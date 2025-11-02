'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 3 al 7 de noviembre: Un nuevo personaje y las sospechas de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que la semana pasada anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la venta de las acciones a Brossard tras el engaño de Gabriel y el estado de Andrés tras despertar del coma así como las marchas de Raúl y de Irene.

Además, 'Sueños de libertad' recibirá esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Chloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián explotaba contra María y Marta por haber accedido a las presiones y hayan terminado votando a favor de la venta del 51% de Perfumerías De La Reina a Massina pues siente que este acuerdo pone en riesgo todo el legado familiar.

Carmen terminaba revelándole a Tasio que ella y David fueron novios en la juventud provocando celos en el director de la fábrica. Además, Carmen le confesaba a su marido lo importante que fue el obrero para ella en uno de los momentos más complicados de su vida. Por otro lado, Irene le pedía a Cristina que le encantaría que fuera la madrina de su boda con José.

Andrés empezaba a mostrar síntomas de su recuperación tras despertarse del coma y no duda en hacer determinadas preguntas sobre lo sucedido en la sala de calderas. Parece que no recuerda nada de lo que pasó en el accidente, algo que dejaba a Gabriel bastante aliviado al igual que a María aunque con la incertidumbre de lo que pasará si Andrés termina recordando toda la verdad.

Digna decidía dar el paso y le contaba a Marta cómo murió en realidad Jesús después de haberlo hecho anteriormente con Andrés y Begoña. Una revelación que dejaba a su sobrina completamente descompuesta. Por su parte, Julia le contaba a don Agustín que su madre va a tener un bebé y tras ello, el párroco no dudaba en encararse con Begoña por su poca moralidad cristiana.

Tasio descubría la gran traición que pone el futuro de Perfumerías De La Reina contra las cuerdas pues Massina le ha vendido todas sus acciones a Brossard con lo que sus principales rivales pasan a ser los máximos accionistas de la fábrica. Ahora el futuro de toda la empresa y de los De La Reina es completamente incierto después de que Gabriel les haya dado jaque mate.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 3 al viernes 7 de noviembre:

Capítulo 428 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 3 de noviembre

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la jugada de Brossard al entrar en el accionariado de Perfumerías De La Reina la incertidumbre es máxima y Damián no duda en descargar toda su furia por haber votado a favor de Massina y haber puesto en riesgo el futuro de la empresa familiar. Mientras, Tasio se siente responsable de lo sucedido y teme que haya decepcionado a su padre.

Por su parte, Luz le da el alta médica a Begoña tras el susto de su embarazo pero le pide que esté tranquila. Las dos se ilusionan ante el nuevo reto de lanzar un ungüento para la piel tras la propuesta de Gaspar para montar una cooperativa. No obstante, parece que no todos los trabajadores están de acuerdo con lo que el plan corre peligro.

Tasio pone a Marta y a Andrés al corriente de lo sucedido con Brossar. Y después de la confesión de Digna, Marta no termina de perdonar a su tía y decide utilizar su diario para desahogarse pues además la llamada de Eladio la tiene muy inquieta. Tras mantener una charla con Pelayo, la De La Reina empieza a replantearse su cabreo con su tía Digna.

En el laboratorio, Luis empieza a temer por su trabajo como perfumista y su autonomía y libertad con la entrada de Brossard. Mientras, Claudia trata de ser mucho más optimista al pensar que quizás las cosas no cambian tanto como temen todos. Aunque un comentario desafortunado de Teo hace que Claudia se ponga triste y Cristina decide quedarse en la colonia para apoyarla.

Los Merino visitan a Andrés en el hospital y tras volver a encontrarse con ellos, Damián muestra su enfado con sus sobrinos por haber perdido la fábrica aunque se alegra de que su hijo esté recuperándose y él le promete que recuperarán lo que es suyo. Y finalmente, Gabriel se despide de Begoña y de la familia antes de marcharse a París. Una marcha que deja más de una incógnita en el aire.

Capítulo 429 de 'Sueños de Libertad' - Martes 4 de noviembre

Damián se muestra completamente hundido ante el miedo a perder la fábrica para siempre con la entrada de Brossard. Movido por la nostalgia no para de rememorar momentos del pasado junto a Manuela, que no duda en apoyar a su jefe volviendo a verse gran complicidad entre ellos.

Marta visita a su tía Digna para disculparse por cómo reaccionó cuando le contó que ella estuvo presente en la muerte de Jesús y en cierta medida fue la culpable de lo que sucedió. La De La Reina le reconoce que fue muy injusta con ella y finalmente, tía y sobrina terminan dándose un abrazo muy cariñoso. Después, Digna no duda en encararse con don Agustín por su último encontronazo con Begoña provocando que el párroco empiece a replantearse su actitud con los De La Reina y los Merino.

Begoña visita por fin a Andrés en el hospital y le lleva unas flores mostrándose feliz por su recuperación. Además le lleva un cuaderno para que pueda dibujar como tanto le gustaba provocando gran nostalgia en el ex militar y él le confiesa que no ha parado de pensar en ella e incluso le deja caer que le encantaría poder retomar su relación. Justo cuando el doctor llega para darle el alta al De La Reina.

En la cantina, Gaspar le cuenta a Luz el nuevo revés que han sufrido porque nadie quiere entrar en la cooperativa para lanzar la nueva crema y él le propone invertir todos sus ahorros porque está convencido que va a ser un éxito pero la doctora le para los pies porque es un riesgo que no pueden correr. A su vez, Claudia también se encuentra con un nuevo obstáculo pues se queda sin nadie para encargarse de la casa cuna.

Marta y Pelayo se encuentran en la colonia con una misteriosa mujer con gran estilo francés que levanta suspicacias entre todos. Se trata de Chloé Dubois, la representante que ha enviado Brossard para empezar a controlar Perfumerías De La Reina. La mujer llega por todo lo alto anunciando a Tasio que le van a destituir como director. Por último, Marta recibe una carta de Eladio en la que le pide que le vaya a visitar a prisión. Y Andrés regresa a casa tras el alta hospitalaria.

Capítulo 430 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 5 de noviembre

Julia recibe a su tío Andrés y ambos comparten un momento íntimo muy especial tras su regreso del hospital. Andrés le confirma a su sobrina que no recuerda nada del accidente ni nada de lo que pasó aquel día aunque parece que todo el resto de su vida si lo tiene en la memoria. Por su parte, Begoña decide confesarle a Andrés que está embarazada y que se va a casar con Gabriel dejándole en shock. Después, Andrés le pide a María que le ayude a reconstruir los últimos días antes del accidente.

Tasio le comunica a Carmen que Brossard le va a destituir como director y comparte su incertidumbre porque los franceses van a llegar arramplando con todo. Mientras, Chloé Dubois no duda en interrogar a Joaquín sobre la época en la que fue el director de Perfumerías De La Reina haciendo que el Merino se ilusione con que le puedan restituir en el cargo.

Manuela se siente un tanto atormentada por su acercamiento con Damián y le deja entrever a su sobrina Claudia que se ha planteado renunciar a su cargo de gobernanta. Pero después, Manuela y Damián vuelven a vivir un encuentro íntimo después de que él le agradezca el apoyo que recibe por parte de su trabajadora.

Tras su charla con Joaquín, Chloé también visita a Luis y Cristina en el laboratorio para felicitarles por su trabajo con Pasión Oculta. Mientras la mujer conquista a Cristina, el perfumista no se fía de la enviada de Brossard y muestra sus suspicacias. Por su parte, Tasio informa a Damián de los planes de los franceses y su padre vuelve a estallar de ira por lo que han permitido todos al vender sus acciones.

Luz le cuenta a Begoña que la cooperativa para sacar adelante la crema para la piel no ha salido adelante. Y la enfermera le ofrece a su amiga utilizar todo el dinero de la herencia de su madre para sacar adelante el proyecto pero la doctora le recuerda que quizás tiene que consultarlo con Gabriel. Y Marta visita a Eladio en prisión y este le chantajea con delatar su homosexualidad y la de su marido si no le ayuda a sacarle de la cárcel.

Capítulo 431 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 6 de noviembre

Después de que María se pusiera de pie ante Andrés y le mostrara como ya puede caminar, el De La reina sigue impactado y no duda en tantear ante las dudas que tiene sobre cómo ha podido pasar. Ella le miente y le confiesa que empezó a poder moverse el mismo día del accidente pero su versión no convence nada a su marido.

Marta decide confesarle a Pelayo el chantaje al que le está sometiendo Eladio y tras descubrirlo, él reacciona con cierto miedo al futuro y con enfado porque no se lo haya contado hasta ahora. No obstante, le promete que va a intervenir para que el delincuente les deje tranquilos.

Claudia entrevista a Mari Paz, una joven que llega a la colonia interesada en poder ponerse al frente de la casa cuna. Y rápidamente ambas parecen conectar. Por su parte, Marta no duda en entrevistarse con Chloé Dubois y parece ver que entre ambas puede haber cierta complicidad. La representante de Brossard le pide a la De La Reina que se reincorpore a su trabajo de forma inmediata y ella empieza a plantearse que quizás piensa en ella como nueva directora.

Andrés no duda en hablar con Luz para tratar de resolver las dudas que tiene sobre la recuperación de María pero la doctora no sabe a qué se puede deber. Después, Luz comparte con Begoña las sospechas de Andrés pero le pide que se mantenga al margen sino quiere provocar problemas en la recuperación del De La Reina.

Don Agustín no duda en disculparse con Begoña por la actitud que tuvo con ella cuando se enteró de que estaba embarazada y le ofrece incluso oficiar su boda con Gabriel y ella no duda en dejarle claro que no va a permitir que vuelva a manipular a Julia y a entrometerse en la vida de la familia. Y finalmente, Chloé Dubois le ordena a Tasio que tiene que despedir a la mitad de los trabajadores como medida para salvar la empresa y le deja claro que a él se le va a recolocar. Y después, Damián no duda en mostrar su indignación ante la francesa.

Capítulo 432 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 7 de noviembre

Tasio se ve obligado a cumplir con la orden de Brossard de despedir a la mitad de la plantilla por muy doloroso que le es tener que decidir a quiénes despedir de la fábrica. El primero en ser despedido es Chema dejando a su cuñado fuera de juego.

Digna y Begoña comparten su gran preocupación sobre la actitud de Julia ahora que sabe que su madre está embarazada y se va a casar con Gabriel. Y es que parece que la niña no asume que va a tener un hermanito y las dos llegan a la conclusión de que hay que encontrar la manera de que afronte la situación. Y después, Digna le pide a Teo que le ayude para saber que le pasa a la niña.

Chloé Dubois irrumpe en la tienda con claras intenciones de cambiar la forma de trabajar y no duda en anunciar a Carmen, Gema y Claudia que ahora van a trabajar con comisión generando gran incertidumbre entre las dependientas pues ven peligrar su trabajo ahora que los franceses quieren deshacerse de la mitad de la fábrica.

Pese a que María y Damián tratan de frenar a Andrés para que vuelva a la fábrica y a la sala de calderas, el ex militar no duda en actuar por su cuenta para tratar de recuperar la memoria sobre todo lo que pasó aquel día pues piensa que entre escombros puede recordar todo lo que no recuerda del accidente.

Pelayo decide por fin visitar a Eladio en prisión para poner fin al chantaje al que tiene sometida a Marta. El delincuente no duda en amenazar al gobernador civil con destapar su verdadera identidad sexual y la de su mujer si no le saca de la prisión.