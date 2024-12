Cristina Pedroche, horas antes del duelo histórico con Broncano en las Campanadas: "Solo compito conmigo misma"

Quedan solo unos días para que digamos adiós al 2024 y un año más una de las grandes protagonistas de la Nochevieja volverá a ser Cristina Pedroche. La vallecana se pondrá al frente junto a Alberto Chicote de las Campanadas de Antena 3 por undécimo año consecutivo.

Gracias al fenómeno que genera el vestido de Cristina Pedroche, Antena 3 ha convertido esta cita en un auténtico evento televisivo, que crece año tras año. De hecho, en 2023 volvieron a ser la televisión líder por encima de TVE, con un 34,4% y 5.608.000 espectadores en el minuto exacto de las Campanadas, logrando así tres años de liderazgo absoluto. Todo un hito en la televisión pues nunca una cadena privada había liderado en las Campanadas de Fin de Año.

No obstante, este año, Cristina Pedroche y Alberto Chicote no lo van a tener nada fácil pues enfrente van a tener a otro de los fenómenos del año: David Broncano y LalaChus como representantes del gran éxito de 'La Revuelta'. Un giro de TVE que sin duda traerá un duelo histórico con permiso del resto de cadenas.

Y sobre ello hemos podido preguntarle a Cristina Pedroche en esta entrevista exclusiva de El Televisero, en la que la colaboradora de 'Zapeando' deja claro que ella solo compite consigo misma y le dan igual las audiencias que cosechen las Campanadas. Asimismo, nos habla de lo especial que será la retransmisión de este año con un cambio de lugar y el vestido más grande de todos los que se ha puesto hasta la fecha.

Cristina Pedroche en la promo de Campanadas / Fuente: Instagram de la presentadora

Son ya once años consecutivos dando las Campanadas, ¿Cómo las afrontas?

Con muchísima ilusión, creo que es el año que más ganas tengo. Estoy muy emocionada deseando que llegue la noche del 31.

Este año estrenareis ubicación y por primera vez en la historia estaréis en una terraza. ¿Crees que era un paso importante después de haber triunfado con las Campanadas? ¿Qué supone este cambio a la hora de la retransmisión?

Creo que va a ser muy especial, llevaba años pidiendo un sitio más grande para poder hacer una propuesta de vestido más grande y más espectacular y por fin este año lo he conseguido y estoy como una niña con juguete nuevo.

Has dado a entender que será un traje mucho más grande y que podría ser un look para una gala de los MET o los Óscars. ¿Qué más puedes adelantar? ¿Crees que con todos los vestidos que has llevado todavía puedes seguir sorprendiendo a la audiencia?

Cada año cuando termino pienso que es imposible volver a superarme, que marcamos el listón muy alto y cada año vuelvo a sorprenderme de que siempre se puede ir un paso más allá.

Tengo el mejor equipo del mundo, gente que me entiende, me apoya y me arropa. Josie es un genio de la moda, un visionario. Tengo mucha suerte de tenerle cerca no solo a nivel profesional sino también como amigo.

No hay duda de que tus Campanadas y el concepto del vestido se han convertido en un fenómeno. ¿Crees que tiene fecha de caducidad?

Creo que no, al menos por mi parte nunca la habrá. Creo que esto dejará de ser un éxito el año en el que no me divierta, y eso creo que es imposible. Así que si por mi fuera estaría dando las campanadas toda la vida (risas).

Son ya nueve años junto a Alberto Chicote, ¿cómo es trabajar junto a él en una noche tan especial? ¿Cuál crees que es vuestra receta de éxito y cómo es vuestra química fuera de cámaras?

Alberto es un compañero increíble. Siempre dispuesto a ayudar y a sumar. Le encanta el juego del vestido y nos lo pasamos muy bien. Creo que también tiene algo que ver que a mí se me den bien los cocineros (risas).

Foto promocional de las Campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Este año os enfrentáis al huracán que ha supuesto 'La revuelta'. ¿Qué opinas de que TVE haya apostado por reinventarse y que sean Broncano y LalaChus quienes den las campanadas?

Creo que cada año las otras cadenas sacan sus mejores armas y eso es algo buenísimo. Es la última noche del año y la más mágica, yo por supuesto les deseo lo mejor a todos.

Este año hay mucho morbo por las audiencias después de que en los últimos años arrebatarais el liderazgo a TVE. ¿Crees que es posible que Broncano os vuelva a quitar el primer puesto? ¿Supondría un fracaso para ti bajar a la segunda posición?

Yo es que solo compito contra mí misma, y lo único que quiero es que esa noche salga todo perfecto. Nunca miro las audiencias, no forman parte de mi trabajo. Siempre hay alguien que me llama para comentarlo pero yo nunca me acuerdo ni de mirarlas. Una vez que salgo de la Puerta del Sol y estoy tranquila y feliz con mi trabajo intento centrarme en mi familia y en mi vida privada. Eso es lo más importante.

Cada año se genera más polémica con tu vestido, ¿cómo afrontas las críticas y qué les dirías a los 'haters' en redes sociales?

Cada año intento leer menos en redes sociales. Yo hago mi propuesta lo más especial y espectacular que puedo. Y lo que quiero es pasármelo bien para que la gente en sus casas se lo pasen bien. Lógicamente intento no pasar desapercibida y no quiero dejar indiferente a nadie. Y creo que este año es el más increíble, Josie dice que no sabe si España estará preparada (risas).

Quién también ha recibido críticas completamente gordofóbicas este año es LalaChus. ¿Qué consejo le darías?

No creo que yo sea nadie para dar consejos a otra persona. Ella lo va a hacer increíble y se lo pasará muy bien, es que es la noche más mágica del año, es imposible no pasarlo bien.

¿Qué piensas del éxito que está teniendo 'La Revuelta' y su guerra con 'El Hormiguero'?

Si no entro en las audiencias de mis programas, mucho menos en las de otro. Creo que son propuestas totalmente diferentes y lo bueno es que está demostrado que hay público para todos. Y eso le viene muy bien a la televisión.

Sigues cada tarde en 'Zapeando' pero desde 'Password' no has vuelto a ponerte al frente de ningún programa en solitario. ¿Te gustaría tener un nuevo proyecto en 2025? ¿Qué te gustaría presentar?

Sí, ese es mi deseo para el año que viene a nivel profesional, un nuevo programa. Siempre pido lo mismo (risas). Un concurso me encantaría.

Esta es tu segunda Nochevieja como madre, ¿cómo la vas a vivir?

Pues como cada año con mucha ilusión. Es verdad que justo antes de empezar la retransmisión pienso en ella para tener un chute extra de energía y amor.