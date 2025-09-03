Una marcha y don Pedro, desenmascarado en 'Sueños de Libertad': avance del jueves 4 de septiembre

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le dejaba claro a Begoña que los ánimos entre los trabajadores están muy caldeados y que pese a que el intento de acuerdo de Andrés era con buena intención no ha ayudado. Asimismo, la sorpresa del abogado a Begoña por su cumpleaños entusiasmaba a la enfermera y el hecho de pasar el día jugando con la niña hace que se cumpla su deseo de volver a formar una familia.

Marta trataba de volcarse en su trabajo y el nuevo lanzamiento de Perfumerías de La Reina para olvidarse de la marcha de Fina y su ruptura pero no lograba seguir adelante. Y tras contarle todo a Damián, su padre trataba de animarla pero parece que es en vano. Tras ello, Marta hablaba con Luis y Joaquín sobre el lanzamiento del nuevo perfume con una fotografía de Cristina bajo el nombre de Pasión oculta provocando que Joaquín sospechara que a su hermano le pasa algo y finalmente Luis decidía compartir con su hermano su beso con Cristina después de que esta le dejara claro que no volverá a pasar.

María decidía dar el paso y le confesaba a Andrés su decisión de ser madre y de adoptar un hijo dejándole descolocado. El ex militar considera que María no está en condiciones de poder cuidar a un niño pero su deseo de convertirse en padre también le pueden. Por otro lado, los problemas se multiplican en la fábrica con varios clientes queriendo romper su acuerdo con el escándalo de la prensa.

Ángela se enfrentaba con Tasio por su negativa a acudir a la cena que le propuso Damián para tratar de tender puentes y no dudaba en decirle que su rencor puede acabar pasándole factura. Por su parte, Gaspar se reunía con Damián para contarle su decisión de dejar la cantina y le promete que va a dejar el negocio en las mejores manos.

Digna y Luz acordaban mantener en secreto la enfermedad de don Pedro para evitar males mayores. Después del escándalo de la prensa, Pelayo explotaba contra Marta y Damián por provocarle una crisis en su nombramiento como gobernador civil y les exigía arreglar el problema lo antes posible o perderá su deseo de ascender políticamente. Por último, Begoña invitaba a Gabriel a pasar la noche con ella para culminar la celebración de su cumpleaños.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 386 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 4 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 386 de 'Sueños de Libertad'

Andrés, Manuela y Begoña en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián le cuenta a Manuela la decisión de Gaspar de dejar la cantina y el ama de llaves se queda rota al saber que su ex pareja ha decidido marcharse. Tras ello, la tía de Claudia decide acudir a la cantina para intentar evitar que Gaspar se marche pero parece que todo está decidido.

Gabriel y Begoña despiertan juntos mostrándose más unidos que nunca mientras Julia también muestra su felicidad con María por la relación de su madre con el abogado. Y María decide confesarle a la niña sus planes de adoptar a un niño para que se ponga de su lado y consiga convencer a Andrés. Después, la enfermera comparte su felicidad con Luz en el dispensario mientras la doctora le confiesa que teme por su matrimonio pues además piensa que Cristina puede ser un problema para ella.

Don Pedro decide regresar a la fábrica acompañado de Digna. Pero ambos tienen un fuerte enfrentamiento que Joaquín presencia dejándole muy preocupado. Por si fuera poco, la crisis de la empresa sigue agravándose pues cada vez son más proveedores los que están rompiendo sus contratos. Digna enfrenta a Irene por su silencio sobre lo que hizo con Joaquín mientras su cuñada trata de advertirle a su cuñada y le pide que abandone a su hermano.

Tasio decide hacer caso a su madre y termina aceptando la invitación de Damián para acercar posturas. Mientras, Begoña descubre la sorpresa que le tenía preparada Andrés por su cumpleaños y que tuvo que ser cancelada por su picnic con Gabriel.

Joaquín y Gema hablan sobre el extraño comportamiento de Digna con don Pedro pues piensan que hay algo turbio en su matrimonio. Y después, Joaquín no duda en preguntarle a su madre por su rara actitud y ella termina confesándole todo sobre lo que le hizo don Pedro confirmando sus sospechas de que era un monstruo y que le está amenazando. Aunque su enfermedad hará que todo acabe pronto.