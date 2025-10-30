'Sueños de Libertad' sufre la pérdida silenciosa de un personaje, que abandona la serie definitivamente

En 'Sueños de Libertad' ha entrado un nuevo personaje, el de David, encarnado por el actor Pedro Moreno Orta que promete revolucionar la serie, pero, a su vez, se ha producido una marcha dolorosa para los seguidores y sin hacer apenas ruido.

Hablamos de la salida de Jaime Gutiérrez, el intérprete que ha dado vida durante los últimos meses a Raúl. El actor se despide de manera definitiva de la ficción diaria de Antena 3, a la que define como "un regalo" que le ha permitido un mayor crecimiento y desarrollo interpretativo.

El personaje de Raúl ha sido una pieza clave en las tramas de 'Sueños de Libertad'. Por repasar someramente su trayectoria, llegó a la colonia haciendo un casting para ser chófer de los De La Reina. Finalmente, por su gran pericia y su don de gentes fue contratado por Damián.

En su residencia en la casa grande Raúl empezó a estrechar una relación extremadamente cercana con María, que, necesitada de cariño y atención frente a los desplantes de Andrés, inició con él un romance clandestino y peligroso que acabó truncado.

Posteriormente, el muchacho encontró cobijo en Claudia, con la que arrancó un noviazgo idílico, sin toxicidad, hasta el punto de llegar a sonar campanas de boda. El problema es que el sueño de Raúl era ser piloto de carreras y eso les terminó separando. En contra de sus verdaderos sentimientos, Claudia rompió con él, haciendo honor al nombre de la serie 'Sueños de Libertad'.

Con esta ruptura de la noche a la mañana, la dependienta pretendía dejar volar al mecánico para que no se viera coartado por su culpa y por el fantasma de Mateo, que recordemos que murió en un accidente de coche. Algo que le ha dejado un trauma de por vida a Claudia.

Con la escena de la ruptura y ese mar de lágrimas que ambos protagonizaron, Raúl (Jaime Gutiérrez) puso fin a su periplo en 'Sueños de Libertad'. A continuación, una imagen de su último día de rodaje con el aplauso de todos sus compañeros en la despedida.

"Es una despedida triste porque no pueden seguir juntos, pero bonita", ha declarado recientemente el actor en una entrevista para la web de Antena 3; en la que también destaca "la gran acogida y el cariño" recibido por todo el equipo, tanto artístico como técnico: "Me sentí uno más desde el minuto cero".