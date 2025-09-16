'Sueños de libertad', avance capítulo del miércoles 17 de septiembre: Un impredecible vuelco y un funeral

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la delicada situación de Digna ante las amenazas de don Pedro desborda a sus hijos. Tanto Luis como Joaquín se sienten impotentes por no poder hacer nada para ayudar a su madre a liberarse de las garras del empresario sin que tenga consecuencias. Aunque todo podría cambiar tras la llamada de Luz de que a don Pedro le han tenido que ingresar de urgencia. Mientras Luis optaba por guardar silencio con su mujer, Joaquín le contaba toda la verdad a Gema.

Después del duro enfrentamiento que tuvo con Tasio, Damián se sentía muy tocado al creer que no ha sido un buen padre y que no ha hecho las cosas como debería aunque Andrés trataba de animarlo. Para que la situación se complique aún más, Tasio decidía prohibir a Damián que acuda al entierro de su madre. Aunque el patriarca se negaba a obedecer la orden de su hijo.

Por su parte, María no dudaba en seguir mostrándose como una víctima y le dejaba claro a Begoña que no está dispuesta a seguir teniendo que depender de enfermeras ni acudir a más revisiones. Tras ello, Luz insistía en decirle a María lo necesario que es que siga haciendo rehabilitación. Mientras, Gabriel le dejaba claro a María que está de su parte pero tiene que asumir su derrota con el asunto de la adopción.

Marta terminaba derrumbándose con Begoña pues no puede más y le confesaba que sabe que Fina no va a volver jamás y le pesa pensar que ha perdido al amor de su vida. También Andrés trataba de apoyar a su hermana pero ninguno de los dos consigue que la De La Reina levante su ánimo.

Carmen visitaba a Damián para solicitarle que por favor no acuda al funeral de Ángela pues cree que su presencia en la despedida de su madre podría terminar por dinamitar su relación con Tasio para siempre. Y le dejaba claro que lo único que necesita su hijo es tiempo.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 395 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 17 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 395 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras su conversación con Carmen, Damián decide cumplir el deseo de Tasio y no acude al funeral por doña Ángela. Una decisión que sorprende a todos y genera un gran desconcierto entre los asistentes. El funeral se desarrolla con cierta normalidad y con un Tasio muy nervioso por la posible aparición de su padre.

Luz le entrega a Cristina una carta escrita por don Pedro y le aconseja que debería aprovechar los últimos días que tiene de vida con su tío pues está completamente solo. En la misiva, Carpena trata de disculparse con ella y Cristina parece apiadarse de él pero cuando Irene lo descubre le pide a su hija que no caiga en sus garras y no ceda ante las presiones porque es capaz de cualquier cosa.

Cristina decide ocultarle a Luis el contenido de la carta que ha recibido por parte de don Pedro para mantener el muro que ha puesto entre ambos para evitar volver a caer en la tentación después de haber intentado arreglar las cosas con Luz. Por su parte, la doctora ha optado por refugiarse en el trabajo en el dispensario para evitar tener que verse las caras con su marido.

Por su parte, Digna descubre que Gema estaba al tanto del chantaje al que la tiene sometida su marido. Además, también se entera de que Damián ha intercedido para conseguir que recalifiquen los terrenos que pertenecían a los Merino que es clave para conseguir dinero para poder hacer frente a la ampliación de capitales. Tras ello, Digna da un impredecible giro, decide acudir a casa de los De La Reina para darle las gracias por su gesto con sus hijos y le confiesa que tenía razón con don Pedro.

Marta está cada vez más hundida y Pelayo empieza a preocuparse porque su mujer se esté refugiando en el alcohol. Tras ello, Andrés decide actuar y llama a la guardia civil para saber sobre el paradero de Santiago. Un movimiento que pone en alerta a Pelayo. Por su parte, Tasio termina derrumbándose con Gaspar pues se siente tremendamente culpable de que su madre se haya muerto sin poder arreglar sus problemas.