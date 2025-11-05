'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 6 de noviembre: Las sospechas de Andrés y un nuevo personaje

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que recientemente anotara su máximo histórico. Además la serie recibe esta semana a dos nuevos personajes que servirán para revolucionar algunas de las tramas. Se trata de Chloe Dubois (Antea Rodríguez), la representante de Brossard que llega a Perfumerías De La Reina y de Mari Paz (Aicha Villaverde), una joven inquietante que llega a la colonia como nueva encargada de la Casa Cuna. Todo después de las marchas de Raúl (Jaime Gutiérrez) y de Irene Carpena (Ana Labordeta).

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia recibía a su tío Andrés y ambos compartían un momento íntimo muy especial tras su regreso del hospital. Andrés le confirmaba a su sobrina que no recuerda nada del accidente ni nada de lo que pasó aquel día aunque parece que todo el resto de su vida si lo tiene en la memoria. Por su parte, Begoña decidía confesarle a Andrés que está embarazada y que se va a casar con Gabriel dejándole en shock. Después, Andrés le pedía a María que le ayude a reconstruir los últimos días antes del accidente.

Tasio le comunicaba a Carmen que Brossard le va a destituir como director y comparte su incertidumbre porque los franceses van a llegar arramplando con todo. Mientras, Chloé Dubois no dudaba en interrogar a Joaquín sobre la época en la que fue el director de Perfumerías De La Reina haciendo que el Merino se ilusione con que le puedan restituir en el cargo.

Manuela se siente un tanto atormentada por su acercamiento con Damián y le dejaba entrever a su sobrina Claudia que se ha planteado renunciar a su cargo de gobernanta. Pero después, Manuela y Damián volvían a vivir un encuentro íntimo después de que él le agradezca el apoyo que recibe por parte de su trabajadora.

Tras su charla con Joaquín, Chloé también visitaba a Luis y Cristina en el laboratorio para felicitarles por su trabajo con Pasión Oculta. Mientras la mujer conquistaba a Cristina, el perfumista no se fía de la enviada de Brossard y mostraba sus suspicacias. Por su parte, Tasio informaba a Damián de los planes de los franceses y su padre volvía a estallar de ira por lo que han permitido todos al vender sus acciones.

Luz le contaba a Begoña que la cooperativa para sacar adelante la crema para la piel no ha salido adelante. Y la enfermera le ofrece a su amiga utilizar todo el dinero de la herencia de su madre para sacar adelante el proyecto pero la doctora le recuerda que quizás tiene que consultarlo con Gabriel. Y Marta visita a Eladio en prisión y este le chantajea con delatar su homosexualidad y la de su marido si no le ayuda a sacarle de la cárcel.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 431 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 6 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 431 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de que María se pusiera de pie ante Andrés y le mostrara como ya puede caminar, el De La reina sigue impactado y no duda en tantear ante las dudas que tiene sobre cómo ha podido pasar. Ella le miente y le confiesa que empezó a poder moverse el mismo día del accidente pero su versión no convence nada a su marido.

Marta decide confesarle a Pelayo el chantaje al que le está sometiendo Eladio y tras descubrirlo, él reacciona con cierto miedo al futuro y con enfado porque no se lo haya contado hasta ahora. No obstante, le promete que va a intervenir para que el delincuente les deje tranquilos.

Claudia entrevista a Mari Paz, una joven que llega a la colonia interesada en poder ponerse al frente de la casa cuna. Y rápidamente ambas parecen conectar. Por su parte, Marta no duda en entrevistarse con Chloé Dubois y parece ver que entre ambas puede haber cierta complicidad. La representante de Brossard le pide a la De La Reina que se reincorpore a su trabajo de forma inmediata y ella empieza a plantearse que quizás piensa en ella como nueva directora.

Andrés no duda en hablar con Luz para tratar de resolver las dudas que tiene sobre la recuperación de María pero la doctora no sabe a qué se puede deber. Después, Luz comparte con Begoña las sospechas de Andrés pero le pide que se mantenga al margen sino quiere provocar problemas en la recuperación del De La Reina.

Don Agustín no duda en disculparse con Begoña por la actitud que tuvo con ella cuando se enteró de que estaba embarazada y le ofrece incluso oficiar su boda con Gabriel y ella no duda en dejarle claro que no va a permitir que vuelva a manipular a Julia y a entrometerse en la vida de la familia. Y finalmente, Chloé Dubois le ordena a Tasio que tiene que despedir a la mitad de los trabajadores como medida para salvar la empresa y le deja claro que a él se le va a recolocar. Y después, Damián no duda en mostrar su indignación ante la francesa.