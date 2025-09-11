'Sueños de libertad', avance capítulo del viernes 12 de septiembre: Una muerte y un despido

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro seguía manipulando a Digna y le pedía que oculte el moratón que prueba el tipo de persona que es. Ella accedía a sus amenazas y trataba de taparse el golpe con maquillaje pero al ver que es insuficiente, le prohíibía que acuda a casa de sus hijos y que vea a nadie.

Claudia es testigo del desdén de Luz hacia Cristina y la perfumista terminaba contándole a su amiga que la doctora había descubierto lo de su beso con Luis. Y por si fuera poco, Cristina confesaba que siente algo más que una simple amistad hacia su jefe. Mientras, en la cantina crecía la preocupación entre los trabajadores por el cierre de la fábrica. Por si fuera poco, la incertidumbre en la directiva llevaba a tener que ampliar el capital por la falta de liquidez.

Por su lado, Tasio se debatía entre advertencias y ofrecimientos mientras su entorno le exige definirse. Después de la advertencia de Joaquín sobre Carpena se debatía si aceptar que don Pedro asuma su parte o no al no tener dinero. Mientras, los hermanos Merino llegaban a la conclusión de que no tienen el dinero suficiente para poder sufragar lo que se les exige.

Claudia se enteraba de que don Pedro está muy enfermo y decidía ir a visitarlo. El empresario no dudaba en abrirse en canal con la que fue su nuera y terminaba haciendo examen de conciencia por lo mal que ha actuado siempre. Una conversación que Digna escuchaba al otro lado de la puerta.

Ante la tensión entre los de La Reina por la situación de la empresa, María intentaba influir en Damián a través de Gabriel para conseguir cumplir sus planes. Paralelamente, Begoña y Andrés acercaban posturas por el estado del ex militar con lo de la adopción. Y finalmente, Tasio recibía la peor noticia al saber que el autobús en el que viajaba su madre había tenido un accidente en el que ha habido muchos heridos y muertos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 392 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 12 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 392 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', María sigue moviendo sus hilos para conseguir que Damián ponga el dinero que se necesita para la ampliación del capital de la empresa de la parte de las acciones de Julia. Para lograrlo no duda en dejarle ver que o lo pone él o se lo pediría a don Pedro. Paralelamente, María siente que cada vez es más difícil ocultar que ha recuperado movilidad en sus piernas y que su enfermera Olga terminará descubriéndolo y Gabriel no duda en despedirla.

Luis se presenta en el dispensario tratando de salvar su crisis matrimonial pero Luz sigue mostrándose esquiva con él. Mientras, Begoña trata de hacer ver a su amiga que Luis no siente nada por la perfumista y que solo fue un simple beso. Tras ello, Luis le avisa a Cristina que ha decidido trabajar con Daniel en el nuevo perfume y le encarga a ella que trabaje mano a mano con Paco.

Claudia se muestra muy preocupada al ver que don Pedro está más solo que nunca precisamente cuando más necesita tener a la gente a su lado. Y para ello no duda en tratar de ayudar al que fue su suegro para recuperar la relación con sus seres queridos. Algo que no le será fácil. Precisamente, Irene y Cristina siguen muy preocupadas por el destino de José y lo que pudo hacer don Pedro con él.

Por su lado, Tasio descubre los peores presagios pues su madre falleció en el accidente del autobús. El adjunto a la dirección se niega a marcharse a casa y prefiere seguir trabajando. Aunque la culpa y el dolor se apoderan de él pues la última vez que vio a su madre discutió con ella y fue quien le pidió que se marchara al pueblo. Después, Carmen no duda en acudir a avisar a Damián de la muerte de Ángela y tras ello tanto Damián como don Pedro tratan de pedirle a Tasio que se marche a casa y le muestran todo su apoyo.

Un nuevo movimiento urbanístico podría alterar el equilibrio entre las familias, pero necesita apoyo político. Mientras, Marta sigue hundida por los recuerdos de Fina y la De La Reina se encierra cada vez más en sí misma provocando la preocupación de toda su familia y Begoña no duda en tratar de ayudarla para evitar que entre en un círculo vicioso. Por último, preocupada por la desaparición de Digna, Gema decide visitarla en su casa. Tras ello, don Pedro se propone ayudar a los Merino a pagar el dinero que necesitan para la ampliación de capitales pero Digna se niega a recibir su ayuda y él vuelve a sufrir un ataque.