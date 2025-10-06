'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 7 de octubre: Un impactante regreso y la confesión de Digna

'Sueños de Libertad' está de celebración pues la semana pasada cumplía 400 capítulos en las sobremesas de Antena 3. Todo un hito pues además lo hace siendo la serie diaria líder y la ficción más vista de toda la televisión actual. Una conmemoración que ha coincidido además con el punto culmen de varias de sus tramas con el descubrimiento por parte de Damián de la verdad sobre la muerte de su hijo Jesús y con el asesinato de Don Pedro como venganza.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trataba de negociar con el sargento Zabalza para que ponga a José en libertad. De primeras, el guardia civil parecía no querer saber nada del asunto pero finalmente terminaba aceptando a cambio de un acuerdo suculento: ayudará al de La Reina a cambio de medio millón de pesetas.

Por su parte, Carmen y Gema le proponían a la actriz Emma Govantes que sea la protagonista del anuncio de Pasión Oculta. La intérprete se enamoraba del olor de la nueva fragancia aunque no acepta el trabajo hasta que no hablara con su representante. Mientras, Gabriel trataba de manipular a Tasio para ganarse su confianza ahora que es él quién dirige la fábrica.

Marta decidía dar un giro consciente de que caer en el alcohol no es la solución para apaciguar la pena por la marcha de Fina. Tras ello, la De La Reina se reconciliaba con Pelayo tras su última discusión por contarle a Andrés lo que pasó con Santiago y le prometía ser la esposa perfecta y acompañarle a Madrid a un viaje clave en su ascenso como gobernador civil.

Digna no dudaba en pedirle perdón a Andrés por no haberle creído cuando le quiso abrir los ojos con don Pedro. En su conversación descubría que su sobrino desconoce la verdad de lo que pasó con la muerte de Jesús y no dudaba en reprocharle a Damián que se lo oculte pues considera que tanto Andrés como Marta merecen saber lo que pasó.

Gracias a los consejos de Begoña, Luz decidía pasar página y hablar con Luis para tratar de reconducir su matrimonio después de lo sucedido con Cristina y finalmente la pareja hacía las paces. Por su parte, Begoña recibía la peor de sus sospechas: está embarazada, algo que la reconcome pues piensa que su relación con Gabriel no está consolidada y que no está preparada para tener un bebé.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 408 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 6 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 408 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras el acuerdo de Damián con Zabalza, un coche llega a la colonia y suelta malherido a José. Gaspar lo encuentra y lo lleva de inmediato al dispensario para que Luz pueda hacerse cargo del hombre. Tras escuchar el nombre de Cristina, Gaspar corre a buscar a la joven para avisarla de que han encontrado a un hombre malherido preguntando por ella. Así, el hombre se reencuentra por fin con su hija y con Irene.

Por su parte, Gabriel descubre que Tasio se está encargando de ampliar el acuerdo con los americanos y se propone para ayudarle como mediador con la intención de poder manipular la negociación en su propio beneficio y continuar con su plan de venganza contra los De La Reina. Por otro lado, Tasio se reúne con Emma Govantes para firmar el contrato para la publicidad de Pasión Oculta pero la actriz exige un sueldo más alto de lo previsto aunque el director termina cediendo.

Raúl sigue de enhorabuena pues acaba de recibir la propuesta de una escudería para que pueda correr hasta final de temporada. Algo con lo que podría cumplir el sueño que ha tenido desde pequeño. Tras ello, decide contárselo a Claudia y ella reacciona con cierta frialdad. Y para tratar de que rechace la oferta le cuenta que don Pedro le ha dejado un sueldo vitalicio como parte de su herencia. Algo que provoca un fuerte enfrentamiento entre ellos.

Gabriel avisa a María de que va a boicotear el encuentro con los americanos y que va a intentar recuperar a Begoña después de sus últimos rechazos. Y en el dispensario, Luz advierte a Irene y a Cristina que José está más grave de lo que pensaba y que lo mejor sería trasladarlo al hospital de Toledo pero ellas lo rechazan y terminan acordando que se quede en el apartamento del dispensario con Cristina como cuidadora.

Andrés le cuenta a Begoña que don Pedro boicoteó a Joaquín para arrebatarle la dirección de la fábrica y que quizás fue él quién mató a Jesús tal y como llegaron a pensar. Paralelamente, tras mucho pensárselo, y después de un desencuentro con don Agustín, Digna decide citar a su sobrino y a Begoña para contarles todo lo que pasó verdaderamente la noche que Jesús murió. Y completamente conmocionados tras saber que don Pedro también le tenía amenazada no dudan en consolarla.