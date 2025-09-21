'Sueños de libertad', avance semanal del 22 al 26 de septiembre: la muerte de don Pedro y la verdad sobre Jesús

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le contaba a Begoña lo de que vio los zapatos de María llenos de barro y que pensaba que su tía podría haber recuperado la movilidad. Mientras Gabriel trataba de hacerle ver a la niña que no debe confiar tanto en los milagros y si en la medicina. Pese a todo, el abogado se mostraba tenso por la conversación. Posteriormente, María caminaba eufórica por la habitación al comprobar que ha conseguido recuperar la movilidad mientras Begoña lo escuchaba.

Raúl dejaba plantada a Claudia para poder cumplir con el encargo de "El Cuerdas" y Chema, el hermano de Carmen, no dudaba en utilizar este plantón para tratar de acercarse a la dependienta.

Luis le comunicaba a Gabriel que los terrenos que pertenecían a los Merino ya tienen comprador y que muy pronto podrán disponer del dinero necesario para la ampliación de capitales. Por otro lado, Luz no dudaba en confrontar a Luis por no haberle contado lo del chantaje de don Pedro a Digna y él le aseguraba que lo ha hecho para protegerles tanto a ella como a su madre y que lo único que ha hecho bien en su vida es casarse con ella.

Tras su discusión con Luz, Luis decidía acudir a casa de don Pedro para conseguir que su madre se marche para siempre de allí. Pero Carpena no está dispuesto a permitirlo y pese a que se encuentra en las últimas amenazaba con denunciar a su mujer ante la guardia civil por la muerte de Jesús. Tras ello, Digna le pedía a sus hijos que no le cuenten a nadie más el motivo del chantaje. Paralelamente, Luis y Joaquín le explicaban a Digna la petición de Damián de poner a Marta como directora de la fábrica y ella les animaba a votar a favor.

Por último, Cristina decidía visitar a don Pedro a pesar de las advertencias de su madre. Su tío se mostraba débil y muy arrepentido por cómo ha actuado durante todos estos años pero dejaba claro que él no sabe nada del paradero de su padre biológico y le decía que la necesita tanto a ella como a Irene ahora que se va a morir.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 22 al viernes 26 de septiembre:

Capítulo 398 de 'Sueños de libertad' - Lunes 22 de septiembre

Damián acude a la cantina y se interesa por el estado de Tasio tras la muerte de su madre dejándole claro que no piensa quedarse quieto y piensa seguir luchando por recuperar su confianza. Mientras él le agradece que se mantuviera al margen y no acudiera al funeral de Ángela.

Gema y Carmen preparan la tienda para el lanzamiento de Pasión Oculta, la nueva fragancia por el 25 aniversario de Lavanda De La Reina aunque el hecho de que no entren clientas les preocupa. Tras ello, don Agustín no duda en cuestionarlas por vender un perfume pecaminoso y que han escandalizado a las feligresas con su obscenidad.

Begoña no para de pensar en sus sospechas de que María está ocultando que puede volver a caminar y no duda en compartirlo con Andrés, que no da crédito a sus palabras. También opta por contárselo a Gabriel y también trata de quitárselo de la cabeza. Después, la enfermera le pide ayuda a Luz y ambas ponen a prueba la sensibilidad de las piernas de María, que consigue engañarlas gracias al anestésico que le pinchó Gabriel.

En la fábrica, Andrés informa a Tasio del plan para destituir a don Pedro y situar a Marta al frente de la dirección y aunque no le hace demasiada gracia, acepta y vota a favor de su hermana. De modo que el nombramiento de Marta sale favorable. No obstante, al estar completamente desbordada por la marcha de Fina, Marta termina rechazando el cargo y tras ello, Tasio decide retirar su apoyo a la moción de censura para cargarse a don Pedro después de que Gabriel se muestre a favor de convertirse en una figura neutral que lidere las decisiones.

Por su parte, Cristina le confiesa a Irene que acudió a ver a don Pedro y que le ha perdonado y que lo único que necesita es arreglar las cosas con ella antes de morirse. Paralelamente, Claudia sufre un mal momento al viajar con Raúl en el coche de "El Cuerdas" pues la velocidad y el accidente de la madre de Tasio le hacen recordar lo que le pasó a Mateo.

Capítulo 399 de 'Sueños de libertad' - Martes 23 de septiembre

Después de examinar a María, Luz deja claro que no puede caminar y disipa todas las sospechas de Begoña. La enfermera tiene que reconocer avergonzada que se equivocaba al pensar que su cuñada estaba fingiendo. Paralelamente, María no duda en agradecer a Gabriel su ayuda al suministrarle una sustancia para paralizar sus piernas.

Tasio le informa a don Pedro de la moción de censura que habían hecho a sus espaldas. Pero Damián interrumpe la conversación y Carpena aprovecha su visita para anunciar que ha decidido que su sucesor sea Tasio. Algo que sorprenderá tanto a los De La Reina como a los Merino. Mientras, Gabriel le informará a María de que con este cambio tiene que cambiar su estrategia.

Tras el susto que vivió con Raúl al viajar en el coche de "El Cuerdas", la dependienta le confiesa a su tía Manuela que la pasión de su chico por la velocidad puede suponer un golpe a su relación pues ella no para de acordarse de lo que pasó con Mateo. Por su lado, Carmen trata de apoyar a Tasio ante su ascenso en la fábrica y Damián no duda también en felicitar a su hijo.

Joaquín y Luis están de enhorabuena pues han encontrado un comprador para sus tierras y con ello podrán hacer frente a la ampliación de capitales. Por su parte, don Pedro no duda en cargar contra todos los que han tratado de eliminarle y lo paga con María.

Pero sin duda su mayor víctima es Digna, a quien vuelve a amenazar con delatarla ante la guardia civil y a su familia y ella le desafía a hacerlo. Tras ello, Digna decide ser valiente y contarle toda la verdad a Damián sobre la muerte de Jesús. Él se queda devastado y no duda en echarla de su casa.

Capítulo 400 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 24 de septiembre

Completamente desbordado por la confesión de Digna, Damián se plantea si denunciar a la que fue su cuñada a la guardia civil por haber sido la culpable de la muerte de Jesús aunque termina quitándoselo de la cabeza. Manuela no duda en consolar a su jefe sin saber que es lo que le pasa realmente.

Gabriel recibe una carta de Isabel en la que le anuncia que viajará a Madrid y que le gustaría verle. Asimismo, don Pedro le llama para citarle de urgencia. Carpena no duda en hablar de las cartas que Bernardo escribió a Damián para tratar de separar aún más a los De La Reina. Algo que hace que se preocupe pues cree que hay un topo y no duda en acusar a María aunque ella se lo niega. Tras ello consigue leer las cartas de su padre que tiene Damián escondidas.

Tasio asume las tareas al frente de la dirección de Perfumerías De La Reina muy nervioso y preocupado. Pero tanto Carmen como Gaspar le muestran todo su apoyo. El primer gran problema que tiene que afrontar Tasio es el fiasco con Pasión Oculta. Marta y Carmen no dudan en ayudarle y plantean llevar a cabo una venta privada para atraer clientas selectas. Paralelamente, Marta termina hundida tras una conversación con Pelayo y vuelve a refugiarse en el alcohol.

Digna les cuenta a sus hijos que le ha confesado toda la verdad sobre la muerte de Jesús a Damián. Ahora, Joaquín y Luis temen que su tío pueda denunciarla o que sea don Pedro quién lo haga poniéndola contra las cuerdas. Pero ella se siente completamente liberada al quitarse el peso que tenía encima desde hace meses.

Por otro lado, don Pedro cita a su notario en su casa y decide hacer un cambio en su testamento. Mientras Digna le cuenta que ya le ha revelado a Damián toda la verdad y recoge todas las pertenencias antes de abandonar definitivamente a su marido moribundo.

Capítulo 401 de 'Sueños de libertad' - Jueves 25 de septiembre

Tras quedarse completamente solo y sin aguantar el dolor, don Pedro le pide a Luz que le ayude a morir pues ya no aguanta más. La doctora Borrell le deja claro que su juramento hipocrático le impide hacerlo aunque se da cuenta de que al empresario le queda poco tiempo de vida y no duda en contárselo a Cristina e Irene y la perfumista trata de convencer a su madre para que perdone a su hermano.

En la fábrica, Tasio sigue bastante superado en su labor como director y no duda en reprocharle a Andrés el retraso en la producción del jabón y tiene algún que otro problema para comunicarse con los americanos de la base de Rota por su deficiente nivel de inglés. Además termina pagando su frustración con Gaspar y después termina derrumbándose con Carmen reconociendo que echa mucho de menos a su madre.

En la tienda, pese a que Carmen le pidió que se pusiera al frente de la venta privada, Claudia no duda en delegar en Gema, que gracias a sus contactos consigue que varias clientas accedan a participar en dicha venta. Algo que lleva a Carmen a tener que reconocer el buen trabajo de su compañera. Por su parte, Marta la lía al presentarse borracha en la tienda poco antes del evento.

Gabriel no duda en acudir a don Pedro para conseguir información y sonsacarle quién fue quien le habló de las cartas y de todo lo que sabe pero Carpena decide llevarse el secreto a la tumba. Además, Gabriel habla con Isabel para quedar en la habitación del hotel. Por su parte, María trata de manipular a Andrés para que se muestre más ambicioso en el terreno profesional.

Finalmente, Irene accede a visitar a su hermano para decirle que le perdona y mostrarle todo su apoyo en sus últimos instantes de vida. Carpena se apiada y termina confesando a su hermana que sabe donde está José y cuando está a punto de contarle todo, Damián les interrumpe al encararse con él por haber formado parte de la muerte de su hijo y de haber chantajeado a Digna. Pero además don Pedro decide revelarle que su hijo estaba vivo y que él le dejó morir y sobrepasado por el dolor, Damián termina cogiendo una almohada para ahogar a su enemigo y acabar de una vez con él.

Capítulo 402 de 'Sueños de libertad' - Viernes 26 de septiembre

Irene descubre que su hermano ha fallecido justo cuando estaba Damián con él en la habitación. Por ello, empieza a sospechar de que el De La Reina pudiera tener que ver con la muerte de don Pedro. Mientras, Digna empieza a temer con que Damián tome medidas y le denuncie a la guardia civil.

Gabriel trata de recomponer su relación con Begoña después de que le rechazara cuando ella le preguntó por su padre y ella también le pide perdón por no haber tenido tacto con el asunto y ambos terminan besándose.

Irene acude a contarle a Cristina que don Pedro ha muerto y su hija no duda en apoyarle en estos duros momentos. Paralelamente, Damián informa a toda la familia del fallecimiento de Carpena. Tras ello, el De La Reina no duda en tener una conversación con Andrés por su inquietud sobre que salga a la luz lo que pasó con don Pedro.

En la fábrica, Tasio sigue estando completamente sobrepasado con el cargo de director y Carmen no duda en apoyarle. Pero la encargada de la tienda también defiende a Marta ante lo sucedido con la venta privada pues es consciente de lo mal que lo está pasando la De La Reina desde la marcha de Fina y no duda en comentarle lo sucedido a Andrés. Mientras, Luz y Begoña celebran que han conseguido un ungüento que han desarrollado.

Gabriel no para de darle vueltas a lo del topo de don Pedro y empieza a pensar que pudo ser Marta. Por último, tras su conversación con Carmen, Andrés no duda en preocuparse por el estado de Marta y sus problemas con el alcohol pues todo puede terminar afectando a su trabajo en la fábrica.