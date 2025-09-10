La audiencia da su veredicto al estreno de 'Tesoro o Cacharro' con Iñaki López en el prime time de La Sexta

Tras apostar por renovar '¿Quién quiere ser millonario?' para la Sexta, ahora la cadena de Atresmedia vuelve a intentarlo con un concurso. Así, este martes ha estrenado 'Tesoro o cacharro' con Iñaki López, que lo compaginará con 'Más vale tarde'.
Con 'Tesoro o cacharro', La Sexta adapta a nivel nacional el exitoso formato internacional 'Trash or Treasure', que ya ha sido versionado en países como Alemania, Suecia, Italia, Holanda, Dinamarca y Argentina. Cabe decir que este programa ya ha contado con versiones en algunas cadenas autonómicas como Aragón TV y A Pùnt.
En cada entrega de 'Tesoro o cacharro', una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50.000€. Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Para lograrlo, contarán con la ayuda del coleccionista Marc Flotats, que desvelará detalles clave sobre cada pieza, además de tres comodines que se activarán durante el juego.
Cristina Pedroche, Antonio Resines, Alaska, Ainhoa Arteta, Santiago Segura, Jorge Blass, Alberto Chicote y Boris Izaguirre serán los invitados VIP que pasarán por el plató con objetos personales para incorporarlos al juego y poner a prueba el instinto de los concursantes.
En este primer programa de 'Tesoro o cacharro', Alberto y Alejandro Cendrero, dos hermanos con gran complicidad, se enfrentaban al reto acompañados de Antonio Sánchez-Aguilera, amigo de la familia y gran observador. Los concursantes se enfrentaban a una selección de objetos tan diversa como intrigante: un mapa, un jarrón, unos zapatos, un micrófono, una figura de fallera, una navaja, una moneda, una lámpara, un balón gástrico, unas entradas y un cómic.
El invitado VIP de este primer programa era Boris Izaguirre, quien compartía con los concursantes una pieza decorativa muy especial para él: unos querubines que reflejan su gusto por el arte clásico y el detalle.
Tras el estreno del primer programa, los espectadores de La Sexta han dejado clara su opinión sobre el formato, con reacciones como éstas: "Sencillo", "curioso", "entretenido"; un "híbrido de 'Allá Tú', 'El precio justo', 'Identity' o la fase final del 'Un, dos, tres'", han destacado algunos usuarios en 'X'.
