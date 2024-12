Paula Vázquez sentencia contundente el fichaje de Lalachus en las Campanadas frente a Pedroche

Paula Vázquez conducirá la mítica gala de 'Inocente inocente', que regresará a La 1 como cada año en su programación especial de Navidad. La presentadora, que ocupa el hueco que hasta hace dos años tenía Anne Igartiburu, estuvo presente este lunes en la presentación de la programación de Navidad de TVE a la que acudió El Televisero, y no evitó pronunciarse en términos rotundos sobre uno de los grandes rostros de las Campanadas.

La también presentadora de 'Bake off: famosos al horno', que regresará próximamente a La 1 con su segunda temporada, comienza exponiendo su argumentada opinión sobre la acertada apuesta de David Broncano y Lalachus para despedir el año: "Fue una sorpresa y me parece maravilloso. Venía de estar en Estirando el chicle con Lalachus y había vivido un momento muy bonito con ella, muy entrañable porque es una de las tías que más cultura televisiva tiene".

Y prosigue señalando más cualidades de la humorista. "Adora la tele y se nota. La ha consumido toda la vida y se nota que le gusta el entretenimiento. Muy feliz por ellos", asegura en una entrevista a El Confidencial, apoyando sin dobleces la elección de la colaboradora y el presentador de 'La Revuelta' al frente de la retransmisión de TVE.

Paula Vázquez señala lo que implica el fichaje de Lalachus en TVE frente a Cristina Pedroche

Pero Paula Vázquez no se queda ahí, y justifica el cambio de rumbo de la cadena en esta noche tan señalada ofreciendo un cuidado análisis de lo que implica la propuesta de la cadena pública. "TVE se está desmarcando eligiendo a gente que está marcando el ritmo ahora. Ambos están enseñándonos a los veteranos a tener un discurso diferente en el que la mujer ya no es el objeto, es el sujeto", señala la presentadora, poniendo también como ejemplo a Henar Álvarez o Eva Soriano.

"Se les escucha hablar con palabrotas y a mí eso me encanta. Hasta ahora las mujeres no nos podíamos permitir eso y nuestro papel estaba siempre estigmatizado, bastante sexualizado", añade la comunicadora antes de pronunciarse sobre Cristina Pedroche y toda la parafernalia que se forma alrededor de su vestido cada año. "No suelo muy estar pendiente de Cristina y su vestido, pero me gusta que cada año de de qué hablar", empieza señalando a favor de la de Vallecas.

"En algún momento, dentro de un tiempo, como ahora vemos la tele de hace 50 años obsoleta, criticaremos que solo le dábamos importancia al dichoso traje", prosigue Paula Vázquez, muy crítica con algunas de las reacciones que la comunicadora recibe cada Nochevieja por sus transgresores looks, que a menudo llegan ligados a un importante mensaje con trasfondo social.

"Es ridículo, me resulta anacrónico que nos escandalice"

"Se quedará como algo muy machista ejercido también por mujeres. Cuando en verdad está viviendo un momento muy generoso, ya que no comparte la Nochevieja con su familia… porque pasar el fin de año trabajando puede ser muy triste", insiste la conductora de 'Inocente inocente', dejando claro su pleno apoyo a Cristina Pedroche. "Y tiene que hacer el mismo trabajo que una persona que no va con ese estilismo. Es un momento de tensión máxima y todo el mundo está esperando a que metas la pata", añade en sus declaraciones al citado medio.

"Estamos en el siglo XXI… como si no hubiésemos visto cuerpos ya. Abre Instagram, todo el mundo enseñamos. Es ridículo. Me resulta anacrónico que a día de hoy nos escandalice que salga alguien con un top en la tele. Me pasó hace 20 años en 'La isla de los famosos' por salir en bikini. Mientras a ella le haga bien y haga que esté de moda, pues bienvenido sea", termina sentenciando Paula Vázquez.