Todas las apuestas de TVE esta Navidad con triple ración de Broncano, 'Grand Prix', Mota y 'Telepasión'

Quedan apenas unos días para que arranque oficialmente la Navidad y por ello TVE ha querido presentar este lunes 16 de diciembre todos los detalles de su programación para estas fechas en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero, que se ha celebrado en el Teatro Real y en el que se ha desgranado todo lo que veremos en las próximas semanas con las Campanadas de David Broncano y LalaChus como grandes protagonistas.

Y como la Navidad no se puede celebrar mejor que en casa, el lema escogido este año por TVE es "Como en casa". Un evento que ha contado con la participación de la nueva cúpula directiva de RTVE con José Pablo López a la cabeza junto a Sergio Calderón y Roberto Santamaría, los recién nombrados director de TVE y director de RNE y que ha vuelto a estar conducido por María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación.

"Tenemos una programación de Navidad muy completa que tendrá un pico importante con la retransmisión de las Campanadas de Nochevieja a cargo de Broncano y Lalachus, porque es imprescindible abrirnos a nuevas generaciones que hasta hace poco creían que la pequeña pantalla no tenía nada que aportarles. Eso ha sido un cambio importante en 2024", destacaba el presidente de RTVE, José Pablo López.

Por su parte, Ana María Bordas, directora de Originales, recalcaba que para TVE las navidades son una fecha muy especial y por ello el objetivo es apostar por una parrilla "abierta, transversal y capaz de unir a todas las familias". Para ello seguirán contando con clásicos como 'Telepasión', el sorteo de la Lotería, la Cabalgata de Reyes, la gala Inocente, Inocente así como grandes novedades como 'La Revuelta', unas Campanadas completamente diferentes y los especiales de 'El Grand Prix'.

David Broncano y 'La Revuelta', los grandes puntales de la navidad de TVE

No hay duda de que el éxito revelación del 2024 ha sido 'La Revuelta' de David Broncano. Por ello, el cómico será uno de los grandes protagonistas de la parrilla de TVE estas fechas. Y es que el equipo del programa líder del access prime time aparecerá en 'Telepasión' y protagonizará un especial de 'La Revuelta' el 25 de diciembre.

Así, el programa que se tomará un merecido descanso en los próximos días, contará con un especial la noche del 25 de diciembre con menos zambomba pero más bombo y su habitual tono de improvisación y fiesta. Un programa especial que unirá a alguna familia y que recibirá a varios artistas que interpretarán temas para la ocasión. 'La Revuelta' redescubrirá el verdadero sentido de las fiestas: hacer lo de todos los días, pero delante de un abeto decorado.

Pero sin duda el colofón serán las Campanadas de Fin de Año que conducirán David Broncano y LalaChus desde la Puerta del Sol. Y ambos no han dudado en reaccionar ante las dudas de que puedan liarla la noche del 31 de diciembre. "Nos lo han estado preguntando mucho, pero en verdad es sencillo, ¿no? Van los cuartos, luego lo otro y luego lo gordo, ¿no?", ironizaba él.

"Nos pregunta todo el mundo que si va a haber Campanadas, como nos dedicamos a la broma se piensan que no somos profesionales. La gente se piensa que no va a haber Campanadas, ¿eh?", proseguía diciendo en tono de humor. "A su vez estaría guapo que fuesen las 23.58 y digan: 'Broncano no está'", apostillaba con sorna.

"Hay mucha gente que se lo toma muy en serio, así que hemos descartado el posible caos", aseveraba. "Yo lo afronto con la ilusión y la responsabilidad de llevar todo el peso de un país sobre nuestros hombros. Sin presión. Esperamos cogerles de la mano y acompañarles al año nuevo. Y darles calor con chistes, la comedia da calor. Intentaremos mediante bromas y buen rollo que la gente esté a gusto", concluía el cómico. Por su lado, LalaChus reconocía que "yo creo que se me van a caer las lágrimas. Yo voy a llorar, me apetece".

Suben al escenario @davidbroncano y @lalachus2, presentadores de las campanadas 🔔 pic.twitter.com/toN8ziLFw9 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2024

Y quien ha querido bendecir la elección de Broncano y LalaChus ha sido el rostro mítico de las Campanadas de TVE, Ramón García, presente en la presentación pues este año también tendrá un papel importante con 'El Grand Prix'. "Como campanero mayor del reino, quiero desearle mucha suerte a Lalachus y a David. Lo vais a hacer estupendamente bien, porque vuestra forma de presentar va a romper con lo habitual de las Campanadas", vaticinaba. "El equipo de RTVE con el que he tenido la suerte de trabajar durante cuatro décadas es estupendo, apoyaros en la realización, sonido, iluminación y producción. Yo siempre he tomado las Campanadas con RTVE y este año, más que nunca, con vosotros", sentenciaba.

Si Ramón García dice que lo van a hacer estupendamente en las campanadas, no hay nada más que decir. pic.twitter.com/5lJLmOxdJm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 16, 2024

El sorteo de la Lotería, la Cabalgata de Reyes e Inocente, Inocente, fechas clave

El Sorteo de la Lotería de Navidad es la primera gran cita marcada en el calendario. El 22 de diciembre, que este año cae en domingo, RTVE producirá y distribuirá gratuitamente por quinto año la señal para todos los medios. Y al frente de la retransmisión, en su séptimo año consecutivo juntas, Sandra Daviú y Blanca Benlloch. Será en un programa especial, a partir de las 08:00, en La 1, TVE Internacional y RTVE Play. Al terminar el sorteo, especial de ‘La Hora de La 1’ con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala para conocer a los afortunados, con reporteros desplegados por toda España. El 6 de enero, regresará la ilusión con el Sorteo del Niño, de la mano de Lucía Vinaxa.

El 28 de diciembre será el turno de la célebre Gala 'Inocente Inocente', que por 13º año consecutivo se emitirá en La 1 con la incorporación de Paula Vázquez al tridente habitual de presentadores (Jacob Petrus, Juanma López Iturriaga y Carolina Casado). Este año además de ayudar a los niños hospitalizados se pondrá el foco en los menores afectados por la DANA. Entre las víctimas de las divertidas bromas Belén Rueda, Toni Nadal, Lara Álvarez, Manu Baqueiro e India Martínez.

La Cabalgata de Reyes volverá a llenar de emoción la tarde más especial con el lema ‘Deseos cumplidos’, un mensaje lleno de esperanza que invita a creer en la magia de la Navidad. La ciudad se vestirá de gala para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar en un desfile repleto de luces y fantasía y que no se perderá la Carroza de RTVE con los personajes más populares de Clan a bordo. RTVE celebra 60 años de retransmisiones de la Cabalgata y emitirá este evento que contará, por segundo año consecutivo, con la narración de Ana Prada y Àngel Pons, un equipo de seis reporteros, y tres unidades móviles y más de 30 cámaras a lo largo del recorrido para hacer llegar a aquellos que la vean desde sus casas la ilusión de la noche más entrañable.

'Telepasión' y especiales de Rosario Flores y Estopa en Nochebuena

Patricia Conde y Aitor Albizua reúnen a sus familias para cenar en Nochebuena y ver 'Telepasión' juntos. Pero la cena se complica hasta que se descubre la gran mentira. Mucho humor y situaciones surrealistas en una cena un tanto disparatada. 'Telepasión 2024: La gran mentira' reunirá a más de 120 profesionales de RTVE en la edición con más participantes de la historia. Rodada en más de una veintena de escenarios naturales, no faltarán los rostros y voces más destacados de RTVE.

El 24 de diciembre no te puedes perder ✨TELEPASIÓN✨ pic.twitter.com/t1JnScEOL2 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2024

Dos grandes artistas protagonizarán los especiales musicales de esta Navidad: Estopa y Rosario. Los hermanos de Cornellá, que celebran su 25º aniversario en los escenarios y que acaban de ganar un Ondas por su trayectoria y la Medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, celebrarán también sus bodas de plata con los espectadores. Lo harán con un especial en el que repasarán sus grandes éxitos acompañados de grandes amigos como Dani Martín, Paul Thin, Lola Índigo, Manuel Carrasco, Amaral, Los Chichos, El Momo y Rosario.

Precisamente Rosario será la estrella del otro especial. La artista, que acaba de estrenar nuevo álbum ‘Te lo digo todo y no te digo ná’, compartirá escenario con rumbas, baladas, blues, pop, reggae, flamenco, y mucha personalidad con colaboraciones con cantantes como Malú, Estopa, La Familia Habichuela, Lolita, Sebastián Yatra, Israel Fernández, Carlinhos Brown o Alaska.

‘Viaje al centro de la tele’, dirigido por el periodista especializado en el Archivo de RTVE Pedro Santos y locutado por Santiago Segura, celebra su décimo aniversario en las Nochebuenas con el especial ‘Aires de fiesta’. Con el clásico formato karaoke, un repaso a los artistas más importantes que han pasado por los especiales navideños a lo largo de los años.

'El Grand Prix' celebra la navidad por primera vez y cambia la piscina por una pista de hielo

Esta navidad, TVE contará con el programa más familiar de toda su parrilla y que por primera vez saldrá del verano con tres especiales navideños. Hablamos de 'El Grand Prix'. El plató y los juegos se transforman para transmitir la ilusión y la magia a los niños. En estas ediciones navideñas, jugarán los pueblos ganadores y los finalistas de 2023 y 2024: Alfacar (ganador 2023) y Binnissalem (finalista 2024), Olvera (ganador 2024) y Aguilar de Campoo (finalista 2023) competirán para llevarse el trofeo. Dos semifinales y una final de infarto en las que los niños serán los grandes protagonista y en la que la piscina dejará su hueco a una pista de hielo.

Ramón García, Cristinini, Wilbur, la Vaquilla y el dinosaurio Nico seguirán al frente de esta edición navideña, con una novedad. El conocido youtuber Mikecrack, gamer e ídolo infantil, participará de manera activa en los tres especiales. Entre las novedades navideñas, los “alcaldes” serán un niño o niña de cada localidad; a los tradicionales personajes -bebés, ardillas y pingüinos- se les sumarán elfos y muñecos de nieve. Y como madrinas y padrinos, Eva Soriano, Lara Álvarez, Melody, Pepe Rodríguez, Aitor Albizua y Colate.

Así será el especial navideño del @GrandPrix_tve 🎄 pic.twitter.com/7hgs9AwpUD — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2024

Junto a 'El Grand Prix', otro de los programas de entretenimiento que no faltarán a su cita con la audiencia será 'MasterChef Junior' en el que Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera tratarán de encontrar al mejor cocinero junior entre 16 aspirantes.

El resumen de Carlos del Amor, el humor de Mota y mucha música para despedir el 2024 y recibir el 2025

Como cada año, y en un formato que ya es tradición, los Servicios Informativos resumirán los últimos 366 días de una forma muy especial. Esta vez, y dando un pequeño giro, no será un solo actor o actriz el que dará vida al año. Grandes nombres de nuestro cine se prestan para dar voz a este resumen convertido ya en un clásico. Con guion y dirección de Carlos del Amor, se podrá ver en el Telediario del 31 de diciembre y en RTVE Play. Este año además el periodista ha avanzado que habrá entre ocho y diez protagonistas que suman entre ellos 10 premios Goya y hasta tres premios Óscar.

Y por la noche quien no faltará a su cita con la audiencia será José Mota, que cumple 25 años al frente de los especiales de Nochevieja. Una Inteligencia Artificial creada por la Unión Europea aparta a los políticos españoles y les obliga a convertirse en cómicos. Como consecuencia, se encargan ellos del Especial Nochevieja y José Mota se queda en paro. ‘2024: Operación IA IA oh’ es el título de la cita anual del actor manchego con los espectadores en la última noche del año. Mota vuelve con su camaleónica capacidad para convertirse en decenas de personajes, su divertido y surrealista sentido del humor, y las colaboraciones más desternillantes para satirizar la realidad política y social de 2024.

No te pierdas el avance del especial de Navidad de @JoseMotatv ‘IA, IA, Oh’ 😂 pic.twitter.com/bLdGz6unGO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 16, 2024

Antes de las Campanadas y después será el turno de la música y el humor en '¡Feliz 2025!' de la mano de Oriol Nolis y Eva Soriano. Una gala que contará con más de 90 actuaciones de artistas como Abraham Mateo, Amaral, Rozalén, Pastora Soler, José Mercé, Rosario, Nebulossa, Rigoberta Bandini, Varry Brava, Gloria Trevi, Diego Torres, Camela, María Peláe, Manuel Carrasco, Vicco, Dani Fernández, Blas Cantó, Miss Cafeína, Ana Guerra, David Bustamante, Antonio Orozco, Edurne, Nia, Fangoria, Álvaro de Luna, entre otros.

El Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena acompañará en la mañana del 1 de enero, a partir de las 11:15 horas, a los amantes de la música y las tradiciones, desde la Gran Sala Dorada del Musikverein, con la narración de Martín Llade por octavo año consecutivo en La 1, TVE Internacional, Radio Nacional, Radio Clásica y RTVE Play. El prestigioso director de orquesta italiano Riccardo Muti estará al frente de la Filarmónica por séptima vez coincidiendo con la conmemoración en 2025 del bicentenario de Johann Strauss. El programa incluirá los tradicionales valses y polkas de Strauss. Esta edición será la primera en la que se interprete una pieza musical de una compositora, el ‘Ferdinandus Waltz’, de Constanze Geiger.