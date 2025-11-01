Actualidad

'Sueños de Libertad' confirma la despedida de una de sus actrices principales: "Ha llegado el día"

por Pedro Jiménez

La actriz Ana Labordeta dice adiós a 'Sueños de Libertad' con una sentida dedicatoria a todo el equipo del serial de Antena 3

Ana Fernández y Ana Labordeta en 'Sueños de Libertad'
Ana Fernández y Ana Labordeta en 'Sueños de Libertad' | Antena 3

A la salida definitiva de Jaime Gutiérrez, el intérprete que ha dado vida durante los últimos meses a Raúl en 'Sueños de Libertad', se suma la de otro personaje clave de la ficción diaria de Antena 3. Hablamos de Ana Labordeta, la actriz que ha interpretado a Irene.

Tras la muerte de su hermano, Pedro Carpena, y tras reencontrarse con el amor de su juventud, por el que deja la colonia y se marcha a Madrid, el personaje dice adiós a la serie. El equipo así lo confirma en sus perfiles oficiales con un vídeo de despedida de la propia Labordeta.

"Bueno, compis, compis queridos, ha llegado el día, último día. Cómo pasa el tiempo", dice en primer lugar. "Esos camerinos, esos pasillos, esos madrugones, ese estudiar, ese compartir...", recuerda con mucha nostalgia, pues han sido muchos meses de trabajo codo con codo.

"Habéis sido un tesoro. Es un tesoro haber podido trabajar con cada uno de vosotros y vosotras. Os llevo en el alma y en el corazón. Espero que la vida nos vuelva a reunir. Os quiero mucho", declara Ana Labordeta en una calurosa dedicatoria hacia el reparto de 'Sueños de Libertad'.

Pero no solo ha tenido palabras de cariño y agradecimiento para el equipo artístico del serial: "Y al equipo técnico muchísimas gracias por vuestro respeto, por vuestro cuidado, por lo bonito que lo hacéis todo... Y que os deseo suerte en la vida", concluye la actriz.

¿Será una despedida definitiva? Lo cierto es que en el post difundido por la cuenta de 'Sueños de Libertad' aparece la siguiente frase: "Aunque puede que Irene haga alguna visitilla a la colonia, ¿no?". Esto deja la puerta abierta a que el personaje vuelva a aparecer en un futuro puntualmente.

