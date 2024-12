'La que se avecina' cuela un inesperado dardo a Pablo Motos y su "trampa" con los invitados

'La que se avecina' continúa semana tras semana las aventuras de su decimoquinta temporada. Y en esta ocasión, los vecinos de Contubernio 49, tenían que despedirse de uno de los personajes más longevos de la ficción de los hermanos Caballero. Pero el funeral del capítulo de este lunes no ha sido lo que más ha llamado la atención a los seguidores de la serie. Ya que, inesperadamente, se han sumado con un dardo a la guerra entre Pablo Motos y David Broncano.

Tras desvelar la muerte de Vicente Maroto en las últimas entregas, sus vecinos daban el último adiós al histórico personaje en el capítulo de este lunes. Al inicio de la entrega, Amador Rivas dudaba sobre qué hacer con las cenizas de su buen amigo, asegurando que Javier Maroto, anteriormente interpretado por Antonio Pagudo, le habría pedido que se encargase de organizar la despedida.

'La que se avecina' se burla de una leyenda sobre Pablo Motos y sus invitados en 'El Hormiguero'

Pero entre las escenas de preparativos previas al funeral, hubo una referencia que causó revuelo entre los fans de 'La que se avecina'. En un momento del episodio, cuando Antonio Recio (Jordi Sánchez) está preparando una reunión con Cristina (Ana Arias) para pactar la división de la comunidad, el mayorista sorprende con un dardo a Pablo Motos mientras habla con Coque.

"No, esa silla no, Tráeme un taburete de la cafebrería", le pide a su amigo mientras disponen el mobiliario para la cita. "¿No va a estar usted muy alto?", le pregunta el personaje interpretado por Nacho Guerreros. "Claro, para intimidarla y que se sienta inferior, como hace Pablo Motos en 'El Hormiguero' con sus invitados", explica el protagonista. "Pero eso es trampa ¿no?", insiste Coque mientras Recio ignora su queja para coger el taburete.

De esta manera, 'La que se avecina' hace referencia a las acusaciones que han resonado durante años sobre la disposición de las sillas en 'El Hormiguero' para que Pablo Motos, pese a su estatura, siempre esté a la misma altura que sus invitados. Cabe destacar que esta práctica es más que habitual en televisión para que la diferencia de altura no perjudique a los encuadres de las cámaras.

El último adiós a Vicente Maroto

El resto del episodio gira en torno a encontrar la manera perfecta de honrar la memoria de Vicente Maroto. "Javi, el huevón, que me ha dicho que me haga cargo de la última voluntad de su padre, que él no tiene tiempo", explica Amador al principio del episodio en la cafetería del nuevo edificio. "No hizo el testamento, le daba pereza", asegura el personaje.

Tras una lluvia de ideas de lo más alocada, en la que el protagonista de 'La que se avecina' valoró ir entregando los restos de su amigo en pequeños sobres a los jugadores del Atlético de Madrid, el "último león" encuentra la respuesta. Sin pedir permiso, planea esparcir las cenizas del padre de Javier Maroto por el Estadio Metropolitano, haciéndolo de manera disimulada durante un tour guiado por el campo.

Sin embargo, los planes de Amador terminan, como era previsible, frustrados. "Este señor está tirando cenizas de muerto", advierte escandalizado un niño antes de que la guía le explique al personaje interpretado por Pablo Chiapella que hay un columbario habilitado dentro del estadio para ello donde puede dar el último adiós a su amigo.