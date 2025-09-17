'Sueños de libertad', avance capítulo del jueves 18 de septiembre: el secreto de María en peligro

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Carmen, Damián decidía cumplir el deseo de Tasio y no acudía al funeral por doña Ángela. Una decisión que sorprendía a todos y generaba un gran desconcierto entre los asistentes. El funeral se desarrollaba con cierta normalidad y con un Tasio muy nervioso por la posible aparición de su padre.

Luz le entregaba a Cristina una carta escrita por don Pedro y le aconsejaba que debería aprovechar los últimos días que tiene de vida con su tío pues está completamente solo. En la misiva, Carpena trataba de disculparse con ella y Cristina parece apiadarse de él pero cuando Irene lo descubría le pide a su hija que no caiga en sus garras y no ceda ante las presiones porque es capaz de cualquier cosa.

Cristina decidía ocultarle a Luis el contenido de la carta que ha recibido por parte de don Pedro para mantener el muro que ha puesto entre ambos para evitar volver a caer en la tentación después de haber intentado arreglar las cosas con Luz. Por su parte, la doctora ha optado por refugiarse en el trabajo en el dispensario para evitar tener que verse las caras con su marido.

Por su parte, Digna descubría que Gema estaba al tanto del chantaje al que la tiene sometida su marido. Además, también se enteraba de que Damián ha intercedido para conseguir que recalifiquen los terrenos que pertenecían a los Merino que es clave para conseguir dinero para poder hacer frente a la ampliación de capitales. Tras ello, Digna daba un impredecible giro, y decidía acudir a casa de los De La Reina para darle las gracias por su gesto con sus hijos y le confesaba que tenía razón con don Pedro.

Marta está cada vez más hundida y Pelayo empieza a preocuparse porque su mujer se esté refugiando en el alcohol. Tras ello, Andrés decidía actuar y llamaba a la guardia civil para saber sobre el paradero de Santiago. Un movimiento que pone en alerta a Pelayo. Por su parte, Tasio terminaba derrumbándose con Gaspar pues se siente tremendamente culpable de que su madre se haya muerto sin poder arreglar sus problemas.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 396 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 18 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 396 de 'Sueños de Libertad'

Andrés, Marta, Gabriel y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de su charla con Luz, María le informa a Andrés que ha decidido retomar su rehabilitación aunque en una clínica de Madrid para que así le dejen tranquila con lo de no buscar a una nueva enfermera tras despedir a la anterior. Más adelante, Julia se percata de que los zapatos de María tienen barro y aunque ella trata de disimular, lo que no sabe es que Begoña está escuchándolo todo.

En la tienda, las chicas preparan todo para la llegada del gobernador civil y de la prensa. Mientras, Carmen les cuenta a Claudia y Gema que Tasio por fin se ha roto con Gaspar y tras ello está empezando a exteriorizar sus problemas. Paralelamente, el piloto de carreras "El Cuerdas" llega a la colonia para hacerle un encargo a Raúl, algo que deja intranquila a Claudia.

Damián les informa a sus hijos y Gabriel del plan que ha pensado para derrocar a don Pedro y recuperar el control de la empresa. Todos llegan a la conclusión de que la mejor para ponerse al frente de la fábrica es Marta. El problema es que necesitan que haya unanimidad y Andrés consigue el voto de María mientras Damián trata de intentarlo con los Merino.

Por su parte, don Pedro pide volver a casa pues desea morir allí rodeado de los suyos. Luz no duda en ayudar a Carpena a instalarse en casa y es cuando descubre la tensión entre él y Digna. Preocupada por la situación no duda en tratar de sonsacarle a Gema y su cuñada termina contándole toda la verdad. Mientras, Digna vuelve a estar atrapada en su casa con don Pedro sin poder alejarse de él.

Miguel Ángel Vaca llega a la fábrica junto a la prensa para mostrar su apoyo a Perfumerías de La Reina. Una visita que resulta ser un éxito pues consigue que se disipen todas las dudas sobre las negligencias de la empresa. Además, Vaca aprovecha el momento para anunciar que Pelayo será el próximo gobernador civil de Toledo mientras Marta hace un ejemplar papel de mujer perfecta a pesar de su hundimiento por la marcha de Fina.