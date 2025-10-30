'Sueños de Libertad', avance capítulo del viernes 31 de octubre: el jaque mate de Gabriel y el verdadero estado de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que la semana pasada anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña trataba de visitar a Andrés en el hospital pero Gabriel la convencía para que siga en casa reposando después del susto que tuvo con su embarazo. Tras ello, ambos acordaban que ahora que Andrés ha despertado es el momento de contarle a toda la familia que esperan un bebé. Una noticia que generaba una gran alegría salvo Julia, que se mostraba bastante fría y desconcertada.

En la tienda, Carmen compartía con Gema y Claudia que David es su amor de juventud y cómo fue su historia y por qué se truncó todo. Todo mientras Tasio sigue sin conocer la verdadera relación que tuvieron su esposa y el capataz de las obras. Mientras, Claudia y Gaspar no se daban por vencidos para conseguir crear una cooperativa y poder sacar a la fábrica de la crisis que atraviesa. Y el dueño de la cantina proponía a Luz la creación de un ungüento para la piel.

Marta recibía una inquietante llamada de Eladio, el sicario que contrató para acabar con la vida de Santiago. Algo que le hacía revivir todo lo que vivió en el pasado y optaba por mantener en secreto lo sucedido.

Después, los De La Reina se enfrentaban a un nuevo varapalo pues el seguro no se hará cargo del accidente de la sala de calderas, algo que deja a Perfumerías De La Reina aún más al límite. Con todo esto, la decisión sobre la venta de las acciones a Massina era más necesaria que nunca.

Y aunque Damián trataba de convencer a todos hasta el final para que no acepten el acuerdo con los italianos, finalmente todos los accionistas terminaban accediendo a la venta. Todo sin saber lo que supondrá para todos este acuerdo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 427 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 31 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 427 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián explota contra María y Marta por haber accedido a las presiones y hayan terminado votando a favor de la venta del 51% de Perfumerías De La Reina a Massina pues siente que este acuerdo pone en riesgo todo el legado familiar.

Carmen termina revelándole a Tasio que ella y David fueron novios en la juventud provocando celos en el director de la fábrica. Además, Carmen le confiesa a su marido lo importante que fue el obrero para ella en uno de los momentos más complicados de su vida. Por otro lado, Irene le pide a Cristina que le encantaría que fuera la madrina de su boda con José.

Andrés empieza a mostrar síntomas de su recuperación tras despertarse del coma y no duda en hacer determinadas preguntas sobre lo sucedido en la sala de calderas. Parece que no recuerda nada de lo que pasó en el accidente, algo que deja a Gabriel bastante aliviado al igual que a María aunque con la incertidumbre de lo que pasará si Andrés termina recordando toda la verdad.

Digna decide dar el paso y le cuenta a Marta cómo murió en realidad Jesús después de haberlo hecho anteriormente con Andrés y Begoña. Una revelación que deja a su sobrina completamente descompuesta. Por su parte, Julia le cuenta a don Agustín que su madre va a tener un bebé y tras ello, el párroco no duda en encararse con Begoña por su poca moralidad cristiana.

Tasio descubre la gran traición que pone el futuro de Perfumerías De La Reina contra las cuerdas pues Massina le ha vendido todas sus acciones a Brossard con lo que sus principales rivales pasan a ser los máximos accionistas de la fábrica. Ahora el futuro de toda la empresa y de los De La Reina es completamente incierto después de que Gabriel les haya dado jaque mate.