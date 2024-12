Pablo Motos pone en un aprieto a Karlos Arguiñano con su comprometedora pregunta en 'El Hormiguero'

Karlos Arguiñano fue la gran apuesta de 'El Hormiguero' este jueves para cerrar la semana de entrevistas por todo lo alto. El cocinero por excelencia de Antena 3 visitó una vez más a Pablo Motos para presentar su nuevo libro '545 recetas para triunfar'. Pero el. presentador terminó poniendo en un apuro a su invitado con una pregunta que se salía del guión.

"Todos los que hago son recetas hechas por mí en mi programa cada día, entonces está todo muy cuidado. Y salen todas las recetas, hasta a ti Pablo", comenzó bromeando el vasco nada más poner sobre la mesa su nuevo recetario. Y el chef no dudó en reprender al presentador ya que siempre pospone la tarea pendiente de aprender a cocinar por estar "siempre entrenándose".

La pregunta de Pablo Motos que pilló por sorpresa a Karlos Arguiñano: "¿Te puedo poner en un compromiso?"

Y tras regalar un ejemplar del libro a todos los asistentes del público y continuar con las anécdotas y las bromas, Pablo Motos sorprendió a su invitado con una propuesta que llenaría el plató de tensión. "Oye, has tenido tu nieto número 14... ¿Cómo le llamáis al último?", preguntó con sorna mientras el invitado comenzaba a explicar su extensa estampa familiar.

"Tengo siete hijos, todos casados, emparejados y todos tienen hijos. Somos una familia de tener", explicó el chef. "Poca tele y mucha cama", añadió entre aplausos el presentador antes de poner a su invitado entre la espada y la pared. "¿Te puedo poner en un compromiso?", preguntó el valenciano dejando extrañado a Arguiñano.

"¿Tú crees que te acordarías de los 14 nietos?", planteó Pablo Motos entre risas. "Me está costando pero creo que sí me acordaría... Es que hay veces ahora que le ponen a los hijos nombres de ríos africanos", bromeó rápidamente el invitado, que comenzaría entonces a intentar enumerar a todos sus nietos.

Justo hacia la mitad de la larga lista de nombres vascos, el chef comenzó a dudar. "Visualízalo", le animó el presentador. "No sé cuantos llevo... ¿once todavía?", preguntó apurado Arguiñano, que finalmente no pudo finalizar la lista al completo, y el conductor de 'El Hormiguero' no pudo evitar estallar en carcajadas.

"Hay que tener en cuenta que cada domingo en mi casa somos entre 18 y 23 personas", advirtió el cocinero mientras Pablo Motos trataba de excusarlo tras fallar la prueba. "Tengo unos hijos muy surferos, y los nietos también, pero yo soy muy de tierra. El mar me parece muy grande y muy bonito pero no...", terminó esgrimiendo para cambiar de tema cuando el presentador le preguntó por sus aficiones más allá de los fogones.