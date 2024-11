Anne Igartiburu le da un tirón de orejas a Broncano y sorprende al revelar su patrimonio en 'La Revuelta'

Anne Igartiburu aterrizó este martes en 'La Revuelta' para encontrarse por primera vez con David Broncano. La mítica presentadora de La 1 no tuvo reparo en pronunciarse sobre su vida sexual y la cantidad de dinero que acumula tras más de treinta años en televisión. Pero nada más entrar, no pudo evitar llamar la atención al humorista por un pequeño detalle que quedó en evidencia.

"Estoy contento porque pensaba que no iba a venir nunca esto", comenzó anunciando David Broncano antes de recibir a la que describió como "una de las presentadoras más míticas de la cadena". Y es que, no contenta con una primer recibimiento entre vítores, la comunicadora volvió a entrar al escenario para protagonizar una entrada aún más llena de glamour. "Has entrado como una grande", señaló el humorista.

Anne Igartiburu da un tirón de orejas a Broncano nada más entrar a 'La Revuelta'

Tras comprobar el despliegue de Anne Igartiburu sobre el escenario de 'La Revuelta', el presentador quiso lanzar una observación. "En tu programa no entras así eh", señaló el de Jaén antes de que la comunicadora le corrigiese. "No, ya estoy dentro. Arranca, realización te pilla, y hola que tal", explicó la presentadora mientras el humorista expresaba su asombro.

"¿Ya dentro? ¿Por qué?", preguntó preocupado el cómico mientras insistía en lo "guapo que estaría" que ella hiciese una entrada en plató como esta noche. "¿Verdad? Estaría bien", expresó entonces la vasca mientras Broncano se excusaba diciendo que nunca había visto el inicio del espacio que presenta. "Ya te veo, tú no has visto nunca el programa", espetó entre risas la invitada.

Algo avergonzado, David Broncano cambió rápidamente de tercio preguntándole por el número total de programas que lleva a sus espaldas en la cadena. "Pues llevaremos casi 10.000", aseguró Anne Igartiburu provocando estupor entre los presentes. "Son casi 30 años...", matizó la comunicadora tanteando una cifra de alrededor de 8.000 emisiones.

"Jordi Hurtado empezó cuando Cervantes"

"Antes lo he dicho que yo creo que, ahora mismo alguien que esté en activo, que no sea de informativos. Porque Ana Blanco se ha jubilado... ¿Puedes ser tú..?.", intentó preguntar el humorista pero Grison le interrumpió. "Jordi Hurtado está ahí a tope", señaló el colaborador antes de que la presentadora explicase la diferencia de tiempo entre ella y el otro mítico presentador de la cadena.

"Jordi empezó igual 15 días antes, pero nosotros llevamos más programas porque...", intentó explicar Anne Igartiburu, pero Grison volvió a referirse al presentador de 'Cifras y letras' con sorna. "Jordi empezó cuando Cervantes", apuntó entre risas y aplausos el compañero de Ricardo Castella. Pero el momento crucial de la entrevista llegó con las temidas preguntas clásicas de Broncano.

Cuando llegaron a ese tramo de la noche, el presentador insistió en que debía ser completamente sincera. "¿Estás nervioso o que?", señaló Igarbtiburu preparada para responder sin reparos. "Estás más forrada que la virgen", sentenció el de Jaén antes de preguntarle por la cantidad de dinero en el banco. Y la coach había acudido preparada.

"Como sabía que la ibas a preguntar he llamado al contable. Es mucho dinero ahorrado. Me acabo de comprar un adosado en La Moraleja", explicó Anne Igartiburu mientras Grison y compañía corrían a consultar el precio en Idealista, el cual rondaba entre 800.000 euros por la propiedad. "Será 1 millón y algo, entre uno y dos millones, ahora estoy produciendo y gasto dinero en eso", confesó la presentadora sobre su patrimonio total.

"Hoy toca hablar de follar"

Entonces, Broncano no se andó con rodeos a la hora de introducir la segunda pregunta en la conversación. "En tu sector, en tu estilo y tal se busca una imagen impoluta pero hoy toca hablar de follar", sentenció entre risas el cómico, sin esperar la directa respuesta de Igartiburu. "Tranquilamente entro, vamos. 0", confesó la invitada dejando a todos los presentes atónitos.

"0, nada", reiteró Anne Igartiburu mientras el conductor de 'La Revuelta' intentaba rascar algún dato. "Pero eso implica ni un roce, ni un golpe con la encimera", aclaró el comunicador. "Que va, que lastima. Se me resiste", aseguró la presentadora de 'Corazón' mientras el de Jaén intentaba darle ánimos. "Pero noviembre pinta mejor? depende de ti", sugirió el humorista.

Fue entonces cuando la presentadora descubrió que la masturbación también formaba parte del recuento que proponía el programa. "Ah no, eso sí, eso siempre. Se echa mano, nunca mejor dicho", reveló la comunicadora entre risas de la audiencia. "Pero bueno quién sabe, igual la próxima vez que venga te digo, sin parar", terminó señalando, dejando en el aire una futura segunda visita.