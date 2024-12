Pablo Motos actualiza en directo el estado de salud de Raphael tras sufrir un ictus en 'La Revuelta'

'El Hormiguero' recibió con los brazos abiertos a Antonio Orozco para pasar una noche de diversión este martes. Pero mientras Pablo Motos charlaba con su invitado, no pudo evitar detener la emisión para pronunciarse sobre el delicado estado de salud de Raphael, que visitó el espacio de Antena 3 a penas hace 24 horas.

Las última hora del artista jiennense causaba conmoción al conocerse que había sido trasladado al hospital tras sufrir un accidente cardiovascular mientras grababa el especial de Navidad de 'La Revuelta' en el Teatro Príncipe de Gran Vía. Y aunque el conductor de 'El Hormiguero' trató de arrancar la noche con normalidad, una vez se sentó con Antonio Orozco en la mesa, tuvo que pronunciarse.

Pablo Motos confiesa estar "en shock" por el accidente de Raphael en 'La Revuelta'

"Raphael que estuvo anoche aquí de invitado en el programa, haciendo un especial de 'La Revuelta' ha tenido un fallo cerebrovascular, un ictus y se lo han llevado", comenzó explicando Pablo Motos para poner en situación a los espectadores. "Se lo han llevado y parece que las pruebas van bien", señaló el valenciano antes de que Orozco confesase su shock al conocer la noticia.

"La verdad es que nos hemos quedado todos en shock, porque yo a Raphael lo quiero, tengo una amistad muy bonita con él y su familia. Le he puesto algunos mensajes, tengo que decir que a mí personalmente no me han podido contestar", aseguró el invitado de este martes antes de dedicar unas palabras de admiración al artista.

"Raphael es, a parte de uno de los artistas más impresionantes que he conocido, es, con bastante diferencia, el artista más fuerte que yo conozco. Ha salido de cosas bastante peores de esta, y estoy seguro de que ya veréis como dentro de poco tenemos noticias de que está yendo todo bien. Así lo deseo y así lo pido", señaló algo emocionado el invitado de Pablo Motos.

"Estamos deseando que esto sea solo un susto"

Entre aplausos, Orozco finalizó su mensaje con una esperanzadora previsión. "Raphael se va a poner bien, como siempre", sentenció el cantante antes de que Motos se pronunciase de nuevo. "Estamos en shock pero tienes razón. Raphael es una potencia de la naturaleza", añadió el valenciano.

"Me estuvo enseñando a bailar, que por cierto está en Instagram... no lo veáis", añadió Pablo Motos en referencia al paso del artista este mismo lunes por el espacio de Antena 3. "Es que Raphael es el que lo hace, a él le sale bien y a mí me sale mal. En fin le mandamos un beso muy grande a Raphael y a toda la familia. Ya sabéis, estamos todos deseando que esto sea solo un susto", terminó subrayando el presentador.