Quién es Pedro Moreno Orta, el actor de 'Élite' que llega a 'Sueños de libertad' como David, con un pasado oculto

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 después de que este jueves anotara su máximo histórico. Todo mientras las tramas de la serie se encuentran en lo más alto con la explosión de la sala de calderas de la fábrica dejando a Andrés en coma y con el embarazo de Begoña y su próxima boda con Gabriel.

Y por si fuera poco, la serie producida por Diagonal TV sigue sumando nuevos actores a su reparto para rearmar algunas de sus tramas. Tras la marcha de Raúl (Jaime Gutiérrez) a Madrid, un nuevo galán llega a Toledo y a Perfumerías De La Reina y cuya bienvenida podría poner patas arriba a más de uno.

Se trata de David, el capataz de las obras que se están llevando a cabo en la sala de calderas tras la explosión en la que murió Benítez, el encargado de mantenimiento, y en la que Andrés y Gabriel resultaron heridos con el De La Reina en coma.

Para interpretar a David, 'Sueños de libertad' ha fichado al actor Pedro Moreno Orta, que se suma al elenco encabezado por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón pero en el que se encuentran otros actores de la talla de Nancho Novo, Ana Fernández, Marta Belmonte, Alejandro Albarracín, Guillermo Barrientos, Carolina Lapausa, Roser Tapias, Javier Beltrán, José Milán, Agnès Llobet, Ana Labordeta, Pepa Aniorte, Candela Cruz o Isabel Moreno, entre otros.

Así, Pedro Moreno Orta se suma a 'Sueños de libertad' tras haber pasado por numerosas series como 'Élite' en Netflix, 'HIT' en TVE, 'El Inmortal' en Movistar Plus+ y 'Honor' en Antena 3. En cine ha protagonizado 'Noche de juegos', y en teatro ha trabajado en obras como 'Semen', 'El proceso' o 'Danny y Roberta' .

Así es David, el personaje de Pedro Moreno Orta en 'Sueños de libertad'

David Ramiro, el capataz de la obra en 'Sueños de libertad'

Tras la explosión de la sala de calderas, una cuadrilla de obreros llega a la colonia para tratar de poner en pie de nuevo la sala. Y entre ellos estará su capataz, David Ramiro. Un hombre que tiene un pasado sentimental con una de las dependientas de Perfumerías De La Reina. Y es que fue novio de juventud de Carmen.

Nada más llegar a la colonia entablará una amistad con Gaspar al que le contará sus orígenes pues el dueño de la cantina nota que es gallego. No obstante, en realidad el joven es de padre gallego y madre sevillana. De hecho pasó su juventud en Dos Hermanas. Y fue allí donde conoció a Carmen (Candela Cruz) y Chema (Fernando Moreno)

Nada más verle, Chema le reconoce y recuerda como David fue el amor de juventud de su hermana. Una relación que se truncó a los 16 años cuando la familia de él tuvo que emigrar a Lugo. Ahora con su regreso pondrá patas arriba la vida de Carmen al reencontrarse con su antiguo amor.

Quien rápidamente tendrá un encontronazo con el obrero es Tasio, y eso sin saber que fue el novio de su mujer. Y es que el nuevo director de la fábrica le echará la bronca por alargar la sobremesa de la comida con sus compañeros en la cantina en lugar de ponerse a trabajar.

Habrá que ver como afecta la llegada de David a la relación de Carmen y Tasio. Pero el nuevo personaje de 'Sueños de libertad' podría levantar también pasiones entre otra de las chicas como Claudia, ahora que está desconsolada tras su ruptura con Raúl.