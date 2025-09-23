'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 24 de septiembre: El golpe final de don Pedro que lo gira todo

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de examinar a María, Luz dejaba claro que no puede caminar y disipaba todas las sospechas de Begoña. La enfermera tiene que reconocer avergonzada que se equivocaba al pensar que su cuñada estaba fingiendo. Paralelamente, María no dudaba en agradecer a Gabriel su ayuda al suministrarle una sustancia para paralizar sus piernas.

Tasio le informaba a don Pedro de la moción de censura que habían hecho a sus espaldas. Pero Damián interrumpía la conversación y Carpena aprovechaba su visita para anunciar que ha decidido que su sucesor sea Tasio. Algo que sorprenderá tanto a los De La Reina como a los Merino. Mientras, Gabriel le informaba a María de que con este cambio tiene que cambiar su estrategia.

Tras el susto que vivió con Raúl al viajar en el coche de "El Cuerdas", la dependienta le confesaba a su tía Manuela que la pasión de su chico por la velocidad puede suponer un golpe a su relación pues ella no para de acordarse de lo que pasó con Mateo. Por su lado, Carmen trataba de apoyar a Tasio ante su ascenso en la fábrica y Damián no dudaba también en felicitar a su hijo.

Joaquín y Luis están de enhorabuena pues han encontrado un comprador para sus tierras y con ello podrán hacer frente a la ampliación de capitales. Por su parte, don Pedro cargaba contra todos los que han tratado de eliminarle y lo pagaba con María.

Pero sin duda su mayor víctima es Digna, a quien volvía a amenazar con delatarla ante la guardia civil y a su familia y ella le desafiaba a hacerlo. Tras ello, Digna decidía ser valiente y contarle toda la verdad a Damián sobre la muerte de Jesús. Él se quedaba devastado y no dudaba en echarla de su casa.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 400 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 24 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 400 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel y María en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', completamente desbordado por la confesión de Digna, Damián se plantea si denunciar a la que fue su cuñada a la guardia civil por haber sido la culpable de la muerte de Jesús aunque termina quitándoselo de la cabeza. Manuela no duda en consolar a su jefe sin saber que es lo que le pasa realmente.

Gabriel recibe una carta de Isabel en la que le anuncia que viajará a Madrid y que le gustaría verle. Asimismo, don Pedro le llama para citarle de urgencia. Carpena no duda en hablar de las cartas que Bernardo escribió a Damián para tratar de separar aún más a los De La Reina. Algo que hace que se preocupe pues cree que hay un topo y no duda en acusar a María aunque ella se lo niega. Tras ello consigue leer las cartas de su padre que tiene Damián escondidas.

Tasio asume las tareas al frente de la dirección de Perfumerías De La Reina muy nervioso y preocupado. Pero tanto Carmen como Gaspar le muestran todo su apoyo. El primer gran problema que tiene que afrontar Tasio es el fiasco con Pasión Oculta. Marta y Carmen no dudan en ayudarle y plantean llevar a cabo una venta privada para atraer clientas selectas. Paralelamente, Marta termina hundida tras una conversación con Pelayo y vuelve a refugiarse en el alcohol.

Digna les cuenta a sus hijos que le ha confesado toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián. Ahora, Joaquín y Luis temen que su tío pueda denunciarla o que sea don Pedro quién lo haga poniéndola contra las cuerdas. Pero ella se siente completamente liberada al quitarse el peso que tenía encima desde hace meses.

Por otro lado, don Pedro cita a su notario en su casa y decide hacer un cambio en su testamento. Mientras Digna le cuenta que ya le ha revelado a Damián toda la verdad y recoge todas las pertenencias antes de abandonar definitivamente a su marido moribundo.