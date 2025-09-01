'Sueños de Libertad', avance del capítulo 384 del martes 2 de septiembre: Vuelco con Gabriel y Andrés

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso con la fábrica en peligro por las demandas de los trabajadores por sus problemas respiratorios y tras la huida de Fina por el chantaje de Pelayo tras la muerte de Santiago. Además, don Pedro se ha quedado solo después de que Irene y Digna hayan decidido romper con él.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés regresaba a casa con esperanzas tras llegar a un acuerdo con uno de los trabajadores que puede ser satisfactorio para ambas partes evitando llegar a los tribunales. Ante este posible acuerdo, Gabriel y María chocaban porque él quiere destrozar a su tío Damián y ella no está de acuerdo con las normas.

Mientras, en casa de los Merino, Gema le anunciaba a Joaquín su decisión de cambiar de aires y de hacerse cargo de la cantina aprovechando que Gaspar ha decidido marcharse de Toledo tras romper su relación con Manuela, pero a su marido no le hace demasiada gracia. Por su parte, Digna se veía incapaz de contarle lo sucedido con don Pedro a Gema.

En la tienda, Claudia y Carmen recibían una carta de Fina. En ellas, la dependienta se despedía para siempre de sus amigas porque no piensa volver nunca. Además también se despide de Marta rompiendo para siempre su relación. Algo que terminaba por romper a la De La Reina cuando se entera de la ruptura. Paralelamente, Ángela acudía a ver a Damián para reprocharle su actitud hacia Tasio volviendo a darle de lado y le presiona para que arregle las cosas con su hijo.

Por su lado, Irene se abría con Cristina y le confesaba lo arrepentida que está por haber caído en las garras de su hermano y haber hecho tanto daño a Joaquín. Asimismo, Cristina pasaba la noche con Luis en el laboratorio para poder terminar la nueva fragancia y ante la felicidad por haber terminado el trabajo la joven termina besando a su jefe.

Gabriel no se daba por vencido pues no soporta que Andrés haya conseguido llegar a un acuerdo con los demandantes solucionando el grave problema de la fábrica y decidía llamar a la prensar para darles un chivatazo sobre el problema de salud que afecta a Perfumerías de La Reina. Finalmente, don Pedro decidía hacer una severa amenaza a Digna para que no le abandone: si se marcha la denunciará por el asesinato de Jesús.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 384 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 2 de septiembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 384 de 'Sueños de Libertad'

Digna y Luz en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras la filtración de Gabriel, el escándalo en Perfumerías De La Reina inunda toda la prensa en el día del cumpleaños de Begoña provocando un gran revuelo en la fábrica y todos los alrededores de la colonia. Un gran problema que afecta de lleno a Pelayo pues Miguel Ángel Vaca le deja claro que este escándalo puede poner en peligro su nombramiento como gobernador civil.

En la tienda, Carmen decide utilizar una fotografía de Fina para el lanzamiento de la nueva fragancia de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta comparte con las dependientas su fuerte tristeza ante la marcha de Fina y les confiesa que ha roto definitivamente su relación con ella y que no sabe donde se encuentra. Por su parte, Raúl trata de convencer a Gaspar para que no se marche de la cantina pero él lo tiene claro y el hecho de que Gema quiera quedarse con el negocio facilita las cosas.

Mientras, Luz trata de recomponer su relación con Luis con escaso éxito pues las cosas entre ambos no están bien motivadas por los últimos enfrentamientos por la empresa. Paralelamente, Cristina quiere aclarar lo sucedido con su jefe tras el beso que se dieron el día anterior pero el perfumista prefiere evitar hablar de lo que pasó.

También Irene trata de reconciliarse con Digna pero su cuñada no está por la labor de ponérselo fácil. Aunque al sospechar que está siendo chantajeada por su hermano don Pedro, no duda en ofrecerle su ayuda. Por su lado, Damián quiere solucionar sus problemas con Tasio y le propone acudir a una cena en su casa pero él le deja claro que está muy dolido.

Andrés organiza una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Begoña por todo lo alto. Sin embargo, sus planes se van al traste porque Gabriel se adelanta y le organiza un picnic muy especial en el campo junto a Julia llevándose un fuerte chasco.