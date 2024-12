Anne Igartiburu, tras ser apartada de las Campanadas da esta sentencia a Lalachus: "Intolerable"

El pasado miércoles, 11 de diciembre, Televisión Española anunció que David Broncano y Lalachus serán los encargados de presentar las campanadas 2025. Muchos esperaban conocer la reacción de Anne Igartiburu quien, durante 17 años consecutivos, ha sido la encargada de despedir el año desde la Puerta del Sol con muy diversos acompañantes, como Roberto Leal, Ramón García o Ana Obregón.

Ha sido este domingo, 15 de diciembre, cuando la comunicadora vasca ha dado su opinión al respecto desde 'D Corazón'. Y lo ha hecho saliendo en defensa de Lalachus tras los bochornosos comentarios gordóbofos que ha recibido la cómica en redes sociales tras conocerse su fichaje. "Tengo el papo muy gordo, por donde me he pasado todas las críticas", sentenció. De esta forma recibió el aplauso de todos los presentes y de cuantos veían el programa desde sus casas.

Y añadía: "No hay, ni habrá, nadie en el santo mundo y el universo que pueda quitarme ni un minuto de ilusión y de que no me merezca estar con este caballero presentando las campanadas de Televisión Española". Un mensaje muy aplaudido que ha recibido el respaldo de Anne Igartiburu. Tas poner en contexto a la audiencia de 'D Corazón', la presentadora ha dejado claro que "es un parejón. Intolerable todo el odio que Lalachus está recibiendo en redes".

Anne Igartiburu sale en defensa de Lalachus: "Es una crack"

Por su parte, Javier de Hoyos, colaborador del programa de La 1, cree que a las mujeres "siempre se os señala" el físico, a diferencia, injustamente, de los hombres. En ese momento, la presentadora de TVE recordó a dos compañeros que fueron señalados por su apariencia física durante la retrasmisión de las campanadas. "José Mota, que le tuvieron que poner un alitillo y otra vez con Imnanol Arias, por el tupé", rememoró, dando la razón al que fuera director de 'Socialité'.

"¿Sabes qué les da rabia? Que Lalachus sea una crack y tengan un talentazo", comentó Anne Igartiburu. Además, señaló la ventaja con la que cuentan Broncano y Lalachus y que puede marcar la diferencia con otras parejas de las campanadas. "Hay que recordar que existe una química fantástica entre ellos y que es algo fundamental para presentar las campanadas o cualquier otro trabajo en equipo. Va a estar muy bonito y va a estar muy bien", sentenció la presentadora de'‘D Corazón', que deseó la mayor de las suertes a sus sucesores.