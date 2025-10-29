'Sueños de Libertad', avance capítulo del jueves 30 de octubre: el golpe final de Gabriel y el estado de Andrés

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pillarle en la habitación, María no dudaba en enfrentarse a Gabriel por haber tratado de asesinar a su marido y conseguía pararle antes de que pudiera haber llevado a cabo su oscuro plan. El abogado le confesaba que está desesperado porque Andrés sabe todo lo del sabotaje y María le dejaba claro que ya no está de su lado.

Por su parte, Tasio informaba a Damián y Joaquín de que los italianos de Massina quieren hacerse con un 51% de las acciones de Perfumerías De La Reina y Damián no dudaba en rechazar el acuerdo pues se niega a perder el legado familiar. Pero ante la falta de alternativas, Tasio proponía reunir a toda la junta para tomar una decisión definitiva.

Digna se abría con Luz y le confesaba sus inquietudes con respecto al próximo matrimonio de Begoña con Gabriel y es que aunque no tiene pruebas asegura que hay algo en el abogado que le genera desconfianza. Por su parte, Irene acudía a despedirse de Damián con una conversación muy dolorosa en la que no dudaba en preguntarle si fue él quién acabó con la vida de su hermano y él sin pensárselo le confesaba la verdad. Después la mujer también se despedía de Digna y de su hija Cristina.

En la cantina, Carmen y David continuaban poniéndose al día y él le confesaba que ha enviudado hace poco. Por su lado, Gaspar y Claudia le presentaban oficialmente a Tasio su propuesta de crear una cooperativa entre todos los trabajadores para salvar la empresa. Sin embargo, el proyecto es insuficiente para poder cubrir todos los problemas económicos de la empresa

Damián esperaba que todos los accionistas voten en contra de la venta, pero empezaban a surgir dudas. Y finalmente, en el hospital, Andrés se despertaba del coma aunque queda por ver si tendrá algún tipo de secuela. Cuando Damián llama a casa para comunicar la gran noticia a todos, Gabriel se siente completamente acorralado.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 426 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 30 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 426 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña trata de visitar a Andrés en el hospital pero Gabriel la convence para que siga en casa reposando después del susto que tuvo con su embarazo. Tras ello, ambos acuerdan que ahora que Andrés ha despertado es el momento de contarle a toda la familia que esperan un bebé. Una noticia que genera una gran alegría salvo Julia, que se muestra bastante fría y desconcertada.

En la tienda, Carmen comparte con Gema y Claudia que David es su amor de juventud y cómo fue su historia y por qué se truncó todo. Todo mientras Tasio sigue sin conocer la verdadera relación que tuvieron su esposa y el capataz de las obras. Mientras, Claudia y Gaspar no se dan por vencidos para conseguir crear una cooperativa y poder sacar a la fábrica de la crisis que atraviesa. Y el dueño de la cantina propone a Luz la creación de un ungüento para la piel.

Marta recibe una inquietante llamada de Eladio, el sicario que contrató para acabar con la vida de Santiago. Algo que le hace revivir todo lo que vivió en el pasado y opta por mantener en secreto lo sucedido.

Después, los De La Reina se enfrentan a un nuevo varapalo pues el seguro no se hará cargo del accidente de la sala de calderas, algo que deja a Perfumerías De La Reina aún más al límite. Con todo esto, la decisión sobre la venta de las acciones a Massina es más necesaria que nunca.

Y aunque Damián trata de convencer a todos hasta el final para que no acepten el acuerdo con los italianos, finalmente todos los accionistas terminan accediendo a la venta. Todo sin saber lo que supondrá para todos este acuerdo.