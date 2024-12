Cristina Pedroche se salta el guion y filtra todos los detalles de su vestido para las Campanadas

Quedan apenas quince días para que digamos adiós al 2024, por lo que Cristina Pedroche ya tiene prácticamente todo listo con respecto al vestuario con el que volverá a sorprendernos a todos el próximo 31 de diciembre en las Campanadas de Antena 3.

Tras las capa de Ramonchu y los vestidos rojos de Anne Igartiburu, ya se ha convertido en toda una tradición de la Nochevieja el saber cuál es el look elegido por Cristina Pedroche para darle la bienvenida al nuevo año. Y más desde que la vallecana consiguió darle el sorpasso en audiencias a TVE y liderar desde Antena 3.

Hace unos días, Cristina Pedroche reconocía que estaba teniendo algún que otro problema con el vestuario de este año. Pero ahora parece que todo está solucionado. O eso es lo que dio a entender este viernes en 'Zapeando' donde adelantó nuevos detalles sobre el vestido de este año.

Así, Cristina Pedroche les contó a sus compañeros que la idea del vestido la tenía clara desde el principio, aunque luego todo varía. "Cuando todas estas personas se ponen a coser las cosas que hay que coser y unir, sobran cosas y faltan cosas", explicaba la presentadora.

Las pistas de Cristina Pedroche sobre su vestido en las Campanadas

Pese a los problemas que siempre hay, Cristina Pedroche reconocía que estaba muy tranquila. "No hay crisis porque este año puedo decir, y garantizo, que tengo el mejor equipo que podría haber soñado", recalcaba al respecto después de que María Gómez se postulara para ayudarla.

Después, Cristina Pedroche no dudó en salirse del guion y dar algunas pistas del look. "Voy a llevar un vestido, que no es vestido, que podría, perfectamente, ponérselo una super mega celebrity en unos Oscar o en una Gala MET", destapaba la vallecana. "Va a ser una cosa muy internacional pero, por supuesto, made in Spain", aclaraba.

Cuando Quique Peinado le preguntaba si iba a caber con el vestido en el pequeño plató del que disponen junto al balcón en el que ella y Alberto Chicote darán las uvas, Pedroche era clara. "Este año es el año más grande y es el año en el que más Pedroche hay", apostillaba. "Estoy sudando porque siento que Josie me va a decir que he dicho muchísimo", terminaba diciendo al ser consciente de que quizás había dado demasiados detalles.