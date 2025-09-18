'Sueños de libertad', avance capítulo del viernes 19 de septiembre: María, pillada y una cruel manipulación

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad y de que sus hijos y nueras se hayan enterado de que fue ella quien mató a Jesús y ahora su marido la está chantajeando con denunciarla si le deja de lado. Mientras, María sigue fingiendo ante todos con su lesión y oculta que ya puede caminar.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', después de su charla con Luz, María le informaba a Andrés que ha decidido retomar su rehabilitación aunque en una clínica de Madrid para que así le dejen tranquila con lo de no buscar a una nueva enfermera tras despedir a la anterior. Más adelante, Julia se percataba de que los zapatos de María tienen barro y aunque ella trataba de disimular, lo que no sabe es que Begoña está escuchándolo todo.

En la tienda, las chicas preparaban todo para la llegada del gobernador civil y de la prensa. Mientras, Carmen les contaba a Claudia y Gema que Tasio por fin se ha roto con Gaspar y tras ello está empezando a exteriorizar sus problemas. Paralelamente, el piloto de carreras "El Cuerdas" llegaba a la colonia para hacerle un encargo a Raúl, algo que dejaba intranquila a Claudia.

Damián les informaba a sus hijos y Gabriel del plan que ha pensado para derrocar a don Pedro y recuperar el control de la empresa. Todos llegaban a la conclusión de que la mejor para ponerse al frente de la fábrica es Marta. El problema es que necesitan que haya unanimidad y Andrés conseguía el voto de María mientras Damián trataba de intentarlo con los Merino.

Por su parte, don Pedro pedía volver a casa pues desea morir allí rodeado de los suyos. Luz no dudaba en ayudar a Carpena a instalarse en casa y es cuando descubría la tensión entre él y Digna. Preocupada por la situación no duda en tratar de sonsacarle a Gema y su cuñada terminaba contándole toda la verdad. Mientras, Digna volvía a estar atrapada en su casa con don Pedro sin poder alejarse de él.

Miguel Ángel Vaca llegaba a la fábrica junto a la prensa para mostrar su apoyo a Perfumerías de La Reina. Una visita que resulta ser un éxito pues consigue que se disipen todas las dudas sobre las negligencias de la empresa. Además, Vaca aprovechaba el momento para anunciar que Pelayo será el próximo gobernador civil de Toledo mientras Marta hacía un ejemplar papel de mujer perfecta a pesar de su hundimiento por la marcha de Fina.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 397 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 19 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 397 de 'Sueños de Libertad'

Digna, Luis y Joaquín en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Julia le cuenta a Begoña lo de que vio los zapatos de María llenos de barro y que pensaba que su tía podría haber recuperado la movilidad. Mientras Gabriel trata de hacerle ver a la niña que no debe confiar tanto en los milagros y si en la medicina. Pese a todo, el abogado se muestra tenso por la conversación. Posteriormente, María camina eufórica por la habitación al comprobar que ha conseguido recuperar la movilidad mientras Begoña lo escucha.

Raúl deja plantada a Claudia para poder cumplir con el encargo de "El Cuerdas" y Chema, el hermano de Carmen, no duda en utilizar este plantón para tratar de acercarse a la dependienta.

Luis le comunica a Gabriel que los terrenos que pertenecían a los Merino ya tienen comprador y que muy pronto podrán disponer del dinero necesario para la ampliación de capitales. Por otro lado, Luz no duda en confrontar a Luis por no haberle contado lo del chantaje de don Pedro a Digna y él le dice que lo ha hecho para proteger tanto a ella como a su madre y que lo único que ha hecho bien en su vida es casarse con ella.

Tras su discusión con Luz, Luis decide acudir a casa de don Pedro para conseguir que su madre se marche para siempre de allí. Pero Carpena no está dispuesto a permitirlo y pese a que se encuentra en las últimas amenaza con denunciar a su mujer ante la guardia civil por la muerte de Jesús. Tras ello, Digna le pide a sus hijos que no le cuenten a nadie más el motivo del chantaje. Paralelamente, Luis y Joaquín le cuentan a Digna la petición de Damián de poner a Marta como directora de la fábrica y ella les anima a votar a favor.

Por último, Cristina decide visitar a don Pedro a pesar de las advertencias de su madre. Su tío se muestra débil y muy arrepentido por cómo ha actuado durante todos estos años pero deja claro que él no sabe nada del paradero de su padre biológico y le dice que la necesita tanto a ella como a Irene ahora que se va a morir.