'Sueños de libertad', avance del miércoles 10 de septiembre: El sucesor de don Pedro y la determinación de Andrés

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la tensión entre Damián y Tasio no para de crecer y por ello el patriarca le pedía a Ángela que por favor se quede en Toledo para conseguir reconducir la situación entre ambos. Así, Damián cree que Ángela puede conseguir devolver la armonía familiar después de dejarle claro que don Pedro está utilizando a su hijo. Tras ello, Ángela trataba de hacerle ver a su hijo que don Pedro no es trigo limpio.

Tras enterarse por su madre de toda la verdad sobre don Pedro, Joaquín no dudaba en plantarle cara a Irene y le dejaba claro que nunca le va a perdonar el daño que le ha hecho a toda su familia. Y aunque ella trataba de conseguir su perdón es en balde porque el Merino no daba su brazo a torcer. Por su parte, Luis intentaba que la relación con Cristina volviera a ser la de antes de darse el beso y finalmente decidía contarle a Luz que Cristina le besó.

Marta movía ficha y citaba a Miguel Ángel Vaca en su casa para saber si el todavía gobernador civil sigue apoyando a su marido y pedirle que por favor medie ante la inspección sanitaria que podría hundir el legado de Perfumerías De La Reina pero su presión servía de poco.

Digna acudía a visitar a Julia y se reencontraba con Damián. La mujer trataba de ocultarle todo lo sucedido con don Pedro aunque sus gestos la delatan. Tras ello, Damián no dudaba en mostrarle todo su apoyo provocando que los sentimientos que tenía Digna hacia su cuñado se reaviven. Después, Damián acudía a ver a don Pedro y al comprobar que no está en condiciones le exigía que dimita pero el Carpena se negaba a dejar su puesto.

María no se daba por vencida en su intención de adoptar a un niño y decidía pedirle ayuda a don Agustín para que pueda convencer a Andrés para que cambie de idea y acepte lo de la adopción. Paralelamente, María trataba de limar asperezas con Begoña y le tendía la mano a su cuñada para que Andrés siga viendo que ha cambiado.

Finalmente, cuando don Pedro descubría que Digna se ha visto con Damián tenía un fuerte ataque de celos y terminaba reaccionando con violencia contra su mujer. Tras un fuerte forcejeo entre ambos, Digna terminaba dándose un golpe con la puerta.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 390 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 10 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 390 de 'Sueños de Libertad'

Digna y don Pedro en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la salud de Don Pedro pone en jaque la estructura de poder familiar. Damián cree que es el momento adecuado para volver a recuperar el poder que perdieron en la fábrica y no duda en aprovecharlo. El problema es que la situación de Perfumerías De La Reina es crítica independientemente de que don Pedro se pueda morir pues la situación financiera de la empresa es grave y la investigación de sanidad no ayuda.

Después de que Luis le confesara lo del beso a Luz la relación entre ambos sigue siendo tensa. La doctora cree que ese gesto de su marido con Cristina significa algo más que un simple beso y no duda en compartir sus dudas con Begoña y teme que su matrimonio pueda terminar rompiéndose. Por su parte, Cristina se entera de que Luis le ha contado lo del beso a su mujer y se siente traicionada por él.

Ángela trata de hablar con don Pedro para descubrir cuáles son sus verdaderas intenciones con Tasio y este encuentro solo sirve para que la mujer se sienta humillada por el empresario. Tras ello, don Pedro decide contarle a Tasio lo sucedido con su madre y además le revela que está gravemente enfermo y que quiere que él sea su sucesor. Después, Tasio termina enfrentándose con su madre por meterse en su vida y le pide que se vaya de Toledo.

Don Pedro trata de reconducir su relación con Digna pero ella le deja claro que han llegado a unos límites que no pueden continuar y que le ha tenido engañada todo este tiempo. Tras el fuerte golpe que recibió, Digna trata de mantenerse escondida para evitar que alguien la vea y más cuando ve que Cristina acude a su casa para saber cómo está don Pedro.

Don Agustín no duda en visitar a Andrés para tratar de convencerle que acceda a adoptar a un hijo con María. Tras ello, Andrés se encara con su mujer harto de sus manipulaciones y su juego sucio para salirse con la suya y le deja claro que su matrimonio está roto y que no piensa adoptar en esas condiciones.