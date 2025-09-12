'Sueños de libertad', avance del capítulo del lunes 15 de septiembre: Explota toda la verdad de Digna

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María seguía moviendo sus hilos para conseguir que Damián ponga el dinero que se necesita para la ampliación del capital de la empresa de la parte de las acciones de Julia. Para lograrlo no dudaba en dejarle ver que o lo pone él o se lo pediría a don Pedro. Paralelamente, María sentía que cada vez es más difícil ocultar que ha recuperado movilidad en sus piernas y que su enfermera Olga terminará descubriéndolo y Gabriel no dudaba en despedirla.

Luis se presentaba en el dispensario tratando de salvar su crisis matrimonial pero Luz seguía mostrándose esquiva con él. Mientras, Begoña trataba de hacer ver a su amiga que Luis no siente nada por la perfumista y que solo fue un simple beso. Tras ello, Luis le avisaba a Cristina que ha decidido trabajar con Daniel en el nuevo perfume y le encargara a ella que trabaje mano a mano con Paco.

Claudia se mostraba muy preocupada al ver que don Pedro está más solo que nunca precisamente cuando más necesita tener a la gente a su lado. Y para ello no dudaba en tratar de ayudar al que fue su suegro para recuperar la relación con sus seres queridos. Algo que no le será fácil. Precisamente, Irene y Cristina seguían muy preocupadas por el destino de José y lo que pudo hacer don Pedro con él.

Por su lado, Tasio descubría los peores presagios pues su madre falleció en el accidente del autobús. El adjunto a la dirección se negaba a marcharse a casa y prefiere seguir trabajando. Aunque la culpa y el dolor se apoderaban de él pues la última vez que vio a su madre discutió con ella y fue quien le pidió que se marchara al pueblo. Después, Carmen no dudaba en acudir a avisar a Damián de la muerte de Ángela y tras ello tanto Damián como don Pedro trataban de pedirle a Tasio que se marche a casa y le mostraban todo su apoyo.

Un nuevo movimiento urbanístico podría alterar el equilibrio entre las familias, pero necesitaba apoyo político. Mientras, Marta sigue hundida por los recuerdos de Fina y la De La Reina se encerraba cada vez más en sí misma provocando la preocupación de toda su familia y Begoña no dudaba en tratar de ayudarla para evitar que entre en un círculo vicioso. Por último, preocupada por la desaparición de Digna, Gema decidía visitarla en su casa. Tras ello, don Pedro se proponía ayudar a los Merino a pagar el dinero que necesitan para la ampliación de capitales pero Digna se negaba a recibir su ayuda y él vuelve a sufrir un ataque.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 393 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 15 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 393 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cristina quiere descubrir toda la verdad sobre el paradero de su padre biológico y le pide ayuda a Damián para conseguirlo. Y el De La Reina no duda en proporcionarle el contacto de Ángel Ruiz, el detective, para poder encontrar a Pepe y saber qué ha pasado con él.

Por su parte, Begoña decide hablar con Andrés para informarle que María ha despedido a su enfermera Olga y asegura que es muy importante encontrar a una sustituta lo antes posible. Después, María no duda en utilizar el despido de Olga como arma arrojadiza contra Andrés volviéndose a mostrarse como una víctima. Mientras, Begoña vuelve a buscar refugio en Gabriel ante la tristeza de su alrededor.

Todos los amigos y compañeros de Tasio le muestran su apoyo en estos duros momentos que está atravesando por la muerte de su madre. También Marta y Andrés tratan de mostrarse cómplices con su hermanastro pero él les rechaza y pese al mal momento que atraviesa sigue demostrando su gran malestar con sus hermanos.

Después de que Joaquín le haya pedido ayuda a Damián con los terrenos de los Merino, el De La Reina se reúne con Miguel Ángel Vaca para pedirle que por favor recalifique los terrenos que pertenecen a sus sobrinos pues es algo clave para el futuro de la empresa. Por otro lado, Gema informa a Joaquín y Luis de que Digna tiene un moratón en la cara. Tras ello, ambos deciden visitarla y su madre termina contándoles todo lo sucedido y le confiesa a Luis que don Pedro la tiene amenazada por ser cómplice del asesinato de Jesús.

Irene trata de tenderle la mano a don Pedro tras saber que le queda poco tiempo de vida y le deja claro que está dispuesta a permanecer a su lado con una condición: que deje a Digna ser libre y que revele el paradero de José. Finalmente, Damián visita a Tasio para arreglar las rencillas con su hijo pero él no duda en rechazarlo pues además le culpa de la muerte de su madre por entrometerse en su vida y le deja claro que tras el fallecimiento de Ángela se ha dado cuenta de que su relación es imposible.