manuel Miranda (‘Hamilton’), como Hermes; Jessica Parker Kennedy (‘The Flash’), como Medusa; Toby Stephens (‘Muere otro día’) como Poseidón; y Adam Copeland (‘Vikingos‘), como Ares.

¿De qué va ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’?

La historia sigue las aventuras de Percy Jackson, un chico aparentemente normal que, un día, descubre su verdadera identidad: es el hijo de Poseidón. Sí, el dios del Olimpo. El dios griego de los mares. Tras descubrirlo, acabará en el llamado Campamento Mestizo. En él, se refugian los hijos de los dioses para entrenarse y sobrevivir en un mundo repleto de monstruos que quieren acabar con ellos.

Un brillante acercamiento a los libros

La serie comienza con una breve presentación en voz en off sobre quién es Percy Jackson. Se agradece mucho que Disney haya optado por poner al frente a un actor que representa la edad del personaje. Eso tiene sus pros y sus contras, claro. Por lo pronto, Disney se asegura que, de ir bien la serie, tener un Percy para rato. Además, es algo más fiel al material original, y puede conectar con los espectadores más jóvenes. Pero en su contra puede jugar que el protagonista elegido no dé la talla. Walker Scobell funciona como Percy Jackson, pero no acaba de dar con el tono de su personaje hasta bien entrado el capítulo tres, con una actuación demasiado monótona y con poca sorpresa en los dos primeros episodios.

Algo similar le ocurre a Aryan Simhadri, que interpreta a su amigo Grover. Por eso es tan notable la primera aparición de Leah Jeffries como Annabeth Chase, que se come cada escena en la que aparece. Ya lo avisó Rick Riordan en el momento del casting, afirmando que Jeffries era perfecta para el papel, y damos fe de ello. La serie comienza algo titubeante. Hay mucha información que dar, aunque está bien planteado que se dé casi de golpe, para aturdirnos un poco al igual que le pasa al propio Percy. Pero esos dos primeros episodios se caracterizan por ser demasiado expositivos y algo torpes en su planteamiento.

El Campamento Mestizo… es un lugar peligroso. / DISNEY

Conocemos el día a día de Percy en el instituto, cómo es un chico incomprendido, con problemas de atención y de concentración, y que idolatra a su madre, mientras viven con su nuevo novio, un ser odioso que funcionaba mejor en la adaptación cinematografía con Joe Pantoliano dándole vida. A ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ le cuesta entrar en materia, pero cuando lo hace, lo hace con todo. Ahí está el ejemplo de la persecución del Minotauro, que da auténtico miedo por momentos. Pero nos encontramos con un fallo que se repetirá a lo largo de toda la serie: el montaje.

Aventuras clásicas para toda la familia

Como decíamos más arriba, el montaje de la serie por momentos es terrible. Unos cortes a negro sin sentido, que rompen por completo el ritmo. O falta de planos que dejan escenas mal explicadas y planteadas. Lo notamos primero en el ataque de la señorita Dodds junto al Metropolitan, pero también al final de la persecución del Minotauro, o a lo largo del episodio dos, donde es más notable. Una decisión visual bastante deficiente que pesa sobre el conjunto.

Pese a ello, ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ es una serie perfecta para disfrutar en familia. Nos devuelve ese género de aventuras tan olvidado en la actualidad, y mientras nos explica las reglas de su universo (que puede recordar bastante al de Harry Potter), nos vamos adentrando poco a poco en lo que significa ser un semidiós en la saga literaria de Rick Riordan.

Percy Jackson, tratando de entender su nuevo mundo. / DISNEY

El ser diferente, la familia elegida, o el camino del héroe, son solo algunos de los mensajes que lanza la serie. Algunas veces más acertadamente que otras, pero funcionan todos. Y, una vez comienza la misión al final del capítulo dos, la serie mejora por completo, desde la visita a Medusa… hasta la llegada al mismísimo Hades. Es verdad que el CGI podría mejorarse en unas cuantas escenas (el personaje de Quirón da bastante risa), pero el acabado final tiene un aspecto cinematográfico inmejorable. Se notan los 15 millones de dólares de presupuesto por episodio. Algo cercano a la primera de las películas, que contó con 95 millones de presupuesto.

En definitiva, ‘Percy Jackson y los dioses del Olimpo’ es una serie muy disfrutable, que seguramente dé muchas alegrías a Disney Plus, y que va a más (e irá a más) según vas viéndola, con un trío protagonista perfecto para la ocasión.