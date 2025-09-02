'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 3 de septiembre: El giro de María que descuadra todo

'Sueños de libertad' se encuentra en un momento convulso después de que Digna haya descubierto la verdadera cara de don Pedro y su enfermedad. Mientras, Gabriel sigue ganándose poco a poco a Begoña mientras ve cumplidos sus planes de vengarse de los De La Reina. Por su lado, Marta sigue hundida tras la inesperada marcha de Fina.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras la filtración de Gabriel, el escándalo en Perfumerías De La Reina inundaba toda la prensa en el día del cumpleaños de Begoña provocando un gran revuelo en la fábrica y todos los alrededores de la colonia. Un gran problema que afectaba de lleno a Pelayo pues Miguel Ángel Vaca le dejaba claro que este escándalo puede poner en peligro su nombramiento como gobernador civil.

En la tienda, Carmen decidía utilizar una fotografía de Fina para el lanzamiento de la nueva fragancia de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta compartía con las dependientas su fuerte tristeza ante la marcha de Fina y les confesaba que ha roto definitivamente su relación con ella y que no sabía donde se encuentra. Por su parte, Raúl trataba de convencer a Gaspar para que no se marche de la cantina pero él lo tiene claro y el hecho de que Gema quiera quedarse con el negocio facilita las cosas.

Mientras, Luz trataba de recomponer su relación con Luis con escaso éxito pues las cosas entre ambos no están bien motivadas por los últimos enfrentamientos por la empresa. Paralelamente, Cristina quería aclarar lo sucedido con su jefe tras el beso que se dieron el día anterior pero el perfumista prefiere evitar hablar de lo que pasó.

También Irene trataba de reconciliarse con Digna pero su cuñada no está por la labor de ponérselo fácil. Aunque al sospechar que está siendo chantajeada por su hermano don Pedro, no dudaba en ofrecerle su ayuda. Por su lado, Damián quería solucionar sus problemas con Tasio y le proponía acudir a una cena en su casa pero él le deja claro que está muy dolido.

Andrés organizaba una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Begoña por todo lo alto. Sin embargo, sus planes se iban al traste porque Gabriel se adelantaba y le organizaba un picnic muy especial en el campo junto a Julia llevándose un fuerte chasco.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 385 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 3 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 385 de 'Sueños de Libertad'

Begoña en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel le deja claro a Begoña que los ánimos entre los trabajadores están muy caldeados y que pese a que el intento de acuerdo de Andrés era con buena intención no ha ayudado. Asimismo, la sorpresa del abogado a Begoña por su cumpleaños entusiasma a la enfermera y el hecho de pasar el día jugando con la niña hace que se cumpla su deseo de volver a formar una familia.

Marta trata de volcarse en su trabajo y el nuevo lanzamiento de Perfumerías de La Reina para olvidarse de la marcha de Fina y su ruptura pero no logra seguir adelante. Y tras contarle todo a Damián, su padre trata de animarla pero parece que es en vano. Tras ello, Marta habla con Luis y Joaquín sobre el lanzamiento del nuevo perfume con una fotografía de Cristina bajo el nombre de Pasión oculta provocando que Joaquín sospeche que a su hermano le pasa algo y finalmente Luis decide compartir con su hermano su beso con Cristina después de que esta le dejara claro que no volverá a pasar.

María decide dar el paso y le confiesa a Andrés su decisión de ser madre y de adoptar un hijo dejándole descolocado. El ex militar considera que María no está en condiciones de poder cuidar a un niño pero su deseo de convertirse en padre también le pueden. Por otro lado, los problemas se multiplican en la fábrica con varios clientes queriendo romper su acuerdo con el escándalo de la prensa.

Ángela se enfrenta con Tasio por su negativa a acudir a la cena que le propuso Damián para tratar de tender puentes y no duda en decirle que su rencor puede acabar pasándole factura. Por su parte, Gaspar se reúne con Damián para contarle su decisión de dejar la cantina y le promete que va a dejar el negocio en las mejores manos.

Digna y Luz acuerdan mantener en secreto la enfermedad de don Pedro para evitar males mayores. Después del escándalo de la prensa, Pelayo explota contra Marta y Damián por provocarle una crisis en su nombramiento como gobernador civil y les exige arreglar el problema lo antes posible o perderá su deseo de ascender políticamente. Por último, Begoña invita a Gabriel a pasar la noche con ella para culminar la celebración de su cumpleaños.