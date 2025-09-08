'Sueños de libertad', avance del martes 9 de septiembre: La agresión a Digna y una impactante confesión

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', en casa de los Merino hay mucha preocupación por la enfermedad de don Pedro mientras Joaquín no se veía capaz de contarle a su hermano Luis todo lo que le desveló su madre sobre la verdadera cara de Carpena. Paralelamente, Digna y don Pedro seguían con un tenso enfrentamiento en casa después de que ella le contara toda la verdad a Joaquín. A su vez, Gema le dejaba claro que tienen que sacar a su madre de esa casa cuanto antes.

Por si la crisis en la fábrica no fuera suficiente recibían un nuevo mazazo con una inspección sanitaria que podría destapar todo el escándalo de la saponificación. Ante este grave problema, Damián se veía obligado a unirse a Don Pedro para tratar de sacar adelante Perfumerías De La Reina. Con toda esta mala situación, Damián seguía acercando posturas con Manuela y buscaba su apoyo después de su último enfrentamiento con Tasio.

Digna le confesaba a Irene que su hermano padece un cáncer terminal y que le quedaba poco tiempo de vida. La secretaria se hundía al saber toda la verdad y no saber si va a ser capaz de perdonar a su hermano por todo el daño que le ha hecho. Tras ello, no dudaba en apoyarse en Cristina, que no dudaba en tratar de indagar sobre la enfermedad de su tío.

Por otro lado, Cristina decidía confesarse con Claudia y le contaba lo de su beso con Luis. Tras su conversación, la dependienta creía que su compañera se ha enamorado de su jefe con lo que eso puede suponer. Por su parte, la relación entre Luis y Luz seguía muy tensa pues ambos actúan con frialdad.

Gabriel trataba de animar a María para que no tire la toalla con su decisión de adoptar a un niño pues es la única opción para retener a Andrés a su lado. Precisamente, Julia no dudaba en tratar de convencer a su tío de que le gustaría tener un primo con el que jugar. Tras ello, Andrés descubría que María sigue siendo la misma manipulando a la niña para conseguir sus objetivos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 389 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 9 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 389 de 'Sueños de Libertad'

Digna y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la tensión entre Damián y Tasio no para de crecer y por ello el patriarca le pide a Ángela que por favor se quede en Toledo para conseguir reconducir la situación entre ambos. Así, Damián cree que Ángela puede conseguir devolver la armonía familiar después de dejarle claro que don Pedro está utilizando a su hijo. Tras ello, Ángela trata de hacerle ver a su hijo que don Pedro no es trigo limpio.

Tras enterarse por su madre de toda la verdad sobre don Pedro, Joaquín no duda en plantarle cara a Irene y le deja claro que nunca le va a perdonar el daño que le ha hecho a toda su familia. Y aunque ella trata de conseguir su perdón es en balde porque el Merino no da su brazo a torcer. Por su parte, Luis intenta que la relación con Cristina vuelva a ser la de antes de darse el beso y finalmente decide contarle a Luz que Cristina le besó.

Marta mueve ficha y cita a Miguel Ángel Vaca en su casa para saber si el todavía gobernador civil sigue apoyando a su marido y pedirle que por favor medie ante la inspección sanitaria que podría hundir el legado de Perfumerías De La Reina pero su presión sirve de poco.

Digna acude a visitar a Julia y se reencuentra con Damián. La mujer trata de ocultarle todo lo sucedido con don Pedro aunque sus gestos la delatan. Tras ello, Damián no duda en mostrarle todo su apoyo provocando que los sentimientos que tenía Digna hacia su cuñado se reaviven. Después, Damián acude a ver a don Pedro y al comprobar que no está en condiciones le exige que dimita pero el Carpena se niega a dejar su puesto.

María no se da por vencida en su intención de adoptar a un niño y decide pedirle ayuda a don Agustín para que pueda convencer a Andrés para que cambie de idea y acepte lo de la adopción. Paralelamente, María trata de limar asperezas con Begoña y le tiende la mano a su cuñada para que Andrés siga viendo que ha cambiado.

Finalmente, cuando don Pedro descubre que Digna se ha visto con Damián tiene un fuerte ataque de celos y termina reaccionando con violencia contra su mujer. Tras un fuerte forcejeo entre ambos, Digna termina dándose un golpe con la puerta.