Un tenso cara a cara en 'Sueños de Libertad': avance del capítulo de este viernes 5 de septiembre

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián le contaba a Manuela la decisión de Gaspar de dejar la cantina y el ama de llaves se quedaba rota al saber que su ex pareja ha decidido marcharse. Tras ello, la tía de Claudia decidía acudir a la cantina para intentar evitar que Gaspar se marche pero parece que todo está decidido.

Gabriel y Begoña despertaban juntos mostrándose más unidos que nunca mientras Julia también mostraba su felicidad con María por la relación de su madre con el abogado. Y María decidía confesarle a la niña sus planes de adoptar a un niño para que se ponga de su lado y consiga convencer a Andrés. Después, la enfermera compartía su felicidad con Luz en el dispensario mientras la doctora le confesaba que teme por su matrimonio pues además piensa que Cristina puede ser un problema para ella.

Don Pedro decidía regresar a la fábrica acompañado de Digna. Pero ambos tenían un fuerte enfrentamiento que Joaquín presencia dejándole muy preocupado. Por si fuera poco, la crisis de la empresa seguía agravándose pues cada vez son más proveedores los que están rompiendo sus contratos. Digna enfrentaba a Irene por su silencio sobre lo que hizo con Joaquín mientras su cuñada trataba de advertirle a su cuñada y le pedía que abandone a su hermano.

Tasio decidía hacer caso a su madre y terminaba aceptando la invitación de Damián para acercar posturas. Mientras, Begoña descubría la sorpresa que le tenía preparada Andrés por su cumpleaños y que tuvo que ser cancelada por su picnic con Gabriel.

Joaquín y Gema hablaban sobre el extraño comportamiento de Digna con don Pedro pues pensaban que hay algo turbio en su matrimonio. Y después, Joaquín no dudaba en preguntarle a su madre por su rara actitud y ella termina confesándole todo sobre lo que le hizo don Pedro confirmando sus sospechas de que era un monstruo y que le está amenazando. Aunque su enfermedad hará que todo acabe pronto.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 387 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 5 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 387 de 'Sueños de Libertad'

Cristina, Irene y Luz en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz le aclara a Joaquín y Luis que el cáncer de don Pedro es irreversible y que antes o después va a tener que delegar sus responsabilidades en la fábrica. Paralelamente, Joaquín decide ocultarle a Luis todo lo que Digna le contó sobre don Pedro pues bastantes problemas tiene con su crisis matrimonial con Luz. A quién sí le cuenta todo es a Gema.

Julia le confiesa a Begoña los planes de María para convertirse en madre y de adoptar a un hijo. Mientras, Andrés parece tener claro cada vez más que sería un grave error adoptar a un niño pues la falta de amor en su matrimonio sería un obstáculo para criar a un hijo hundiendo a su mujer. Después, Begoña comparte la noticia con Luz y ella le deja claro que sería un error pero la enfermera deja claro que quiere mantenerse al margen.

Irene empieza a sospechar que su hermano don Pedro no está bien y Luz le recomienda que debe hablar con él lo antes posible, haciendo que sus sospechas sobre su verdadero estado aumenten aún más. Por su lado, don Pedro se niega a dejar su puesto de director y no duda en volver a humillar a Joaquín.

Gabriel consigue cerrar un acuerdo clave con los trabajadores ofreciéndole una gran indemnización a cambio de no ir a juicio y deja entrever a Damián y Andrés que quizás podrían deberían vender alguna propiedad para poder pagarles. Pese a todo, Damián le agradece su trabajo a su sobrino. Por su parte, Gaspar le deja claro a Gema que lo mejor es que no deje la tienda por la cantina porque es una ruina.

Marta se vuelve a refugiar en su diario volviendo a escribir sin parar de pensar en Fina. Por último, Damián recibe en su casa a Carmen, Ángela y Tasio pero de nuevo lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires cuando Tasio trata de defender a don Pedro generando un momento de tensión e incomodidad.