'Sueños de libertad', avance del capítulo del martes 16 de septiembre: un veto que lo cambia todo y Marta, hundida

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina quiere descubrir toda la verdad sobre el paradero de su padre biológico y le pedía ayuda a Damián para conseguirlo. Y el De La Reina no dudaba en proporcionarle el contacto de Ángel Ruiz, el detective, para poder encontrar a Pepe y saber qué ha pasado con él.

Por su parte, Begoña decidía hablar con Andrés para informarle que María ha despedido a su enfermera Olga y asegura que es muy importante encontrar a una sustituta lo antes posible. Después, María no dudaba en utilizar el despido de Olga como arma arrojadiza contra Andrés volviéndose a mostrarse como una víctima. Mientras, Begoña volvía a buscar refugio en Gabriel ante la tristeza de su alrededor.

Todos los amigos y compañeros de Tasio le mostraban su apoyo en estos duros momentos que está atravesando por la muerte de su madre. También Marta y Andrés trataban de mostrarse cómplices con su hermanastro pero él les rechazaba y pese al mal momento que atravesaba sigue demostrando su gran malestar con sus hermanos.

Después de que Joaquín le haya pedido ayuda a Damián con los terrenos de los Merino, el De La Reina se reunía con Miguel Ángel Vaca para pedirle que por favor recalifique los terrenos que pertenecen a sus sobrinos pues es algo clave para el futuro de la empresa. Por otro lado, Gema informaba a Joaquín y Luis de que Digna tiene un moratón en la cara. Tras ello, ambos decidían visitarla y su madre terminaba contándoles todo lo sucedido y le confesaba a Luis que don Pedro la tiene amenazada por ser cómplice del asesinato de Jesús.

Irene trataba de tenderle la mano a don Pedro tras saber que le queda poco tiempo de vida y le dejaba claro que está dispuesta a permanecer a su lado con una condición: que deje a Digna ser libre y que revele el paradero de José. Finalmente, Damián visitaba a Tasio para arreglar las rencillas con su hijo pero él no dudaba en rechazarlo pues además le culpa de la muerte de su madre por entrometerse en su vida y le dejaba claro que tras el fallecimiento de Ángela se ha dado cuenta de que su relación es imposible.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 394 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 16 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 394 de 'Sueños de Libertad'

Carmen y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la delicada situación de Digna ante las amenazas de don Pedro desborda a sus hijos. Tanto Luis como Joaquín se sienten impotentes por no poder hacer nada para ayudar a su madre a liberarse de las garras del empresario sin que tenga consecuencias. Aunque todo podría cambiar tras la llamada de Luz de que a don Pedro le han tenido que ingresar de urgencia. Mientras Luis opta por guardar silencio con su mujer, Joaquín le cuenta toda la verdad a Gema.

Después del duro enfrentamiento que tuvo con Tasio, Damián se siente muy tocado al creer que no ha sido un buen padre y que no ha hecho las cosas como debería aunque Andrés trata de animarlo. Para que la situación se complique aún más, Tasio decide prohibir a Damián que acuda al entierro de su madre. Aunque el patriarca se niega a obedecer la orden de su hijo.

Por su parte, María no duda en seguir mostrándose como una víctima y le deja claro a Begoña que no está dispuesta a seguir teniendo que depender de enfermeras ni acudir a más revisiones. Tras ello, Luz insiste en decirle a María lo necesario que es que siga haciendo rehabilitación. Mientras, Gabriel le deja claro a María que está de su parte pero tiene que asumir su derrota con el asunto de la adopción.

Marta termina derrumbándose con Begoña pues no puede más y le confiesa que sabe que Fina no va a volver jamás y le pesa pensar que ha perdido al amor de su vida. También Andrés trata de apoyar a su hermana pero ninguno de los dos consigue que la De La Reina levante su ánimo.

Carmen visita a Damián para solicitarle que por favor no acuda al funeral de Ángela pues cree que su presencia en la despedida de su madre podría terminar por dinamitar su relación con Tasio para siempre. Y le deja claro que lo único que necesita su hijo es tiempo.