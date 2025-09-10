'Sueños de libertad', avance capítulo del jueves 11 de septiembre: Un grave accidente con varias muertes

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la salud de Don Pedro ponía en jaque la estructura de poder familiar. Damián creía que es el momento adecuado para volver a recuperar el poder que perdieron en la fábrica y no dudaba en aprovecharlo. El problema es que la situación de Perfumerías De La Reina es crítica independientemente de que don Pedro se pueda morir pues la situación financiera de la empresa es grave y la investigación de sanidad no ayuda.

Después de que Luis le confesara lo del beso a Luz la relación entre ambos sigue siendo tensa. La doctora cree que ese gesto de su marido con Cristina significa algo más que un simple beso y no dudaba en compartir sus dudas con Begoña y teme que su matrimonio pueda terminar rompiéndose. Por su parte, Cristina se enteraba de que Luis le ha contado lo del beso a su mujer y se sentía traicionada por él.

Ángela trataba de hablar con don Pedro para descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones con Tasio y este encuentro solo servía para que la mujer se sienta humillada por el empresario. Tras ello, don Pedro decidía contarle a Tasio lo sucedido con su madre y además le revelaba que está gravemente enfermo y que quiere que él sea su sucesor. Después, Tasio terminaba enfrentándose con su madre por meterse en su vida y le pide que se vaya de Toledo.

Don Pedro trataba de reconducir su relación con Digna pero ella le dejaba claro que han llegado a unos límites que no pueden continuar y que le ha tenido engañada todo este tiempo. Tras el fuerte golpe que recibió, Digna trataba de mantenerse escondida para evitar que alguien la vea y más cuando ve que Cristina acudía a su casa para saber cómo está don Pedro.

Don Agustín no dudaba en visitar a Andrés para tratar de convencerle que acceda a adoptar a un hijo con María. Tras ello, Andrés se encaraba con su mujer harto de sus manipulaciones y su juego sucio para salirse con la suya y le dejaba claro que su matrimonio está roto y que no piensa adoptar en esas condiciones.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 391 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 11 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 391 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Don Pedro sigue manipulando a Digna y le pide que oculte el moratón que prueba el tipo de persona que es. Ella accede a sus amenazas y trata de taparse el golpe con maquillaje pero al ver que es insuficiente, le prohíbe que acuda a casa de sus hijos y que vea a nadie.

Claudia es testigo del desdén de Luz hacia Cristina y la perfumista termina contándole a su amiga que la doctora ha descubierto lo de su beso con Luis. Y por si fuera poco, Cristina confiesa que siente algo más que una simple amistad hacia su jefe. Mientras, en la cantina crece la preocupación entre los trabajadores por el cierre de la fábrica. Por si fuera poco, la incertidumbre en la directiva lleva a tener que ampliar el capital por la falta de liquidez.

Por su lado, Tasio se debate entre advertencias y ofrecimientos mientras su entorno le exige definirse. Después de la advertencia de Joaquín sobre Carpena se debate si aceptar que don Pedro asuma su parte o no al no tener dinero. Mientras, los hermanos Merino llegan a la conclusión de que no tienen el dinero suficiente para poder sufragar lo que se les exige.

Claudia se entera de que don Pedro está muy enfermo y decide ir a visitarlo. El empresario no duda en abrirse en canal con la que fue su nuera y termina haciendo examen de conciencia por lo mal que ha actuado siempre. Una conversación que Digna escucha al otro lado de la puerta.

Ante la tensión entre los de La Reina por la situación de la empresa, María intenta influir en Damián a través de Gabriel para conseguir cumplir sus planes. Paralelamente, Begoña y Andrés acercan posturas por el estado del ex militar con lo de la adopción. Y finalmente, Tasio recibe la peor noticia al saber que el autobús en el que viajaba su madre ha tenido un accidente en el que ha habido muchos heridos y muertos.