Nathy Peluso contraataca ante lo que ocurrió con Broncano en 'La Revuelta': "Eres un sinvergüenza"

Nathy Peluso aterrizó en 'La Revuelta' como un terremoto lista para poner el Teatro Príncipe de Gran Vía patas arriba. David Broncano se reencontró con la argentina para celebrar su año de éxitos tras la publicación de su álbum 'Grasa' e intentar sonsacar las próximas fechas de su gira europea. Sin embargo, cuando llegó el turno de las preguntas clásicas, los viejos amigos parecieron no entenderse.

"No me las vas a dar de hacer nunca, por favor...", clamó algo molesta la intérprete de 'Salvaje' cuando el conductor de 'La Revuelta' le advirtió que se acercaba el momento más temido de la noche. "Es que me lo pide el ministerio de interior", bromeó Broncano para relajar el ambiente, pero la artista no estaba dispuesta a soltar prenda como en otras ocasiones.

Nathy Peluso estalla contra Broncano durante las preguntas clásicas: "Eres un sinvergüenza"

Sin responder cifras exactas, Nathy Peluso trató de satisfacer las expectativas del humorista como mejor pudo. "Tengo más que la última vez que vine, menos que vos. Es la verdad de la milanesa, estás repegado. ¿Nadie te pregunta a vos?", señaló la artista en un intento de desviar la atención al presentador. "Estoy contenta, tampoco me estoy enfocando en eso. El dinero al final cuando estás enfocado y productivo viene", señaló visiblemente contenta la invitada.

Nathy Peluso y David Broncano en 'La Revuelta'

Pero cuando llegó el momento de la pregunta sexual, la argentina no pudo ocultar su hastío. "Ay, que pesado", sentenció la cantante mientras Broncano le insistía en actualizar los datos desde la última vez que se vieron. "Algunas bendiciones han caído…", señaló tímidamente la invitada antes de que el humorista lanzase un comentario que terminó por hacerla estallar.

"Las bendiciones hay que limpiarlas después", apuntó el de Jaén provocando una tajante reacción de su invitada. "Sos un sinvergüenza", espetó Nathy Peluso mientras el humorista trataba de disculparse. "Vamos a dejarlo en que alguna bendición siempre aparece, y una la recibe con gloria y con dicha", terminó señalando la intérprete. Fue entonces cuando Broncano le explicó que una tercera pregunta se había añadido al repertorio debido a su nueva etapa en TVE.

"Me parece una pelotudez total"

Y la argentina parecía no dar crédito a la polémica cuestión sobre el machismo o el racismo, que ya provocó una incendiaria reacción durante entrevistas como la de Paz Vega. "Cada vez la cagas más con las preguntas, boludo", sentenció la invitada, que dejaría entonces más que clara su opinión sobre la nueva pregunta. "Mi opinión es que por supuesto no lo tienes que preguntar", señaló de forma tajante.

"Es una forma de hacer análisis de la conciencia", trató de esgrimir David Broncano en un intento de justificarse. "Me parece una pelotudez total, nada 0% de las dos", señaló respondiendo a la pregunta. "Vos querés dialogar sobre el tema… la pregunta es 0% la respuesta. Pero podrías preguntar algo más divertido tipo que música te gusta", sugirió Peluso provocando la risa del comunicador.

"Esa pregunta es de primero de Los 40", espetó el conductor de 'La Revuelta' afeando la propuesta de la argentina, algo que pareció ofenderla. "Te digo una cosita, no me malinterpretes, te podría hablar de buenos discos y te sorprenderías", le advirtió Nathy Peluso antes de que Broncano le pidiese hablar sobre música. "No, ahora voy a los 40 y se lo digo a ellos", resolvió la cantante, visiblemente molesta por el rumbo que había tomado la clásica sección del programa.