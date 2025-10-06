Se anuncia el "gran giro" de 'Sueños de Libertad' con la entrada de nuevos personajes en su tercera temporada

'Sueños de libertad' cumplía recientemente 400 episodios tras consolidarse como la serie diaria de más éxito y la serie más vista de la televisión. Mientras, Antena 3 sigue emitiendo la ficción, su equipo se encuentra de vacaciones a la espera de retomar el rodaje de su tercera temporada.

Cabe destacar que las series diarias se graban con bastante antelación y 'Sueños de libertad' cuenta con varios meses de anticipación entre su rodaje y su fecha de emisión como se comprobó con la muerte de Jesús de la Reina, pues Alain Hernández ya estaba trabajando en 'Las hijas de la criada' cuando se vio la muerte de su personaje.

Es por ello, por lo que el equipo de 'Sueños de libertad' ha podido disfrutar de unos meses de vacaciones durante todo el verano. Ahora ha sido uno de sus protagonistas, Dani Tatay, el que ha revelado a La Caja de Música cuándo volverán a grabar la ficción.

"Retomamos la grabación de Sueños de libertad el 27 de octubre", avanza. Además el actor que da vida a Andrés De La Reina asegura que aún no han recibido los guiones de los nuevos capítulos. "Yo he desconectado totalmente. He silenciado las redes sociales, no he visto la tele ni secuencias. He querido desconectar porque, al final, son 8 ó 9 meses de grabación tan intensos que cuando desconecto lo hago del todo. Lo difícil, después de 4 meses, va a ser conectar. Teníamos un entrenamiento diario y ahora volver a memorizar los textos y ponerte en la piel del personaje...", asevera.

Dani Tatay avanza un "giro bastante grande" en 'Sueños de libertad'

Dani Tatay en 'Sueños de libertad'

Aunque todavía no ha podido leer guiones sobre la nueva temporada, Dani Tatay si avanza que 'Sueños de libertad' contará con un giro importante. "El trío calavera sigue. Se fue Jesús [Alain Hernández]. Entró Oriol Tarrasón [Gabriel de la Reina]. El núcleo de los de la Reina seguimos. Y hay grandes cambios", recalca.

"Andrés está muy perdido. No sé cómo van a continuar las tramas porque todavía no tenemos guiones. La serie va a dar un giro bastante grande. Van a pasar muchas cosas, va a haber personajes nuevos... Promete la temporada que viene a partir de enero. Va a estar muy bien", añade desvelando así cuando podremos ver los nuevos episodios de la serie en Antena 3 que comenzarán su rodaje a finales de este mes.

"Hoy por hoy no tengo ni idea de lo que va a pasar. Por una parte mola porque estás expectante por lo que va a pasar como personaje dentro de esta historia que vas descubriendo a medida que recibes los guiones", confiesa. "El grupo de actores no dice nada por WhatsApp. Nadie es consciente de que en nada volvemos. Supongo que en una semana empezaremos ya a comentar. Nos vemos en unos días y comentaremos las vacaciones y lo que viene. La gente ha desconectado del teléfono al 100%", termina diciendo.