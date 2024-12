Cristina Pedroche anuncia un cambio histórico en las Campanadas de Antena 3 en 'El Hormiguero'

Como ya viene siendo costumbre en 'El Hormiguero', Cristina Pedroche ha sido la encargada de cerrar el año de entrevistas justo antes de su gran noche en la Puerta del Sol. La presentadora, que se pondrá al frente de las Campanadas 2024-2025 formando tándem un año más junto a Alberto Chicote, no ha evitado aumentar la expectación sobre su vestido durante su visita a Pablo Motos.

Como cada Nochevieja desde hace una década, la de Vallecas y llevan a cabo la tarea de despedir el año con los espectadores de Antena 3, y el misterio que rodea al vestido de la comunicadora es uno de los puntos fuertes de la emisión año tras año. "Este año por primera vez en la historia de Antena 3 tenemos otro set de las Campanadas", comenzó adelantando la presentadora. De esta forma la cadena de Atresmedia introducirá esta importante novedad en su retransmisión, estrenando una nueva ubicación.

Cristina Pedroche, sobre su vestido de este año: "Es muy grande, todavía no me lo he podido probar"

"Tenemos terraza más grande, entonces ahí no va a haber miedo de alturas, de anchos. Mi vestido va a poder ser gigante. Es el año en el que el vestido es el más grande y el año en el que es más Pedroche, las dos cosas", continuó explicando Cristina Pedroche, elevando por las nubes la expectación en plató por su look de este 2024.

🔍 @CristiPedroche nos da algunas pistas sobre cómo será el traje de las campanadas #PedrocheEH pic.twitter.com/vyEv87mnen — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 19, 2024

Ante la insistencia de Pablo Motos, la invitada continuó desvelando detalles de su creación de este año. "Es muy grande, por eso no me lo he podido probar. Todavía no me lo han traído, no está en esta ciudad", confesó la colaboradora de 'Zapeando', adelantando un vestido de grandes dimensiones para esta Nochevieja.

"Es 'made in Spain' por supuesto. Los diseñadores y todas las personas involucradas en este sueño, porque es un sueño, podrían perfectamente haber hecho este diseño para Beyoncé, Lady Gaga, las Kardashian, para la gala del MET, los Oscars... Pero lo han hecho para mí", sentenció Cristina Pedroche sin entrar en más detalles.