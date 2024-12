Belén Esteban provocó con Pablo Motos en 'La Revuelta' y exigió a Broncano cumplir con un pacto

Meses después de su primera visita junto a María Patiño, Belén Esteban regresó este miércoles a 'La Revuelta' con una importante misión de cara a las Campanadas. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' irrumpió una vez mas en el espacio de La 1 para aconsejar a Lalachus y al humorista de cara a su gran noche en la Puerta del Sol. Pero nada más llegar, el presentador se percató de un detalle de mal gusto por parte de la princesa del pueblo.

"Que entre mi amiga que ya ha dado las Campanadas", anunció Lalachus tras discutir con su compañero de Nochevieja sobre los preparativos para la gran noche, recibiendo a la de Paracuellos en el escenario. "Lo siento mucho David pero hoy no he venido por ti, he venido por Lalachus", señaló la televisiva nada más entrar.

Belén Esteban se disculpa con David Broncano por su garrafal error: "Perdona cariño"

Y nada más volver a encontrarse con el humorista, Belén Esteban no pudo evitar confesar su traición de la noche. "Perdóname porque he tenido un fallo, me he puesto el mismo traje que me puse....", comenzó señalando mientras comenzaban los murmullos entre el público. "En el otro sitio", esgrimió sin mencionar a 'El Hormiguero', pero los espectadores no tardaron en cubrirla de abucheos.

La reina de españita 👑 pic.twitter.com/TUdPxJsbIE — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 18, 2024

"Vamos a ver, perdona cariño", señaló la estrella de Quickie, apurada por haber repetido exactamente el mismo look que en su primera visita al espacio de Antena 3. "Me dio mucha suerte con Pablo Motos", aseguró para justificarse mientras Broncano observaba una comparativa en pantalla, sin dar crédito a la coincidencia. "Efectivamente, mismo colgante, mismo color, exactamente igual", comentó con sorna el humorista.

Muy emocionada por compartir escenario con Lalachus, a quién confesó admirar en más de una ocasión a lo largo de la noche, no se cortó en aconsejar a los futuros conductores de las Campanadas recordando cuando despidió el año con Jorge Javier Vázquez en Telecinco. "Para mi fue una experiencia con Jorge... Ahora nos vemos menos pero fue uno de los mejores momentos que he vivido en mi vida. Lloré mucho", recordó Belén Esteban sobre la gala de 2009.

"Os tenéis que asomar para ver cómo va la Pedroche"

"¿Os habrán dado buen piso no? Porque Mediaset nos dio un piso que no pudimos pasar más frio", señaló a continuación, antes de subrayar que la cadena pública atesora siempre el sitio privilegiado en la icónica localización. "¿Sabéis lo bueno? Que vosotros estáis en el mejor y lo veis todo, os tenéis que asomar a ver cómo va la Pedroche", propuso la princesa del pueblo, dando ideas al presentador.

"Estaría bien destrozarle la exclusiva", sentenció David Broncano antes de que Belén Esteban reafirmase una vez más dónde sintonizará este fin de año las Campanadas. "Yo lo voy a ver con vosotros, lo he puesto en mi Instagram", sentenció entre aplausos la princesa del pueblo, que destapó entonces una de las cosas que más le molestaron de su participación en la emisión.

"Te voy a contar una cosa, Isabel Pantoja hizo 1,5 puntos más que yo y a ella le pagaron una pasta y a mí una mierda, ella lo hizo el año siguiente a mí", espetó la colaboradora de 'Ni que fuéramos', que confesó también como su hija "la dejó tirada" para irse a ver a Anne Igartiburu. Y antes de despedirse, sorprendió al humorista y su compañera con un reto.

"Si ganáis a Antena 3 me tenéis que..."

"Si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer", propuso Belén Esteban, insistiendo en que está segura de que este año La 1 recuperará el liderazgo de audiencia durante la última noche del año frente a Antena 3, que la ha atesorado durante las últimas entregas. " Yo no cocino más, pero si queréis que cocine aquí si perdéis, yo cocino", propuso como alternativa a su fracaso.