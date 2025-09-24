'Sueños de Libertad' llega hoy a la cifra de 400 capítulos con este hito para la ficción española como la más vista

'Sueños de libertad' está de enhorabuena. La ficción de Antena 3 cumple este miércoles sus 400 capítulos y lo hace tras haberse consolidado como la serie más vista de la televisión. Además este aniversario coincide con uno de los momentos clave de las tramas con el descubrimiento de toda la verdad sobre la muerte de Jesús (Alain Hernández) antes de vivir también otra trágica pérdida.

Tras 399 episodios, 'Sueños de libertad' se mantiene como la serie líder de las tardes por delante de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' con una media del 13,3% de cuota de pantalla y 1,2 millones de espectadores diarios. Por si fuera poco, la ficción de Diagonal TV reúne a más de 2 millones de espectadores únicos cada jornada, demostrando una gran fidelidad desde su estreno en febrero de 2024.

Un hito con el que 'Sueños de libertad' ha conseguido suplir con éxito a 'Amar es para siempre', una serie que pasó a la historia de la televisión por ser la diaria más longeva de nuestro país. Desde su estreno, 'Sueños de libertad' ha liderado en el 97% de sus emisiones, siendo superada únicamente por acontecimientos deportivos de gran magnitud como un Mundial o unos Juegos Olímpicos. Este dato refleja no solo la fuerza arrolladora de la serie, sino también su capacidad de situarse a la altura de los grandes eventos que marcan la agenda mediática del país. Así ha conseguido liderar por encima de programas de La 1 como 'La familia de la tele', 'Malas lenguas' y 'Directo al grano' así como los de Telecinco como 'El tiempo justo', 'Tardear' o 'El diario de Jorge' y también series de La 1 como 'La Moderna' y 'Valle Salvaje'.

La serie protagonizada por Natalia Sánchez y Dani Tatay lidera con holgura frente a sus rivales, a los que aventaja en +4,6 y +5,4 puntos. Además es líder en prácticamente todos los públicos y comunidades autónomas. Destaca sobre todo en Mujeres (16,2%), jóvenes (11%), 25 a 34 (9,5%), 35 a 44 (10,3%), 55 a 64 (13,4) y más de 65 (16%), así como en Castilla y León (20%), Murcia (19,5%) y Valencia (16,6%). Su éxito es transversal, logrando conectar con audiencias muy diversas y consolidándose como un referente de la ficción nacional.

'Sueños de libertad' se ha convertido en todo un éxito internacional pues esta semana además ha dado el charco a Latinoamérica y Brasil donde se puede disfrutar a través de HBO Max. En nuestro país además se puede disfrutar tanto en atresplayer, Movistar Plus+ y Disney +.

En el capítulo 400 de 'Sueños de libertad'

Completamente desbordado por la confesión de Digna, Damián se plantea si denunciar a la que fue su cuñada a la guardia civil por haber sido la culpable de la muerte de Jesús aunque termina quitándoselo de la cabeza. Manuela no duda en consolar a su jefe sin saber que es lo que le pasa realmente.

Gabriel recibe una carta de Isabel en la que le anuncia que viajará a Madrid y que le gustaría verle. Asimismo, don Pedro le llama para citarle de urgencia. Carpena no duda en hablar de las cartas que Bernardo escribió a Damián para tratar de separar aún más a los De La Reina. Algo que hace que se preocupe pues cree que hay un topo y no duda en acusar a María aunque ella se lo niega. Tras ello consigue leer las cartas de su padre que tiene Damián escondidas.

Tasio asume las tareas al frente de la dirección de Perfumerías De La Reina muy nervioso y preocupado. Pero tanto Carmen como Gaspar le muestran todo su apoyo. El primer gran problema que tiene que afrontar Tasio es el fiasco con Pasión Oculta. Marta y Carmen no dudan en ayudarle y plantean llevar a cabo una venta privada para atraer clientas selectas. Paralelamente, Marta termina hundida tras una conversación con Pelayo y vuelve a refugiarse en el alcohol.

Digna les cuenta a sus hijos que le ha confesado toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián. Ahora, Joaquín y Luis temen que su tío pueda denunciarla o que sea don Pedro quién lo haga poniéndola contra las cuerdas. Pero ella se siente completamente liberada al quitarse el peso que tenía encima desde hace meses.

Por otro lado, don Pedro cita a su notario en su casa y decide hacer un cambio en su testamento. Mientras Digna le cuenta que ya le ha revelado a Damián toda la verdad y recoge todas las pertenencias antes de abandonar definitivamente a su marido moribundo.