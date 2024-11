Anne Igartiburu responde en estos términos cuando le preguntan si dará las Campanadas este año

Durante 17 años de forma consecutiva, Anne Igartiburu fue la cara que nos acompañó cada Nochevieja en TVE como una de las encargadas de dar las Campanadas de Fin de Año. Sin embargo, en 2022, TVE decidió relevarla de este puesto mientras que Ramón García regresó el pasado año tras ser otra de la caras más emblemáticas de este año.

Y a casi un mes de despedir el 2024, TVE sigue sin haber revelado quiénes serán los encargados de dar las Campanadas este año. Por ello, aprovechando que este sábado recogió el premio Antena de Oro, en Europa Press no dudaron en preguntarle a la vasca por si volverá a tomarse las uvas con todos los espectadores.

"No lo sé, hoy vamos a celebrar el premio y luego ya veremos", respondía Anne Igartiburu cuando le preguntaban por si volverá a dar las Campanadas de TVE después de dos años sin acompañarnos desde la Puerta del Sol.

No obstante, como bien recuerda ella hace dos años si que estuvo en la Puerta del Sol junto a Ibai Llanos y Ramón García en el canal de Twitch del streamer. "El año pasado fue el primero que estuve en casa porque el año anterior aunque no estuve en TVE las di con Ibai, entonces el año pasado fue el primero tras 20 años y me fui con los niños a Canarias y muy bien la verdad, los niños también contentos", aseveraba.

"Yo creo que he cubierto una etapa muy chula, dorada, con mucha audiencia, muy bonita con compañeros increíbles, así que profesionalmente creo que no me puedo quejar", sentenciaba al respecto la presentadora de 'D Corazón' en TVE.

Por ahora habrá que esperar a saber quienes serán los encargados de dar las Campanadas 2024-2025 en TVE después de que el año pasado fueran Ramón García, Ana Mena y la colaboración de Jenni Hermoso. Mientras que en Antena 3 repetirán Cristina Pedroche y Alberto Chicote y en La Sexta Cristina Pardo y Dani Mateo tal y como avanzamos en exclusiva en El Televisero. Y en Telecinco serán Ion Aramendi y los Mozos de Arousa desde Lanzarote.